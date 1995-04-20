Niveis DX Media Movel MT4

Keltner Channels (ou Canais de Keltner ) é mais um indicador de volatilidade utilizado pela análise técnica. Também chamado de envelope , esse canal foi criado por Chester Keltner para monitorar os seus investimentos no mercado futuro de café na década de 1960. Porém, com o passar do tempo, passou também a ser utilizado para outros ativos e, atualmente, é uma das ferramentas mais utilizadas pelos traders. Nesta versão customizada foram adicionados novas opções de método de média movel