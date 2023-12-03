WelcomToCityBorisovBY

Всем добрый день, Это Вадим Сергеевич Лепехо. Выложил на общее обозрение очередной свой продукт(индикатор). Индикатор прост. В этом индикаторе я добавил формулу расчета точек входа. Сам индикатор я скачал в бесплатных индикаторах в mql mt4: arrows_template(шаблон стрелок). В свойствах, описании индикатора я указал имя автора.

Суть индикатора рисует стрелки, знаки куда ходить, что делать и т.д......

Стратегия входа построена на пересечении двух 'машек' (MA) с разными периодами, объемы, parabolic sar.

Данный индикатор не "грааль". Ошибок много. Ложных сигналов, хватает. Главное много, очень много сигналов. Еще Вам самим придется фильтровать сигналы, отсеивать их.

Советую много сделок не делать от 5 до 8 за сутки.

Выставляйте ордера: Stop-loss and Take profit; Buy stop and Sell stop; Buy limit and Sell limit.

Открывать позиции нужно в районе точки расположенной сверху, над стрелкой или под стрелкой.

Ну, кажись все секреты рассказал. Пользуйтесь. Пишите, тестируйте, анализируйте.

Во-общем, работаем пацаны и дамы. Спасибо за внимание. До свидания. До скорых встреч.


Recommended products
MirPeaceMir
Vadzim Lepekha
Indicators
Всем добрый день, Это Вадим Сергеевич Лепехо. Выложил на общее обозрение очередной свой продукт(индикатор). Индикатор прост. В этом индикаторе я добавил формулу расчета точек входа. Сам индикатор я скачал в бесплатных индикаторах в mql mt4: arrows_template(шаблон стрелок). В свойствах, описании индикатора я указал имя автора. Суть индикатора рисует стрелки, знаки куда ходить, что делать и т.д...... Стратегия входа построена на пересечении двух 'машек' (MA) с разными периодами, объем, parabolic s
HelloFromBY
Vadzim Lepekha
Indicators
Всем добрый день, Это Вадим Сергеевич Лепехо. Выложил на общее обозрение очередной свой продукт(индикатор). Индикатор прост. В этом индикаторе я добавил формулу расчета точек входа. Сам индикатор я скачал в бесплатных индикаторах в mql mt4: arrows_template(шаблон стрелок). В свойствах, описании индикатора я указал имя автора. Суть индикатора рисует стрелки, знаки куда ходить, что делать и т.д...... Стратегия входа построена на пересечении двух 'машек' (MA) с разными периодами? объемы, parabolic
Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed MA MT4
Ku Chuan Lien
4 (1)
Indicators
Heiken Ashi Smoothed Strategy is a very simple but powerful system to get forex market trend direction. This indicator is actually 2 indicators in 1 pack, Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed Moving Average both included. Because HA (Heiken Ashi) and HAS (Heiken Ashi Smoothed) are calculated in the same one system event with necessary buffers and loop only, so it is the FAST, OPTIMIZED and EFFICIENT HA having the combined indicator of MetaTrader 4. You can choose to display HA and HAS in the sam
Buy Sell Arrow MT
Sahib Ul Ahsan
Indicators
Buy Sell Arrow MT Indicator Buy Sell Arrow MT Indicator is a technical indicator for MetaTrader 5. It uses Pivot Points, Moving Averages, and multi-timeframe data to display Buy and Sell signals on the chart. Description The indicator combines three elements: Pivot Points for support and resistance Moving Averages for trend direction Higher timeframe data for additional confirmation Signals are generated only when the defined conditions are met. Signal Calculation Buy signals are shown when bul
Professional Histogram MT 4
Evgeny Belyaev
Indicators
Professional Histogram   ( PH ) is a highly efficient and reliable tool for trading Forex, CFDs and binary options. PH is easy to use and configure both for beginners and experienced traders. Unlike most indicators, Professional Histogram finds longer trends and gives fewer false signals. When a buy or a sell signal appears, an alert is triggered allowing you to open a position in a timely manner and avoid sitting at your PC all the time. Professional Histogram    for the MetaTrader 5 terminal :
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
Indicators
EZZ Elite Zig Zag is an indicator for the MetaTrader 4 terminal. This indicator traces the peak of the trend based on the market reversal, thus showing various opportunities in the financial market. EZZ Elite Zig Zag is a visual tool, intuitive, and easy to understand and use.  Test it Yourself by Downloading it for Free. Author Paulo Rocha all rights reserved
SFT Trendmeister
Artem Kuzmin
Indicators
Signal trend indicator. Detects the direction of the trend and is coloured accordingly.  Has built in audible and visual alerts when trends change. Can send notifications to your phone or email. Allows Trend and Counter-Trend trading. Works on all timeframes, all currency pairs, metals, indices and cryptocurrencies. Can be used with binary options. Distinctive features No re-drawing; Simple and clear settings; Four types of alerts; Works on all timeframes and all trading tools; Suitable
