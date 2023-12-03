SalutThisVSL

Всем добрый день, Это Вадим Сергеевич Лепехо. Выложил на общее обозрение очередной свой продукт(индикатор). Индикатор прост. В этом индикаторе я добавил формулу расчета точек входа. Сам индикатор я скачал в бесплатных индикаторах в mql mt4: arrows_template(шаблон стрелок). В свойствах, описании индикатора я указал имя автора.

Суть индикатора рисует стрелки, знаки куда ходить, что делать и т.д......

Стратегия входа построена на пересечении двух 'машек' (MA) с разными периодами.

Данный индикатор не "грааль". Ошибок много. Ложных сигналов, хватает. Главное много, очень много сигналов. Еще Вам самим придется фильтровать сигналы, отсеивать их.

Советую много сделок не делать от 5 до 8 за сутки.

Выставляйте ордера: Stop-loss and Take profit; Buy stop and Sell stop; Buy limit and Sell limit.

Открывать позиции нужно в районе точки расположенной сверху, над стрелкой или под стрелкой.

Ну, кажись все секреты рассказал. Пользуйтесь. Пишите, тестируйте, анализируйте.

Во-общем, работаем пацаны и дамы. Спасибо за внимание. До свидания. До скорых встреч.


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Vadzim Lepekha
Indicators
Добрый День, всем привет, здравствуйте. Я. трейдер, 20 лет опыта, Вадим Сергеевич Лепехо. Создал этот индикатор на базе уже готового стрелочного индикатора (arrrows_template). Решил с вами поделиться  с наработками. Данный индикатор рисует стрелки по стратегии: "Тринитти". Индикатор выдает сигнал на вход когда rsi ниже 50; AO ниже 0; и Price ниже MA9-ход делаем вниз.  Индикатор выдает сигнал на вход когда rsi выше 50; AO выше 0; и Price выше MA9-ход делаем вверх. Предлагаю на демо-счете протести
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WowVadjaSuper
Vadzim Lepekha
Indicators
Добрый День, Всем. Решил выложить свой индикатор, предложить на просмотр. Я трейдер, Вадим Сергеевич Лепехо. Индикатор не стандартный, сделан не по канонам. Индикатор рисует маржинальные зоны на графике, пока полет нормальный. Но строит зоны по индикатору AO(Awesom) конкретней по фрактальным зонам индикатора AO. Зоны стандартные 1/4, 1/4, и НКЗ. Пример привожу по EURUSD + в картинках. На данный момент 14.10.23 - нкз=1920 пипсов(192 пункта) предлагаю преобразить до 192пипсов(19.8пунктов). Поясняю
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TamplierDragonTamplier
Vadzim Lepekha
Indicators
Всем привет. И снова, я, Вадим Сергеевич Лепехо, трейдер(частный) опыт 20 лет около. Forex в основном. Предлагаю Вам оценить, протестировать, опробовать индикатор. И дать свою оценку, заключение, РЕЗЮМЕ....)))). Итак, как он работает. Очень прост в понимании. Алгоритм такой. Индикатор на графике(chart) рисует кружки снизу сверху, разных цветов. Ждем когда появится на фоне одних красных кружков 1, 2, ну на крайняк 3 кружка зеленого цвета и + обязательно должен появится следом опять кружок красног
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GalelejaIerikhonIssa
Vadzim Lepekha
Indicators
Всем привет, мои друзья, сябрыыы. Я трейдер, 20 лет опыта. Хочу продемонстрировать свой индикатор. Индикатор создан на базе в тесной кооперации с индикатором arrows_template. Данный индикатор рисует на графике инструмента (любого) индикатор AO(Awesom) поверх. Видите сам AO на графике. Видите пересечение зоны нуля, Блюдце и т.д.. Если будут подсказки, корректировки. Пишите смело, всех пошлю.......Шутка До свидания.
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SuperKassandra
Vadzim Lepekha
Indicators
Добрый день. Всем привет. Здравствуйте. Я. трейдер 20 лет опыта торгов. Вадим Сергеевич Лепехо. Предлагаю Вам на смотрины индикатор. Индикатор прост. Работает по мувингам. Работать на нем лучше всего с 09:00- 18:00 мск. времени. На "таймфреме": m5; m15. Слегка замысловатая схема чтения сигнала в виде стрелок. Если индикатор рисует стрелку на графике вверх, ХОД ДЕЛАЕМ ВНИЗ от Low -  откладываем 10 пипсов, ход делаем - отложенным ордером(pending), SELL STOP Если индикатор рисует стрелку на графике
IeshuaIerikhonGaleleja
Vadzim Lepekha
Indicators
