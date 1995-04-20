Niveis DX Media Movel MT4
O indicador é uma ferramenta desenvolvida para o MetaTrader, projetada para auxiliar na análise detalhada do comportamento do preço em relação a uma média móvel específica. Ao ser anexado ao timeframe diário, o ele realiza cálculos e monitora, em timeframes menores, quantas vezes o preço toca determinados níveis de afastamento durante o dias além de calcular a média dos toques.
MT5: https://www.mql5.com/pt/market/product/111710