Search for Reversal
Andriy Sydoruk
Indicators
The Search for Reversal trend indicator can be used both for pipsing on small periods and for long-term trading. Indicator showing signals for entry. Displays both entry points and the trend itself. Shows statistically calculated times to enter the market with arrows. Using the indicator, you can optimally distribute the risk coefficient. Uses all one parameter for settings. When choosing a parameter, it is necessary to visually resemble so that the corresponding graph has an excellent project
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Indicators
[ZhiBiCCI] indicators are suitable for all cycle use, and are also suitable for all market varieties. [ZhiBiCCI] Green solid line is a reversal of bullish divergence. The green dotted line is a classic bullish divergence. [ZhiBiCCI] The solid line to the red is a reverse bearish divergence. The red dotted line is a classical bearish divergence. [ZhiBiCCI] can be set in the parameters (Alert, Send mail, Send notification), set to (true) to send instant signals to the alarm window, email, insta
Bollingerbandcolor
Ary Rachmandar
Indicators
Bollinger Band Color Trend Indicator Bollinger Band Color Trend Indicator is an enhanced version of the classic Bollinger Bands, designed to provide clear visual trend identification through dynamic color changes on each band. Unlike the standard Bollinger Bands, this indicator uses different colors based on market trend direction , allowing traders to instantly recognize bullish, bearish, or ranging conditions directly from the chart. Key Features Dynamic Color Bands Based on Trend Direc
RunwiseFX Heikin Ashi with Alert
Runwise Limited
Indicators
Description Shows Heikin-Ashi candles (often misspelled Heiken-Ashi) on the chart and can alert when candles change color. The alert is useful for both entry and exit. The number of candles of the new color before an alert is raised can be set. The alert can be controlled interactively, directly from the chart. Also includes bonus indicators of current spread and ask/bid prices in large text, color coded as price changes. Usage Heikin-Ashi candles give a much better insight to the underlying tre
ADX Pointer
Dominik Mandok
Indicators
ADX Pointer is an indicator which is based on "Average Directional Index" and draws three numbers in chart window depending on the value of ADX. In ADX Pointer you can set "ADX_Period" which is of course period of Average Directional Index and you can also set 3 levels. When ADX value exceed first level ("ADX_Level1") in chart window appears number "1", when ADX exceed second level ("ADX_Level2") appears "2" and when ADX exceed third level ("ADX_Level3") appears "3". Simple. ADX Pointer works on
Four eyed turkey
Rustam Tairov
Indicators
"Four eyed turkey" это индикатор на основе RSI,Stochastic,MACD и Envelopes определяющий точки входа на таймфреймах М5, М15, М30, Н1. В отдельном окне индикаторы указывают возможные точки входа, параметры можете определить самостоятельно в настройках. Для RSI и Stochastic - зоны перекупленности и зона перепроданности. Для MACD - сигнальная линия и гистограмма выше 0 это BUY, для SELL противоположно . Для Envelopes - открытие свечи выше верхней линии это BUY, открытие свечи ниже нижней линии это
SFO Trend Racer
Tevin Marshall
5 (1)
Indicators
SFO Trend Racer system is a trend indicator created by the CEO and Founder of " Simple Forex Options ", Tevin Marshall . It serves 6 different functions all in one. It shows the trader the entry signals as well as exit signals, whether it is a take profit or a stop loss. It also uses trend filters and signal confirmations so that the trader is able to make the most logically fit decision. Trend Racer uses various filters and specific settings from a plethora of indicators. The beauty in this ind
Stepping Trend
Mpendulo Chiliza
Indicators
The Stepping Trend Indicator     The Steppi ng Trend indicator uses the  average true range  (ATR indicator) in its calculation. This gives you control to set your own average true range period, I set the Default as 10.   Indicator Details. Green Arrow Up: This means you are at the starting point of a new bullish trend, it’s time to buy.   Red  Arrow  Down : This means you are at the starting point of a new  bearish  trend, it’ s time to sell .   What if you miss the Arrow Signal?   No prob
HMA Trend Professional MT4
Pavel Zamoshnikov
4.57 (7)
Indicators
Improved version of the free HMA Trend indicator (for MetaTrader 4) with statistical analysis. HMA Trend is a trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. The main differences from the free version: Ability to predict the probability of a trend reversal using analysis of history data. Plotting statistical charts for analyzi
Heiken Ashi MultiTime
Mohammadal Alizadehmadani
Indicators
