Forex Trades Manager

Gestión avanzada del riesgo y operaciones de trading inteligentes

FOREX TRADES Manager es una herramienta de vanguardia diseñada para gestionar las operaciones de trading en el mercado de divisas, desarrollada para proporcionar la máxima flexibilidad y control.

Incluye funciones avanzadas de gestión del riesgo, como la configuración rsik de lote fijo, el riesgo porcentual basado en stop-loss y la asignación del riesgo monetario, lo que permite a los operadores adaptar

sus estrategias a sus necesidades individuales. Con una interfaz gráfica sencilla e intuitiva, FOREX TRADES Manager ayuda a agilizar las operaciones de negociación y mejorar la experiencia general de negociación, llevando su rendimiento a un nivel superior.

la experiencia general de negociación, llevando su rendimiento al siguiente nivel.


Descripción detallada de las características

Controles principales

Botón Ocultar:

Le permite mostrar u ocultar los dos paneles principales.

Botón <<:

Permite activar o desactivar los gráficos del panel secundario.

Botón Eliminar EA:

Elimina el EA del gráfico.

Cuadro de Spread:

Muestra el valor actual del spread del símbolo activo.


Opciones de Gestión de Riesgo

Botón Porcentaje:

Activa el cálculo del riesgo basado en el porcentaje de stop loss.

Botón Lotes:

Permite la gestión del riesgo por lote fijo, con o sin stop loss.

Botón Dinero:

Permite el cálculo del riesgo basado en una cantidad monetaria fija en el stop loss.

Caja de Riesgo:

Esta sección contiene los tres valores editables asociados a los modos de riesgo Porcentaje,Lotes y Dinero.


Ajuste de órdenes

Entrada Pendiente (Precio):

Permite introducir el precio de entrada de una orden pendiente.

Stop Loss (Pips):

Permite definir el valor de stop loss en pips.

Take Profit(Pips):

Permite definir el valor de take profit en pips.


Break Even y Gestión de Posiciones

BrEven (+Pips):

Esta función trabaja en combinación con ProfitForBrEven (%) y Split Position (%) para gestionar todas las órdenes de mercado con un take profit.

Ejemplo:

Activando BrEven (+Pips) y ProfitForBrEven (%), y poniendo BrEven a 0 mientras asigna un valor de 70 a ProfitForBrEven (%), cuando la posición alcance el 70%

de la distancia a la toma de beneficios, el stop loss se moverá exactamente al precio de entrada.

Si se establece un valor mayor que cero para BrEven, el stop loss se moverá al precio de entrada más el número de pips especificado.

Con este tipo de gestión de operaciones, también puede habilitar la Posición Dividida(%). Cuando el precio alcance el 70% del take profit y el stop loss se mueva al break even,

el volumen de la posición se cerrará parcialmente según el porcentaje especificado.


Botones BE y Split manuales

Botones BE Rojos:

Este botón está activo cuando la función BrEven está desactivada. Permite mover el stop loss al punto de equilibrio con un solo clic, siempre que la posición esté en beneficios.

Esta función sólo se aplica al símbolo actual.

Botón Rojo SP: Este botón se activa cuando la función Dividir Posición(%) está desactivada. Permite cerrar parcialmente el volumen de la posición con un solo clic,

siempre que la posición esté en beneficios. Esta función opera sobre el símbolo actual, y el valor se establece en lotes (no en porcentaje). Por ejemplo, si introduce 0,01

cerrará 0,01 lotes de la posición en cada clic.


Gestión del Trailing Stop

Iniciar Trailing (Pips):

Define el punto de activación del trailing stop o paso de arrastre.

Trailing Stop (Pips):

Cuando se activa junto con Start Traling (pIps), por ejemplo:

Start Trailing (Pips) = 30 pips

Trailing Stop (Pips) = 20 pips

Una vez que el precio se mueve 30 pips en ganancia desde el precio de apertura (para todas las posiciones de mercado abiertas), el trailing stop se activa y el stop loss se colocará a 20 pips del precio actual y luego se moverá tick a tick.

precio actual y luego se moverá tick a tick a medida que el precio avance más.

