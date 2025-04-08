Golden quatro

Aktueller Preis nur für 48 Stunden gültig, wird bald wieder steigen GOLDEN
QUATRO - Algorithmische Handelsstrategie für Gold (XAUUSD )

Golden Quatro ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold (XAUUSD) entwickelt wurde. Das System basiert auf der Synergie von vier sorgfältig ausgewählten technischen Indikatoren, die eine Trendanalyse mit einer Momentum-Bestätigung kombinieren, um einen stabilen, regelbasierten Handelsrahmen zu schaffen, der an das einzigartige Verhalten des Goldmarktes angepasst ist.

Der EA wurde für Trader entwickelt, die Wert auf Klarheit, disziplinierte Ausführung und vollständige Automatisierung legen - ohne die Notwendigkeit, komplexe Strategieparameter manuell anzupassen.

STRATEGIELOGIK - VIER SÄULEN DER ANALYSE

Golden Quatro basiert auf einer eigens entwickelten Mischung aus vier Indikatoren:

MA (Gleitender Durchschnitt) - definiert den primären Markttrend

DEMA (Double Exponential Moving Average) - ermöglicht eine schnellere Reaktion auf Preisveränderungen

TEMA (Triple Exponential Moving Average) - reduziert das Marktrauschen und verbessert die Einstiegspräzision

CCI (Commodity Channel Index) - bewertet das Momentum und überkaufte/überverkaufte Bedingungen

Nur wenn die Bedingungen aller vier Indikatoren übereinstimmen, führt der EA einen Handel aus und stellt sicher, dass der Einstieg sowohl nach der Trendrichtung als auch nach dem Marktmomentum gefiltert wird.

TECHNISCHE KERNSPEZIFIKATIONEN

Instrument: XAUUSD (Gold)
Plattform: MetaTrader 5 (MQL5)
Handelsstil: Intraday / Trend-Momentum Strategie
Mindestguthaben: 300 USD
Mindest-Hebel: 1:30 oder höher
Zeitrahmen: H4

POSITIONSGRÖSSE - DYNAMISCHER ODER FESTER LOT-MODUS

Golden Quatro bietet zwei Positionsgrößen-Modi, die in den EA-Einstellungen ausgewählt werden können:

Dynamisches Lotwachstum

Der Benutzer definiert einen numerischen Wert, der angibt, um wie viel der Kontostand steigen muss, um die Lotgröße um 0,01 zu erhöhen.

Beispiel :
Wenn der Wert auf 500 gesetzt wird, erhöht sich die Losgröße um 0,01 pro 500 Einheiten Kontostandwachstum.

Auf diese Weise entsteht eine progressive Wachstumskurve, die die Positionsgröße automatisch skaliert, wenn das Konto wächst.

Der dynamische Lot-Modus funktioniert nur bei Konten, die auf USD oder EUR lauten.

Für Konten in anderen Währungen:

muss ein entsprechender Umrechnungsfaktor angewendet werden,
oder

sollte stattdessen der Modus für feste Lots verwendet werden

Fester Lot-Modus

Deaktivieren Sie die dynamische Lot-Option

Geben Sie eine bestimmte Losgröße manuell ein (z. B. 0,01, 0,05, 0,10)

Empfohlen für Konten mit Nicht-USD- oder Nicht-EUR-Basiswährungen

HANDELS- UND RISIKOMANAGEMENT

Jeder Handel wird mit einem individuellen Stop Loss und Take Profit eröffnet

Kein Grid-Handel

Keine Martingale

Keine Verlustmittelung

Jede Position wird als eigenständiger Handel behandelt, der ausschließlich auf den aktuellen Marktbedingungen und der Bestätigung durch alle vier Indikatoren basiert.

DIE PHILOSOPHIE VON GOLDEN QUATRO - EINFACHHEIT MIT KONTROLLE

Golden Quatro benötigt keine:

manuelle Optimierung der Indikatoren

Abstimmung der Strategieparameter

fortgeschrittene Handelserfahrung

Der Trader trifft eine einzige wichtige Entscheidung:
die Wahl des Lot-Modus und dessen Wert

Die gesamte Handelsausführung und -verwaltung wird automatisch durch den Algorithmus übernommen.