In this indicator, Heiken Ashi candles are calculated with the most optimal method. You can also customize the results by adjusting the amount of period and method input. But the most important advantage of this indicator is the adjustment of the time frame value. You can use this to calculate the Heiken Ashi chandels to See in time frames with lottery in the lower time chart. In this case, you get the best signal to buy or sell using two or more Heiken Ashi indicators with different timeframes
Easy RSI Alerts
Luke Kendall
5 (1)
Indicators
The Relative Strength Index (RSI) was developed by J. Welles Wilder and is a momentum oscillator that identifies overbought and oversold conditions. It is also a popular choice for many traders helping them find entries into the market. How it Works The simplest way to use the Relative Strength Index is to wait for an overbought or oversold condition and then enter into a trade when the RSI indicates that price is resuming in the dominant direction of the trend. Buy signals : For the first cond
CCI with Dynamic OSB zones ms
DMITRII GRIDASOV
Indicators
Crypto_Forex Indicator "CCI with Dynamic OverSold/OverBought zones" for MT4, No Repaint. - Commodity Channel Index (CCI) is excellent for Momentum trading into the trend direction. - It is great to take Sell entries from dynamic OverBought zone and Buy entries from dynamic OverSold zone into the direction of main trend. - This indicator is excellent to combine with Price Action entries as well. - Dynamic OverBought zone - above yellow line. - Dynamic OverSold zone - below blue line. - CCI osci
RSI with 2 Moving Averages mv
DMITRII GRIDASOV
Indicators
Crypto_Forex Indicator "RSI and 2 Moving Averages" for MT4, No Repaint. - This indicator is excellent for momentum trading systems. - "RSI and 2 MAs" Indicator allows you to see Fast and Slow Moving Averages of RSI itself. - Indicator gives opportunities to see the trend change very early. - "RSI and 2 MAs" can be used to catch the momentum into the trend direction from OverBought/OverSold zones. - It is very easy to set up this indicator via parameters. - Indicator can be used on any timeframe
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicators
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
Fxcycle Wave Detector
ihsan nur hidayat
Indicators
**FxCycle WaveSignal Indicator** The **FxCycle WaveSignal Indicator** is the perfect solution for traders who want to identify strong and accurate trading opportunities using a **wave pattern** approach combined with **Exponential Moving Averages (EMA)**. This indicator is designed to provide clear **Buy** and **Sell** signals based on price movement around the **Upper** and **Lower Wave Line**, as well as presenting an attractive visual display directly on your charts. #### **Main Features:*
Advanced Bollinger Bands Scanner MT4
Amir Atif
5 (1)
Indicators
Advanced Bollinger Bands Scanner is a multi symbol multi timeframe Bollinger bands dashboard that monitors and analyzes the Bollinger Bands indicator from one chart. This panel monitors the Bollinger bands indicator in up to 28 configurable instruments and 9 timeframes for price overbought/oversold, price consolidation (Bollinger bands squeeze), and consolidation breakout (squeeze break)  with a deep scan feature to scan all market watch symbols (up to 1000 instruments!). Download Demo here  (
Forecast PRO MT4
Gesang Pangestu
Indicators
ForecastPro is a price projection indicator based on historical pattern similarity. In simple terms, it searches for past price segments that closely resemble the current price pattern, then “borrows” the subsequent movement from that historical pattern and projects it forward. Key Features Data Source You can choose which price series is used for matching: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, or OHLC4. The better the source matches your analysis style, the more relevant the results. Training Data
MACD Divergence
Sergey Deev
2.5 (2)
Indicators
The indicator detects divergence signals - the divergences between the price peaks and the MACD oscillator values. The signals are displayed as arrows in the additional window and are maintained by the messages in a pop-up window, e-mails and push-notifications. The conditions which formed the signal are displayed by lines on the chart and in the indicator window. Indicator Parameters MacdFast - fast MACD line period MacdSlow - slow MACD line period MacdSignal - MACD signal line period MacdPric
Trend Hunter Pro
Yaroslav Varankin
Indicators
The indicator is designed for opening trades for a long period. he is set up to get as many points from each trade as possible. he uses the scalping method... you can trade on any currency pairs indicator is already  you can trade at any time of the day but the preferred time of trading during the European American session. currency pairs eur / jpy, eur / usd currency pairs with high volatility then the results are much better.
