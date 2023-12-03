BorisovCityBY
- Indicators
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Vadzim LepekhaДобрый день, всем. Мне 44 живу в г. Борисове, Беларусь. Трейдингом, занимаюсь почти: 15-20 лет, с перерывами. Трейдером занят в тесной кооперации с брокером/ДЦ www.fxclub.by
- Version: 1.55
- Activations: 5
Всем добрый день, Это Вадим Сергеевич Лепехо. Выложил на общее обозрение очередной свой продукт(индикатор). Индикатор прост. В этом индикаторе я добавил формулу расчета точек входа. Сам индикатор я скачал в бесплатных индикаторах в mql mt4: arrows_template(шаблон стрелок). В свойствах, описании индикатора я указал имя автора.
Суть индикатора рисует стрелки, знаки куда ходить, что делать и т.д......
Стратегия входа построена на пересечении двух 'машек' (MA) с разными периодами + обьемы.
Данный индикатор не "грааль". Ошибок много. Ложных сигналов, хватает. Главное много, очень много сигналов. Еще Вам самим придется фильтровать сигналы, отсеивать их.
Советую много сделок не делать от 5 до 8 за сутки.
Выставляйте ордера: Stop-loss and Take profit; Buy stop and Sell stop; Buy limit and Sell limit.
Открывать позиции нужно в районе точки расположенной сверху, над стрелкой или под стрелкой.
Ну, кажись все секреты рассказал. Пользуйтесь. Пишите, тестируйте, анализируйте.
Во-общем, работаем пацаны и дамы. Спасибо за внимание. До свидания. До скорых встреч.