ABSCHLIESSENDE ÜBERSICHT

Golden Quatro ist ein robuster Expert Advisor für den Goldhandel, der Folgendes kombiniert:

klassische gleitende Durchschnitte

erweiterte exponentielle Glättung

Momentum-basierte Bestätigung

flexible Positionsgrößenbestimmung

Mit seiner klaren Logik, dem Verzicht auf aggressive Money-Management-Techniken und dem unkomplizierten Setup eignet sich Golden Quatro sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader, die einen strukturierten und automatisierten Ansatz für den Goldhandel suchen.
Empfohlene Produkte
InterSym MT5
Aliaksandr Chupryna
4.5 (2)
Experten
Der „InterSym MT5“-Berater handelt mit allen Symbolen, die der Broker im „Market Watch“ präsentiert, sofern für das Symbol keine Handelsbeschränkungen gelten. Ermöglicht Ihnen den gleichzeitigen Handel und Test von bis zu 15 Symbolen (mit unterschiedlichen Einstellungen für jedes Symbol). Der Einfluss des Spreads ist unkritisch, sodass Sie auf Konten mit hohem Spread (Cent-Konten) handeln können. Der Berechnungsalgorithmus basiert auf der Dynamik der Preisbewegung und ist nicht an feste Punkt
RatiborX10 MT5
Nikolay Kositsin
Experten
Trendhandelssystem für die Arbeit auf dem Forex-Markt auf einem von zehn Währungspaaren - EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY, XAUUSD. Das System kann bis zu zehn Positionen gleichzeitig eröffnen und dabei zehn verschiedene, voneinander unabhängige Einstiegsalgorithmen innerhalb einer Trendrichtung mit individuellen Stopps für jede Position verwenden. Jeder Algorithmus hat seine eigene magische Zahl. Wenn sich der Trend ändert, werden alle offenen Positionen gl
Lovec Trend MT5
Vladimir Lovec
Experten
Roboter Lovec Trend MT5. Ausschließlich für die Trendarbeit auf dem H1-Stundenchart konzipiert. Ich bringe zu Ihrer Aufmerksamkeit einen Berater, meine eigene Entwicklung. Die Einstellungen sind universell für alle Währungspaare. Geeignet für die meisten Instrumente, insbesondere Trend-Währungspaare mit JPY, CHF, GBP. Und auch Futures und Indizes. Eingaben erfolgen ausschließlich bei der Eröffnung der Kerze, die die gleiche ideale Leistung wie in der Tester gibt, und ohne Slipping. Der
Insider Expert Advisor
Andrey Kornishkin
Experten
Inside Expert Advisor handelt bei einem Rücksetzer nach einer starken Bewegung . Handelsstrategie Der Expert Advisor platziert schwebende Aufträge, die nach dem Kurs nachziehen, um einen Pullback gegen den Trend aufzufangen. EURUSD, TF M15. Die erste Order wird nach den folgenden Regeln platziert: Wenn die Kerze im aktuellen Zeitrahmen bullisch ist, wird eine schwebende Verkaufsorder platziert; Wenn die Kerze im aktuellen Zeitrahmen rückläufig ist, wird ein schwebender Kaufauftrag erteilt; Der
ADX Cross Sell
Jorge Rodriguez Redondo
Experten
ADX Cross Sell - Präzision mit direktionaler Logik und fortschrittlichem dynamischem Management Aktuelle Version: 6.63 ️ Autor: Jorge Rodríguez "Kium" ️ Kompatibel mit: MetaTrader 5 ️ Typ: Automatischer Expertenberater (EA) Strategie: Trend mit Momentum-Validierung und Zeitfiltern Schutz: Dynamisches Risikomanagement (SL/TP/BE) Überblick . ADX Cross Buy ist ein trendorientierter Expert Advisor, der nach soliden Kaufgelegenheiten durch das Crossover des ADX-Indikators in Kombin
Raptor Expert Advisor
Andrey Kornishkin
Experten
Raptor Expert Advisor verwandelt Verlustpositionen in Gewinne, indem er eine unidirektionale Position mit einem erhöhten Lot eröffnet. Handelsstrategie Der Expert Advisor ist für den Handel auf dem Trendmarkt konzipiert, zu diesem Zweck werden die entsprechenden Währungspaare speziell ausgewählt. Der Expert Advisor handelt aus dem Markt heraus, je nach Trendrichtung. Die erste Order wird nach den folgenden Regeln platziert: Wenn die Kerze auf den Zeitrahmen H4, W1 und MN1 bullisch ist, wird ein
TradeGhost
Stefano Padovano
Experten