Dynamic Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicators
Dynamic Oscillator - is an advanced custom  Crypto_Forex indicator - efficient Trading tool  for MT4 !   New generation of Oscillators - see pictures to check how to use it. Dynamic Oscillator has adaptive Oversold/Overbought zones. Oscillator is an auxiliary tool to find exact entry points from OverSold/OverBought areas. Oversold values: below Green line; Overbought values: over Red line . It is much more accurate than standard oscillators.  With PC and Mobile alerts. Click here to see high qu
ShangXia mt4
Qiuyang Zheng
Indicators
The ShangXia-indicator is suitable for all cycle uses and is also suitable for all market segments. [ShangXia] The upward arrow is the (Buy) signal. [ShangXia] The downward arrow is the (Sell) signal. [ShangXia] can be set in the parameters (Alert, Send mail, Send notification), set to (true) to send instant signals to the alarm window, email, instant messaging. Parameter setting description: [alert_NO_OFF]: This is the alarm switch, set to true, if the arrow appears, it will automatically ale
Indicador Taurus All4
Fabio Oliveira Magalhaes
Indicators
Taurus All4 Taurus All4 is a high-performance indicator, it will tell you the strength of the trend, and you will be able to observe the strength of the candle. Our indicator has more than 4 trend confirmations. It is very simple and easy to use. Confirmation Modes Candle Trend Confirmations: When the candle switches to light green the trend is high. When the candle switches to light red the trend is reverting down. When the candle changes to dark red the trend is low. Trendline Trend Confirm
Atomic CHoCH BoS Trend Indicator
Neil Simon Beaney
Indicators
Atomic CHOCH BOS Trend Indicator v1.4 TRADING AUTOMATION EXPERTS - MT4 tools designed to enhance trader performance. Master the Smart Money Strategy with Precision _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Smart Market Structure Analysis Unlock the power of smart market structure analysis with the Atomic Break of Structure Change of Character (CHOCH) / Break of Str
Buyers of this product also purchase
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (27)
Indicators
M1 SNIPER  is an easy to use trading indicator system. It is an arrow indicator which is designed for M1 time frame. The indicator can be used as a standalone system for scalping on M1 time frame and it can be used as a part of your existing trading system. Though this trading system was designed specifically for trading on M1, it still can be used with other time frames too. Originally I designed this method for trading XAUUSD and BTCUSD. But I find this method helpful in trading other markets
SR Liquidity
Oleg Rodin
5 (2)
Indicators
SR Liquidity is a trading indicator designed to reveal the hidden zones where market liquidity concentrates and price reacts most strongly. These special liquidity areas act as powerful support and resistance levels, giving you a clear map of where the market is most likely to reverse. Instead of drawing ordinary Support/Resistance lines, SR Liquidity analyzes real price behavior to detect the zones where buying and selling pressure accumulate. These are actually the pools of liquidity that driv
DayTrader PRO MT4
Davit Beridze
4.33 (3)
Indicators
DayTrader PRO (Buy DayTrader PRO and Get another Paid Self Optimizing indicator for Free as Bonus) DayTrader PRO   is an advanced trading indicator that combines John Ehlers' Laguerre Filter with a powerful Auto-Optimization Engine. Instead of using fixed parameters, the indicator automatically searches for the best settings based on recent market conditions, helping you adapt to changing volatility without constant manual adjustments. The indicator generates clear   BUY   and   SELL   signals
Neuro Poseidon MT4
Daria Rezueva
4.8 (45)
Indicators
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for all
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.84 (171)
Indicators
Gann Made Easy is a professional and easy to use Forex trading system which is based on the best principles of trading using the theory of W.D. Gann. The indicator provides accurate BUY and SELL signals including Stop Loss and Take Profit levels. You can trade even on the go using PUSH notifications. PLEASE CONTACT ME AFTER PURCHASE TO GET TRADING  INSTRUCTIONS   AND GREAT EXTRA INDICATORS  FOR FREE! Probably you already heard about the Gann trading methods before. Usually the Gann theory is a
Zoryk Gold mt4
Reda El Koutbane
5 (1)
Indicators
discount ends soon original price 69 $ ZORYK — Advanced XAUUSD Signal System for MetaTrader 4 You know the feeling. You spend time analyzing gold. You wait for the entry. You finally open the trade, and price immediately moves against you. You close too early, move the Stop Loss, or hesitate for a few seconds. Then the market reaches the exact destination you originally expected without you. The direction was not always the problem. The real problem was uncertainty. You did not know exactl