Всем привет. Данный индикатор прост, как божий день. Кстати, я , Вадим Сергеевич Лепехо, трейдер(частный) опыт 20 лет. Предлагаю приобрести мой индикатор. Построен он на базе индикатора arrrows_template. Индикатор рисует стрелки на графике  при пересечении скользящих. Все просто. Видим стрелку вниз - ходим вниз отложенным ордером(pending) SELL STOP, откладываем от Low 10pips(пипсов). Фиксируем профит в целях 5, 10,15 пунктов. Видим стрелку вверх - ходим вверх отложенным ордером(pending) BUY STOP
CosmosBelarus
Vadzim Lepekha
Indicators
Добрый всем ДЕНЬ, вечер, утро. Я, трейдер(частный), Вадим Сергеевич Лепехо, 20 лет опыта. Предлагаю Вам очередной продукт. Построен на базе индикатора arrows_template.Индикатор не затейливый. Вообщем прост в понимании.  Видите квадраты синего цвета: High & Low. Ждите куда цена пробьет, после пробития дожидаемся появления  зоны: боковик, флэта, консолидации, замедления, накопления. Выставляем отложенный ордер от High или Low смотря куда был пробой: вверх или вниз. Цена приблизительно почти доходи
KhromovnikTamplierDragon
Vadzim Lepekha
Indicators
Всем Добрый День. Вас беспокоит всех снова, я Вадим Сергеевич Лепехо. Предлагаю свой продукт на обозрение, просмотр, оценку его. Продукт(индикатор) прост в понимании сигнала(алерта), алготрейдинга. Индикатор рисует над свечами кружки, точки красного и зеленого цвета. Нужно дождаться появления череды точек одного цвета(цвет череды красный), а потом должен появиться зеленого цвета кружок, точка и обязательно сформироваться потом точка другого цвета, т.е. красного. Выставляем сетку ордеров вверх и
MinskCityBy
Vadzim Lepekha
Indicators
Всем добрый. Это снова, я, Вадим Сергеевич Лепехо. Предлагаю приобрести и протестировать кота в мешке, мяууууууу )))). Очень просится вы заметили. Данный индикатор рисует знаки на графике. Цена пробивает их и в принципе ожидаем возврата цены обратно. Индикатор работает, отталкивается от дивергенции на рынке форекс. Хотя, если вы опытные трейдер, юзеры. Рынка(форекс), как такого и нет. Это не суть Главное получать профит постоянно. Спасибо за внимание До свидания.
BorisovCityBY
Vadzim Lepekha
Indicators
Всем добрый день, Это Вадим Сергеевич Лепехо. Выложил на общее обозрение очередной свой продукт(индикатор). Индикатор прост. В этом индикаторе я добавил формулу расчета точек входа. Сам индикатор я скачал в бесплатных индикаторах в mql mt4: arrows_template(шаблон стрелок). В свойствах, описании индикатора я указал имя автора. Суть индикатора рисует стрелки, знаки куда ходить, что делать и т.д...... Стратегия входа построена на пересечении двух 'машек' (MA) с разными периодами + обьемы. Данный ин
WelcomToCityBorisovBY
Vadzim Lepekha
Indicators
Всем добрый день, Это Вадим Сергеевич Лепехо. Выложил на общее обозрение очередной свой продукт(индикатор). Индикатор прост. В этом индикаторе я добавил формулу расчета точек входа. Сам индикатор я скачал в бесплатных индикаторах в mql mt4: arrows_template(шаблон стрелок). В свойствах, описании индикатора я указал имя автора. Суть индикатора рисует стрелки, знаки куда ходить, что делать и т.д...... Стратегия входа построена на пересечении двух 'машек' (MA) с разными периодами, объемы, parabolic
HelloFromBY
Vadzim Lepekha
Indicators
Всем добрый день, Это Вадим Сергеевич Лепехо. Выложил на общее обозрение очередной свой продукт(индикатор). Индикатор прост. В этом индикаторе я добавил формулу расчета точек входа. Сам индикатор я скачал в бесплатных индикаторах в mql mt4: arrows_template(шаблон стрелок). В свойствах, описании индикатора я указал имя автора. Суть индикатора рисует стрелки, знаки куда ходить, что делать и т.д...... Стратегия входа построена на пересечении двух 'машек' (MA) с разными периодами? объемы, parabolic
MirPeaceMir
Vadzim Lepekha
Indicators
Всем добрый день, Это Вадим Сергеевич Лепехо. Выложил на общее обозрение очередной свой продукт(индикатор). Индикатор прост. В этом индикаторе я добавил формулу расчета точек входа. Сам индикатор я скачал в бесплатных индикаторах в mql mt4: arrows_template(шаблон стрелок). В свойствах, описании индикатора я указал имя автора. Суть индикатора рисует стрелки, знаки куда ходить, что делать и т.д...... Стратегия входа построена на пересечении двух 'машек' (MA) с разными периодами, объем, parabolic s
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