Wir stellen vor: TradeGhost! ist eine sehr leistungsfähige Ea mit einer Strategie, die ich lieber versteckt halten! jedoch werde ich erklären, wie es funktioniert in Kürze! Diese Ea erzeugt dank der Kontrolle verschiedener Faktoren einen Phantom-Handel, der natürlich nicht eröffnet wird! aber aufgezeichnet wird, so dass wir sehen können, ob dieser Handel ein Verlust- oder Gewinngeschäft war. (Ich könnte hinzufügen, dass dies ein bisschen von einem Handel Geheimnis in diesem ea setzen, NoN tut Sc
Golden King Expert Advisor
Andrey Kornishkin
Experten
Golden King Expert Advisor verwandelt Verlustpositionen in Gewinne, indem er eine unidirektionale Position mit einem erhöhten Lot eröffnet. Handelsstrategie Der Expert Advisor ist für den Handel in einem ruhigen Markt konzipiert. Die manuelle Eröffnung von Positionen ist möglich. Paar XAUUSD, TF M5. Die erste Order wird nach den folgenden Regeln platziert: Wenn die Kerze im aktuellen Zeitrahmen bullisch ist, wird eine Verkaufsorder platziert; Wenn die Kerze im aktuellen Zeitrahmen rückläufig is
Macd Cross Strong
Thibault Georges Rene Duval
Experten
Empfohlene Konten : ECN, Cent oder USD, Profirm, ... Dieser EA ist ein Handelsalgorithmus, der den Trend des Marktes und das Kreuz des MACD kombiniert. Das empfohlene Symbol : alle : GOLD, oder alle FOREX-Paare Mindestbetrag : 1 000 USD Zeitrahmen : NUR 5 Minuten Der Draw Down ist sehr klein und konstant, ist sehr sicher (-19 %) Beispiel der Performance 18 % für 01-09-2025 -22-10-2025 (fast 2 Monate) 18 % für 2 Monate
SlingShot Fx Pro
Adam Zolei
Experten
Sling Shot FX Pro - Präzision. Schutz. Leistung. Dies ist ein Einführungsangebot zu einem stark reduzierten Preis. Der Preis wird in Kürze steigen, sobald das Produkt seine Ziele erreicht hat. Sichern Sie sich jetzt Ihre Lizenz und profitieren Sie vom niedrigsten Preis und allen zukünftigen Updates! Steigen Sie ein in die Welt des professionellen algorithmischen Handels mit Sling Shot FX Pro - einem fortschrittlichen Expert Advisor, der für Händler entwickelt wurde, die Konsistenz, Kontrolle un
QuantumPip
Evgeniy Scherbina
4.36 (11)
Experten
Der Experte "QuantumPip" ist ein vollautomatischer Experte, der mehrere Symbole aus einem Chart handeln kann. Der Experte verwendet auch Preise von Gold, Öl, "Schmuksie" (meine Adaption des "Dixie"-Indikators), DAX oder FTSE, um Eingaben für die Symbole zu berechnen. Der Experte verwendet 2 Arten von rekurrenten neuronalen Modellen - 1 Netzwerk (Entscheidungen "Kauf" oder "Verkauf") und 2 Netzwerke (Entscheidungen "Kauf" oder "Unsicherheit" und "Verkauf" oder "Unsicherheit"). QuantumPip kann dah
Janus Disaster Recovery MT5
Boris Sklyaruk
2 (1)
Experten
Expert Advisor für Recovery-Konten aus einem Drawdown ! MT4-Version Zwei Betriebsmodi: Wiederherstellung: Erholung vom bestehenden Drawdown auf Ihrem Konto Funktioniert mit Trades von anderen Beratern und manuell eröffneten Trades Beschützen : Online-Kontokontrolle Wenn ein Drawdown für ein bestimmtes Handelsinstrument erreicht wird, schaltet es andere Expert Advisors aus und zeigt das Konto ohne Verlust an Mathematisches System mit der Formel des Autors zum Schließen von Geschäften Funktionier
Range Breaker
Javier Antonio Gomez Miranda
Experten
Wir stellen Ihnen den "Range Breaker" vor. Range Breaker ist ein täglicher Breakout EA, der es Ihnen ermöglicht, eine individuelle tägliche Zeitspanne zu definieren. Sobald die festgelegte Zeitspanne verstrichen ist, platziert der "Range Breaker" zwei STOP/LIMIT-Orders an der oberen und unteren Grenze der Spanne. Dieser Ansatz ermöglicht es, tägliche ORB-Strategien zu automatisieren. Nach Ablauf der Tagesspanne können Sie entscheiden, ob Sie die Orders behalten oder schließen/löschen möchten.
Supreme Edge MT5
Ng Chu En
5 (1)
Experten
<<Supreme Edge>> BUY ONE FREE ONE, kontaktieren Sie mich nach dem Kauf für Ihr spezielles Geschenk. Supreme Edge, ein fortschrittlicher Expert Advisor, der sorgfältig für den Handel entwickelt wurde. Durch den Einsatz hochmoderner Trenderkennungsalgorithmen passt sich dieses System nahtlos an die komplexe Marktdynamik an und nutzt hochwahrscheinliche Chancen mit Präzision und Agilität. Der EA zeichnet sich durch seinen proprietären Trenderkennungsmechanismus aus, der multidimensionale Marktda