BTMM State Engine Pro MT4
Garry James Goodchild
Indicators
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 4. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status,
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (31)
Indicators
PRO Renko System is a highly accurate trading system specially designed for trading RENKO charts. The ARROWS and Trend Indicators DO NOT REPAINT! The system effectively neutralizes so called market noise giving you access to accurate reversal signals. The indicator is very easy to use and has only one parameter responsible for signal generation. You can easily adapt the tool to any trading instrument of your choice and the size of the renko bar. I am always ready to provide extra support to help
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (5)
Indicators
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calculation
Prop Firm Sniper
Mohamed Hassan
4.33 (6)
Indicators
Prop Firm Sniper MT4  is a professional market structure indicator that automatically identifies high-probability BUY and SELL opportunities using BOS and CHoCH analysis. Recommended Timeframes: For backtesting, use the indicator on   M5 or M15   for Gold (XAUUSD), and   M15 or H1   for more volatile Forex pairs such as   GBPUSD, USDJPY, EURGBP , and similar markets. CONTACT ME AFTER PURCHASE TO CLAIM YOUR FREE BONUSES! Prop Firm Sniper  is a professional market structure indicator designed t
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Indicators
This product was   updated   for   the 2026 market   and   optimized   for the   latest MT5 builds. PRICE UPDATE NOTICE: Atomic Analyst is currently available for $99. The price will increase to $199 after the next 30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Atomic Analyst, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Atomic Analyst signals into automated trades. Atomic Analyst is a non-repainting, non-redrawing, and non-lagging price action trading indic
KT Renko Patterns MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
2.33 (3)
Indicators
KT Renko Patterns identifies eight formations on an existing live Renko chart and draws the pattern structure, a stop-loss reference, and Fibonacci target levels directly on the chart. Set up the Renko chart first. MetaTrader does not create Renko charts by default. Open a live Renko chart with the generator of your choice, then attach this indicator to that chart. The indicator analyzes Renko bricks. It does not create the bricks or place trades. As new bricks arrive, the indicator watches for
Gold Signal Pro XAUUSD with Auto TP SL
Genki Andou
5 (3)
Indicators
KURAMA GOLD SIGNAL PRO (MT4) — 7-Layer Filter, Auto TP/SL, Quality Score & Signal History Save | Complete XAUUSD Trading System No repaint in real time. The moment a signal appears, the arrow, entry, TP and SL are locked on the spot and never move afterward. What you trade is this real-time signal. And in v7.20, every signal that is actually sent is auto-saved and restored exactly after restart. BUYER BONUS Buy the lifetime license and receive AI Zone Radar (
Angle Indicator
Vitalyi Belyh
Indicators
Angle Iindicator - is an indicator for identifying direction changes and trend confirmation. It analyzes price behavior and identifies reversal points, identifying peaks and troughs on the chart. It supports trend directions. Suitable for use on any financial instruments and timeframes. The internal parameters are already configured; all you need to do is place the indicator on the chart and set the "Multiplier" parameter for the desired result. The indicator generates arrows on the current ca
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.75 (8)
Indicators
This product was   updated   for the   2026 market   and   optimized   for the   latest MT5 builds . PRICE UPDATE NOTICE: Smart Trend Trading System   is currently available for $99. The price will   increase to $199   after the next   30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Smart Trend Trading System, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Smart Trend signals into automated trades. Smart Trend Trading System is a complete non-repainting, non-re
Automated Actual Support Resistance A2SR
Yohana Parmi
4.85 (62)
Indicators
A. What is A2SR ?   * It's a leading technical indicator (no repaint, no lagging). -- Guidance : -- at   https://www.mql5.com/en/blogs/post/734748/page4#comment_16532516 -- and  https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog .. MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/140111 A2SR has a special technique in determining the levels of Support ( demand ) and Resistance ( supply ) . Unlike the ordinary way that we seen on the net, A2SR has a original concept in determining actual SR levels.
