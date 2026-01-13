Fortschrittliches Risikomanagement und intelligente Handelsoperationen



FOREX TRADES Manager ist ein hochmodernes Tool für die Verwaltung von Handelsoperationen auf dem Devisenmarkt, das entwickelt wurde, um maximale Flexibilität und Kontrolle zu bieten.

Es beinhaltet fortschrittliche Risikomanagement-Funktionen, wie z.B. feste Lot-Rsik-Einstellungen, prozentuales Stop-Loss-Risiko und monetäre Risikoallokation, die es den Händlern ermöglichen, ihre Strategien an ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen.

ihre Strategien an ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. Mit einer einfachen und intuitiven grafischen Oberfläche trägt FOREX TRADES Manager dazu bei, die Handelsabläufe zu rationalisieren und die

Handelserfahrung zu verbessern und Ihre Leistung auf die nächste Stufe zu heben.





Detaillierte Beschreibung der Funktionen



Wichtigste Steuerelemente

Schaltfläche "Ausblenden":

Ermöglicht Ihnen das Ein- und Ausblenden der beiden Hauptbedienfelder.

<< Schaltfläche:

Aktiviert oder deaktiviert die Grafiken des sekundären Panels.

Schaltfläche EA entfernen:

Entfernt den EA aus dem Chart.

Spread-Box:

Zeigt den aktuellen Spread-Wert des aktiven Symbols an.





Risikomanagement-Optionen Schaltfläche "Prozent": Ermöglicht die Risikoberechnung basierend auf dem Stop-Loss-Prozentsatz. Schaltfläche "Lots": Ermöglicht das Risikomanagement für feste Lots, mit oder ohne Stop-Loss. Schaltfläche "Geld": Ermöglicht die Risikoberechnung auf der Grundlage eines festen Geldbetrags für den Stop-Loss. Risikofeld: Dieser Bereich enthält die drei bearbeitbaren Werte, die mit den Risikomodi Prozent, Lots und Geld verbunden sind.



Auftragseinstellung Schwebende Eingabe (Preis): Ermöglicht Ihnen die Eingabe des Einstiegspreises für einen schwebenden Auftrag. Stop Loss (Pips): Ermöglicht Ihnen, den Stop-Loss-Wert in Pips zu definieren. Gewinnmitnahme (Pips): Hier können Sie den Take-Profit-Wert in Pips festlegen.

Break Even und Positionsmanagement BrEven (+Pips): Diese Funktion arbeitet in Kombination mit ProfitForBrEven (%) und Split Position (%) , um alle Marktaufträge mit einem Take Profit zu verwalten. Beispiel: Wenn Sie BrEven(+Pips) und ProfitForBrEven (%) aktivieren und BrEven auf 0 setzen, während Sie ProfitForBrEven (%) einen Wert von 70 zuweisen, wenn die Position 70% der Entfernung zum Take-Profit erreicht hat, wird der Stop-Loss genau auf den Einstiegskurs verschoben. Wenn für BrEven ein Wert größer als Null festgelegt wird , wird der Stop-Loss auf den Einstiegskurs plus die angegebene Anzahl von Pips verschoben. Bei dieser Art des Handelsmanagements können Sie auch die Option Split Position(%) aktivieren . Wenn der Kurs 70 % des Take-Profits erreicht hat und der Stop-Loss auf den Break-Even verschoben wird, wird die Position teilweise geschlossen, wird das Positionsvolumen entsprechend dem angegebenen Prozentsatz teilweise geschlossen.

Manuelle BE- und Split-Schaltflächen Rote BE-Schaltflächen: Diese Schaltfläche ist aktiv, wenn die BrEven-Funktion deaktiviert ist. Sie ermöglicht es Ihnen, den Stop-Loss mit einem einzigen Klick auf Break-Even zu verschieben , vorausgesetzt, die Position ist im Gewinn. Diese Funktion gilt nur für das aktuelle Symbol. Rote SP-Schaltfläche: Diese Schaltfläche ist aktiv, wenn die Funktion Split Position(%) deaktiviert ist. Sie ermöglicht es Ihnen, das Positionsvolumen mit einem einzigen Klick teilweise zu schließen, vorausgesetzt, die Position ist im Gewinn. Diese Funktion bezieht sich auf das aktuelle Symbol, und der Wert wird in Lots (nicht in Prozent) angegeben. Wenn Sie zum Beispiel 0,01 werden bei jedem Klick 0,01 Lots der Position geschlossen.



Trailing-Stop-Verwaltung



Start Trailing (Pips):

Definiert den Aktivierungspunkt für den Trailing-Stop oder Trailing-Schritt.

Trailing Stop (Pips):

Wenn diese Option zusammen mit Start Traaling (pIps) aktiviert wird , zum Beispiel:

Start Trailing (Pips) = 30 Pips

Trailing-Stop (Pips) = 20 Pips

Sobald sich der Kurs um 30 Pips im Gewinn vom Eröffnungskurs bewegt (für alle offenen Marktpositionen), wird der Trailing-Stop aktiviert und der Stop-Loss wird 20 Pips vom

aktuellen Kurs platziert und dann Tick für Tick verschoben, wenn der Kurs weiter ansteigt.