Trailing Step (Pips):

Cuando se activa junto con Star Trailing (Pips), por ejemplo:

Trailing Inicial = 30 pips

Paso de seguimiento = 20 pips

Una vez que el precio se mueve 30 pips en ganancia, el stop loss se coloca a 20 pips del precio actual. A partir de ese momento, cada vez que el precio se mueva 40 pips más en beneficio

en relación con el stop loss, el stop loss se reposicionará de nuevo a 20 pips del "precio actual".

Información horaria y de mercado

Visualización de la fecha:

Muestra la fecha y hora local de su país (no confundir con la hora del servidor).

Temporizador de Velas:

Muestra el tiempo restante de la vela actual basado en el marco de tiempo seleccionado.

Botón Swap:

Abre una pequeña tabla que muestra los valores Swap Long y Swap Short del símbolo actual.


Botones de negociación

VENTA: - Abre una orden de mercado de venta.

COMPRA : - Abre una orden de mercado de Compra.

SELLSTOP : - Coloca una orden Sell Stop.

BUYSTOP : - Coloca una orden Buy Stop.

SELLLIMIT : - Coloca una orden Sell Limit.

BUYLIMIT : - Coloca una orden Buy Limit.


Botones de Cierre de Posición

C.VENTA: - Cierra todas las posiciones de venta del símbolo actual.

C.BU Y: - Cierra todas las posiciones de compra del símbolo actual.

Cerrar Símbolo: - Cierra todas las posiciones de Compra y Venta y todas las órdenes pendientes del símbolo actual.

Cerrar TODOS: - Cierra todas las posiciones y todas las órdenes pendientes de todos los símbolos.


Vencimiento de órdenes pendientes

Vencimiento:

Le permite establecer una fecha de expiración para una orden pendiente antes de colocarla.

La fecha y hora mostradas se refieren a la hora del servidor, que sirve tanto de referencia como de ejemplo de formato correcto.

Introduzca la fecha de caducidad en el cuadro de entrada negro, siguiendo estrictamente el formato de fecha y hora mostrado.


Navegación por los gráficos

Botones de marco temporal (M1, M5, etc.):

Le permiten cambiar entre los diferentes marcos temporales del gráfico.

Botones de símbolos:

Le permiten cambiar rápidamente entre los pares de negociación seleccionados.

Botones X:

Cada botón X cierra todas las posiciones y órdenes pendientes del símbolo correspondiente.


Herramientas visuales avanzadas

Además de todas estas características, el EA incluye un sistema de rectángulos arrastrables, botones de posición inversa, botones de entrada al mercado y directrices,

mejorando significativamente la usabilidad y proporcionando una experiencia de trading muy superior.

Valores de entrada

MaxProfit_Money:

Con un valor (>0) esta función le permite cerrar todas las posiciones de mercado cuando el beneficio total (en dinero) supera el valor preestablecido.

MaxProfit_Percent:

Con un valor (>0) esta función le permite cerrar todas las posiciones de mercado cuando el beneficio total (en porcentaje) supera el valor preestablecido.

ProfitSymbol_Money:

Con un valor (>0) esta función le permite cerrar todas las posiciones de mercado (en el símbolo actual) cuando el beneficio total (en dinero) supera el valor preestablecido.

ProfitSymbol_Percent:

Con un valor (>0) esta función le permite cerrar todas las posiciones de mercado (en el símbolo actual) cuando el beneficio total (en porcentaje) supera el valor preestablecido.

MaxLoss_Money:

Con un valor (>=0) esta función le permite cerrar todas las posiciones de mercado cuando la pérdida total (en dinero) supera el valor preestablecido.

MaxLoss_Percent:

Con un valor (>0) esta función le permite cerrar todas las posiciones de mercado cuando la pérdida total (en porcentaje) supera el valor preestablecido.

LossSymbol_Money:

Con un valor (>0) esta función le permite cerrar todas las posiciones de mercado (en el símbolo actual) cuando la pérdida total (en dinero) supera el valor preestablecido.

PorcentajeSímboloPérdida:

Con un valor (>0) esta función le permite cerrar todas las posiciones de mercado (en el símbolo actual) cuando la pérdida total (en porcentaje) supera el valor preestablecido.

Comentario:

Utilice esta función para asignar un comentario a cada una de las enviadas al mercado.

NúmeroMágico:

Utilice esta función para asignar un número mágico a cada envío al mercado.




























FREE