IQ FX Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (2)
Indicators
IQ FX Gann Levels a precision trading indicator based on W.D. Gann’s square root methods . It plots real-time, non-repainting support and resistance levels to help traders confidently spot intraday and scalping opportunities with high accuracy. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst, whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient mathematics which proved to be extremely accurate. Setup & Guide:  Download  MT5 Ver
Price Action Sniper
Elmira Memish
5 (3)
Indicators
Price Action Sniper is designed to trade the Price Action on the desired chart time frame. - Trend Reversals. - Trend Continuation. - Brekaouts. - Good tool for Binary Options Price action forms the basis for all technical analysis of a currency pair, commodity or other asset chart. Many short-term traders rely exclusively on price action and the formations and trends extrapolated from it to make trading decisions. Technical analysis as a practice is a derivative of price action since it uses p
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
Indicators
Scalper Inside PRO helps you read the intraday trend and plan a trade before you enter the market. It is built around three exclusive strategies for a sharper read of the market. The moment a signal appears, the indicator evaluates market direction and calculates the key levels, so you see the potential entry, the expected stop-loss and several profit-taking levels in advance. Detailed performance statistics show how different instruments and strategies performed in history and help you pick ass
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
Indicators
Trading Special – 30% OFF Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the pot
PZ Turning Points MT4
PZ TRADING SLU
1 (1)
Indicators
Identify key turning points with reliable fractal analysis This indicator examines the price structure of fractals of different periods to determine possible reversal points in the market, providing timing to positional traders that already have a fundamental or technical valuation model. Unlike its younger brother, Reversal Fractals , this indicator won't miss reversals because of the period selected, and will find reversal fractals on a zig-zag fashion, ignoring those reversals which do not
Forex Gump Laser
Andrey Kozak
Indicators
Friends, we present to your attention our new Forex Gump Laser indicator. Since there are no designers in our team, but mainly mathematicians, financiers, programmers and traders, we did not make any special changes in the indicator design. In appearance, it resembles the usual Forex Gump. On the other hand, Forex Gump has become not just the name of an indicator, it is a brand. And we try to preserve the corporate identity in all its varieties. The whole essence of the indicator in its operatio
Level Breakout Indicator
Vitalyi Belyh
Indicators
Level Breakout Indicator is a technical analysis product that works from upper and lower boundaries, which can determine the direction of the trend. Works on candle 0 without redrawing or delays. In its work, it uses a system of different indicators, the parameters of which have already been configured and combined into a single parameter - “ Scale ”, which performs gradation of periods. The indicator is easy to use, does not require any calculations, using a single parameter you need to select
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.8 (104)
Indicators
Trading Special – 30% OFF Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This dashboard software is working on 28 currency pairs plus one. It is based on 2 of our main indicators (Advanced Currency Strength 28 and Advanced Currency Impulse). It gives a great overview of the entire Forex market plus Gold or 1 indices. It shows Advanced Currency Strength values, currency speed of movement and signals for 28 Forex pairs in all (9) timeframes. Imagine how your trading will improve when you can watch
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicators
Noise filtering: the key to mastering trends This indicator tracks the market trend with an unmatched reliability, by ignoring sudden fluctuations and market noise. It has been designed to trend-trade intraday charts and small timeframes. Its winning ratio is around 85%. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade Find oversold/overbought situations Enjoy noise-free trading at all times Avoid being whipsawed in intraday charts The indi
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (38)
Indicators
Scalper Vault is a professional scalping system which provides you with everything you need for successful scalping. This indicator is a complete trading system which can be used by forex and binary options traders. The recommended time frame is M5. The system provides you with accurate arrow signals in the direction of the trend. It also provides you with top and bottom signals and Gann market levels. The indicator provides all types of alerts including PUSH notifications. PLEASE CONTACT ME AFT