Trailing-Schritt (Pips):

Wenn diese Option zusammen mit Star Trailing (Pips) aktiviert wird , zum Beispiel:

Start Trailing = 30 Pips

Trailing-Schritt = 20 Pips

Sobald sich der Kurs 30 Pips im Gewinn bewegt, wird der Stop-Loss 20 Pips vom aktuellen Kurs entfernt platziert. Von diesem Zeitpunkt an wird jedes Mal, wenn sich der Kurs um 40 Pips weiter in Richtung Gewinn bewegt

in Bezug auf den Stop-Loss bewegt, wird der Stop-Loss erneut auf 20 Pips vom Ñaktuellen Kursì positioniert.





Zeit- und Marktinformationen

Datumsanzeige:

Zeigt das lokale Datum und die Uhrzeit Ihres Landes an (nicht zu verwechseln mit der Serverzeit).

Kerzen-Timer:

Zeigt die verbleibende Zeit der aktuellen Kerze basierend auf dem ausgewählten Zeitrahmen an.

Schaltfläche Swap:

Öffnet eine kleine Tabelle, in der die Swap-Long- und Swap-Short-Werte für das aktuelle Symbol angezeigt werden.





Trading-Schaltflächen

VERKAUFEN: - Öffnet eine Marktorder zum Verkaufen.

BUY: - Eröffnet eine Kauf-Order.

SELLSTOP: - Platziert eine Verkaufs-Stopp-Order.

BUYSTOP: - Platziert eine Kauf-Stop-Order.

SELLLIMIT: - Platziert eine Sell-Limit-Order.

BUYLIMIT: - Platziert eine Buy-Limit-Order.





Schaltflächen zum Schließen der Position

C.SELL: - Schließt alle Verkaufspositionen für das aktuelle Symbol.

C.BUY: - Schließt alle Kaufpositionen für das aktuelle Symbol.

Symbol schließen: - Schließt alle Kauf- und Verkaufspositionen sowie alle schwebenden Aufträge für das aktuelle Symbol.

Close ALL: - Schließt alle Positionen und alle schwebenden Aufträge für alle Symbole.





Ablauf von schwebenden Aufträgen

Verfall:

Ermöglicht es Ihnen, ein Ablaufdatum für eine schwebende Order festzulegen, bevor Sie sie platzieren.

Das angezeigte Datum und die Uhrzeit beziehen sich auf die Serverzeit, die sowohl als Referenzzeit als auch als Beispiel für das richtige Format dient.

Geben Sie das Verfallsdatum in das schwarze Eingabefeld ein und halten Sie sich dabei genau an das angezeigte Datums- und Zeitformat.





Chart-Navigation

Zeitrahmen-Schaltflächen (M1, M5, etc.):

Ermöglicht das Umschalten zwischen verschiedenen Chart-Zeitrahmen.

Symbol-Schaltflächen:

Ermöglichen Ihnen den schnellen Wechsel zwischen ausgewählten Handelspaaren.

X-Schaltflächen:

Mit jeder X-Schaltfläche können Sie alle Positionen und schwebenden Aufträge für das entsprechende Symbol schließen.





Erweiterte visuelle Handelswerkzeuge

Zusätzlich zu all diesen Funktionen enthält der EA ein System von verschiebbaren Rechtecken, Schaltflächen zum Umkehren von Positionen, Schaltflächen für den Markteintritt und Leitlinien,

die die Benutzerfreundlichkeit erheblich verbessern und ein weitaus besseres Handelserlebnis bieten.





Eingabe-Werte

MaxProfit_Geld:

Bei einem Wert (>0) können Sie mit dieser Funktion alle Marktpositionen schließen, wenn der Gesamtgewinn (in Geld) den voreingestellten Wert überschreitet.

MaxGewinn_Prozent:

Bei einem Wert (>0) können Sie mit dieser Funktion alle Marktpositionen schließen, wenn der Gesamtgewinn (in Prozent) den voreingestellten Wert überschreitet.

GewinnSymbol_Geld:

Bei einem Wert (>0) können Sie mit dieser Funktion alle Marktpositionen (im aktuellen Symbol) schließen, wenn der Gesamtgewinn (in Geld) den voreingestellten Wert überschreitet.

GewinnSymbol_Prozent:

Bei einem Wert (>0) können Sie mit dieser Funktion alle Marktpositionen (im aktuellen Symbol) schließen, wenn der Gesamtgewinn (in Prozent) den voreingestellten Wert überschreitet.

MaxLoss_Geld:

Bei einem Wert (>=0) können Sie mit dieser Funktion alle Marktpositionen schließen, wenn der Gesamtverlust (in Geld) den voreingestellten Wert überschreitet.

MaxVerlust_Prozent:

Bei einem Wert (>0) können Sie mit dieser Funktion alle Marktpositionen schließen, wenn der Gesamtverlust (in Prozent) den voreingestellten Wert überschreitet.

VerlustSymbol_Geld:

Bei einem Wert (>0) können Sie mit dieser Funktion alle Marktpositionen (im aktuellen Symbol) schließen, wenn der Gesamtverlust (in Geld) den voreingestellten Wert übersteigt.

VerlustSymbol_Prozent:

Mit einem Wert (>0) erlaubt Ihnen diese Funktion, alle Marktpositionen (im aktuellen Symbol) zu schließen, wenn der Gesamtverlust (in Prozent) den voreingestellten Wert überschreitet.

Kommentar:

Verwenden Sie diese Funktion, um jeder an den Markt gesendeten Position einen Kommentar zuzuweisen.

MagischeZahl:

Verwenden Sie diese Funktion, um jeder an den Markt gesendeten Position eine magische Zahl zuzuweisen.









































