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicators
TREND LINES PRO    helps understand where the market is truly changing direction. The indicator shows real trend reversals and points where major players re-enter. You see   BOS lines   Trend changes and key levels on higher timeframes — without complex settings or unnecessary noise. Signals don't repaint and remain on the chart after the bar closes. VERSION MT 5     -     Reveals its maximum potential when paired with the   RFI LEVELS PRO  indicator What the indicator shows: Real shifts   tren
ReTest Histogram ms
DMITRII GRIDASOV
Indicators
Crypto_Forex Indicator "ReTest Histogram" for MT4, No Repaint. - ReTest_Histogram indicator can be used for search of entry signals into the main trend direction after the retesting of strong S/R level. - ReTest Histogram can be in 2 colors: red for bearish trend and green for bullish one. - Once you see steady consecutive histogram columns of the same color it means new trend takes place. - ReTest signal is 1 column with opposite color in histogram and next column with trend color (see the pic
Gold Multi Factor Adaptive Engine
Guang Jun Huang
Indicators
Adopt market correlation and indicator resonance Here are some trading recommendations based on the current market conditions: (1) Note: It doesn't mean you have a perfect deal, but rather helps you avoid bad trades (2) Why traditional indicators are prone to distortion. For example, the 10-day moving average is calculated by calculating the average price of the top 10 candlesticks. Result: I prove I want to rise, and the signal is easily distorted. This indicator adopts a self-proof + corrob
Master Volume profile
Israr Hussain Shah
Indicators
Money Flow Profile MT5 HERE   Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis This Master Edition is engineered for clarity and speed, featuring a unique Auto-Theme Sync system that instantly beautifies your chart layout upon loading. Key Features: True Money Flow Calculation: Goes beyond stand
More from author
SmartSunSystems
Vadzim Lepekha
Indicators
Добрый День, всем привет, здравствуйте. Я. трейдер, 20 лет опыта, Вадим Сергеевич Лепехо. Создал этот индикатор на базе уже готового стрелочного индикатора (arrrows_template). Решил с вами поделиться  с наработками. Данный индикатор рисует стрелки по стратегии: "Тринитти". Индикатор выдает сигнал на вход когда rsi ниже 50; AO ниже 0; и Price ниже MA9-ход делаем вниз.  Индикатор выдает сигнал на вход когда rsi выше 50; AO выше 0; и Price выше MA9-ход делаем вверх. Предлагаю на демо-счете протести
FREE
WowVadjaSuper
Vadzim Lepekha
Indicators
Добрый День, Всем. Решил выложить свой индикатор, предложить на просмотр. Я трейдер, Вадим Сергеевич Лепехо. Индикатор не стандартный, сделан не по канонам. Индикатор рисует маржинальные зоны на графике, пока полет нормальный. Но строит зоны по индикатору AO(Awesom) конкретней по фрактальным зонам индикатора AO. Зоны стандартные 1/4, 1/4, и НКЗ. Пример привожу по EURUSD + в картинках. На данный момент 14.10.23 - нкз=1920 пипсов(192 пункта) предлагаю преобразить до 192пипсов(19.8пунктов). Поясняю
FREE
SalutThisVSL
Vadzim Lepekha
Indicators
Всем добрый день, Это Вадим Сергеевич Лепехо. Выложил на общее обозрение очередной свой продукт(индикатор). Индикатор прост. В этом индикаторе я добавил формулу расчета точек входа. Сам индикатор я скачал в бесплатных индикаторах в mql mt4: arrows_template(шаблон стрелок). В свойствах, описании индикатора я указал имя автора. Суть индикатора рисует стрелки, знаки куда ходить, что делать и т.д...... Стратегия входа построена на пересечении двух 'машек' (MA) с разными периодами. Данный индикатор н
FREE
TamplierDragonTamplier
Vadzim Lepekha
Indicators
Всем привет. И снова, я, Вадим Сергеевич Лепехо, трейдер(частный) опыт 20 лет около. Forex в основном. Предлагаю Вам оценить, протестировать, опробовать индикатор. И дать свою оценку, заключение, РЕЗЮМЕ....)))). Итак, как он работает. Очень прост в понимании. Алгоритм такой. Индикатор на графике(chart) рисует кружки снизу сверху, разных цветов. Ждем когда появится на фоне одних красных кружков 1, 2, ну на крайняк 3 кружка зеленого цвета и + обязательно должен появится следом опять кружок красног
FREE
GalelejaIerikhonIssa
Vadzim Lepekha
Indicators
Всем привет, мои друзья, сябрыыы. Я трейдер, 20 лет опыта. Хочу продемонстрировать свой индикатор. Индикатор создан на базе в тесной кооперации с индикатором arrows_template. Данный индикатор рисует на графике инструмента (любого) индикатор AO(Awesom) поверх. Видите сам AO на графике. Видите пересечение зоны нуля, Блюдце и т.д.. Если будут подсказки, корректировки. Пишите смело, всех пошлю.......Шутка До свидания.
FREE
SuperKassandra
Vadzim Lepekha
Indicators
Добрый день. Всем привет. Здравствуйте. Я. трейдер 20 лет опыта торгов. Вадим Сергеевич Лепехо. Предлагаю Вам на смотрины индикатор. Индикатор прост. Работает по мувингам. Работать на нем лучше всего с 09:00- 18:00 мск. времени. На "таймфреме": m5; m15. Слегка замысловатая схема чтения сигнала в виде стрелок. Если индикатор рисует стрелку на графике вверх, ХОД ДЕЛАЕМ ВНИЗ от Low -  откладываем 10 пипсов, ход делаем - отложенным ордером(pending), SELL STOP Если индикатор рисует стрелку на графике
IeshuaIerikhonGaleleja
Vadzim Lepekha
Indicators
Всем привет. Данный индикатор прост, как божий день. Кстати, я , Вадим Сергеевич Лепехо, трейдер(частный) опыт 20 лет. Предлагаю приобрести мой индикатор. Построен он на базе индикатора arrrows_template. Индикатор рисует стрелки на графике  при пересечении скользящих. Все просто. Видим стрелку вниз - ходим вниз отложенным ордером(pending) SELL STOP, откладываем от Low 10pips(пипсов). Фиксируем профит в целях 5, 10,15 пунктов. Видим стрелку вверх - ходим вверх отложенным ордером(pending) BUY STOP
CosmosBelarus
Vadzim Lepekha
Indicators
Добрый всем ДЕНЬ, вечер, утро. Я, трейдер(частный), Вадим Сергеевич Лепехо, 20 лет опыта. Предлагаю Вам очередной продукт. Построен на базе индикатора arrows_template.Индикатор не затейливый. Вообщем прост в понимании.  Видите квадраты синего цвета: High & Low. Ждите куда цена пробьет, после пробития дожидаемся появления  зоны: боковик, флэта, консолидации, замедления, накопления. Выставляем отложенный ордер от High или Low смотря куда был пробой: вверх или вниз. Цена приблизительно почти доходи
KhromovnikTamplierDragon
Vadzim Lepekha
Indicators
Всем Добрый День. Вас беспокоит всех снова, я Вадим Сергеевич Лепехо. Предлагаю свой продукт на обозрение, просмотр, оценку его. Продукт(индикатор) прост в понимании сигнала(алерта), алготрейдинга. Индикатор рисует над свечами кружки, точки красного и зеленого цвета. Нужно дождаться появления череды точек одного цвета(цвет череды красный), а потом должен появиться зеленого цвета кружок, точка и обязательно сформироваться потом точка другого цвета, т.е. красного. Выставляем сетку ордеров вверх и
MinskCityBy
Vadzim Lepekha
Indicators
Всем добрый. Это снова, я, Вадим Сергеевич Лепехо. Предлагаю приобрести и протестировать кота в мешке, мяууууууу )))). Очень просится вы заметили. Данный индикатор рисует знаки на графике. Цена пробивает их и в принципе ожидаем возврата цены обратно. Индикатор работает, отталкивается от дивергенции на рынке форекс. Хотя, если вы опытные трейдер, юзеры. Рынка(форекс), как такого и нет. Это не суть Главное получать профит постоянно. Спасибо за внимание До свидания.
BorisovCityBY
Vadzim Lepekha
Indicators
Всем добрый день, Это Вадим Сергеевич Лепехо. Выложил на общее обозрение очередной свой продукт(индикатор). Индикатор прост. В этом индикаторе я добавил формулу расчета точек входа. Сам индикатор я скачал в бесплатных индикаторах в mql mt4: arrows_template(шаблон стрелок). В свойствах, описании индикатора я указал имя автора. Суть индикатора рисует стрелки, знаки куда ходить, что делать и т.д...... Стратегия входа построена на пересечении двух 'машек' (MA) с разными периодами + обьемы. Данный ин
HelloFromBY
Vadzim Lepekha
Indicators
Всем добрый день, Это Вадим Сергеевич Лепехо. Выложил на общее обозрение очередной свой продукт(индикатор). Индикатор прост. В этом индикаторе я добавил формулу расчета точек входа. Сам индикатор я скачал в бесплатных индикаторах в mql mt4: arrows_template(шаблон стрелок). В свойствах, описании индикатора я указал имя автора. Суть индикатора рисует стрелки, знаки куда ходить, что делать и т.д...... Стратегия входа построена на пересечении двух 'машек' (MA) с разными периодами? объемы, parabolic
MirPeaceMir
Vadzim Lepekha
Indicators
Всем добрый день, Это Вадим Сергеевич Лепехо. Выложил на общее обозрение очередной свой продукт(индикатор). Индикатор прост. В этом индикаторе я добавил формулу расчета точек входа. Сам индикатор я скачал в бесплатных индикаторах в mql mt4: arrows_template(шаблон стрелок). В свойствах, описании индикатора я указал имя автора. Суть индикатора рисует стрелки, знаки куда ходить, что делать и т.д...... Стратегия входа построена на пересечении двух 'машек' (MA) с разными периодами, объем, parabolic s
Filter:
No reviews
Reply to review