SAWA Netting Grid EA
Alejandro Funes
Experten
Dieser Algorithmus basiert auf der Grid-Strategie und führt ein dynamisches Positionsmanagement durch, damit er auf Netting-Konten funktioniert. Im Gegensatz zu anderen Robotern basiert dieses Grid-System seine Eingaben auf dem Gewinn über die Zeit des Vermögenswerts, anstatt Pips zu verwenden. Dieser Parameter ist derjenige, der dem "durchschnittlichen Abstand" entspricht. Sie können mit allen 28 Hauptwährungen gleichzeitig handeln. Parameter: +-------------------------------------------------
Htf Xau
Murilo Neves Castro
Experten
HTF CAD JPY ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für den CAD JPY-Handel entwickelt wurde. Er basiert auf der Clusteranalyse des maschinellen Lernens und genetischen Algorithmen. Der Expert Advisor enthält einen selbstanpassenden Marktalgorithmus, der Preisaktionsmuster und Standardhandelsindikatoren verwendet. Die Ein- und Ausstiegslogik funktioniert nur, wenn ein Balken geschlossen wird. Er filtert Marktgeräusche heraus, beschleunigt die Optimierung erheblich, vermeidet Stop-Loss-Hunt
ADX Multi Currency EA MT5
Biswarup Banerjee
Experten
ADX Multi Currency EA MT5  implementiert robuste Strategien basierend auf dem Average Directional Index (ADX), die umfassend über verschiedene Währungspaare und Zeitrahmen hinweg getestet wurden. Dieser Expert Advisor bietet umfassende Handelsfunktionen, darunter Grid-Recovery, Hedging-Optionen und Martingale-Strategien (konfigurierbar, standardmäßig deaktiviert). Er verfügt über präzise Einstiegsmethoden (Breakouts, Umkehrsignale, Trendfolgestrategien) und flexible Ausstiegsregeln (indikatorbas
Steel MT5
Alessandro Grossi
Experten
Steel ist ein leistungsstarker Expert Advisor mit stabilem und sauberem Code, der einen einzigen Handel pro Markt eröffnet, indem er Take Profit und Stop Loss setzt und Trailing Stop Loss verwendet, um den besten Gewinn zu erzielen. Er kann auf jedem Markt eingesetzt und konfiguriert werden, da das Kauf- oder Verkaufssignal allein aus der Candlestick-Lesung verarbeitet wird, was ihn immun gegen falsche und verzögerte Signale macht, die von Indikatoren erzeugt werden. Sie können ihn so einstelle
Ichimoku Master ECC11
Dimitrios Dimas
5 (1)
Experten
Entdecken Sie die Macht der Ichimoku ECC 11 Strategie auf Meta Trader 5! Prop Firm Ready! Willkommen in der Welt von Ichimoku ECC 11, einem unvergleichlichen Expert Advisor (EA) für den anspruchsvollen Trader. Der Ichimoku ECC 11 basiert auf der robusten Meta Trader 5-Plattform und nutzt die Kraft des verehrten Ichimoku Kinko Hyo-Indikators, um eine außergewöhnliche Handelsperformance auf dem 15-Minuten-Chart zu erzielen. Das Wesentliche von Ichimoku ECC 11 Die Ichimoku ECC 11-Strategie wurde
Superiority in Calculations
Pavel Malyshko
5 (1)
Experten
Die Einzigartigkeit dieses Experten ist, dass er ein gemeinsames Set verwendet. Für die meisten Expert Advisors ist dies nicht anwendbar und wird nicht funktionieren, weil die meisten Expert Advisors entweder Sets haben, die Sie selbst herunterladen können oder im Code für jedes Währungspaar eingebettet sind. Dieser Expert Advisor verwendet nur 1 Set für alle 20 Währungspaare. Ich unterscheide mich von vielen Entwicklern darin, dass ich Ihre Produkte weiter verbessere. Das Hauptziel ist es
DynamicEdge MT5
Katarzyna Zofia Czaban
Experten
[Channel for news and updates]  ,   [Guide on how to run EA] Der EA arbeitet mit fortgeschrittener KI und maschinellem Lernen und passt sich ständig in Echtzeit an die Marktbedingungen an. Durch die Analyse historischer Daten und die Ausführung in Echtzeit stellt Dynamic Edge sicher, dass Sie dem Markt immer einen Schritt voraus sind und die besten Chancen nutzen, während sie entstehen. Für Händler, die garantierte Gewinne bevorzugen, umfasst Dynamic Edge eine optionale Wiederherstellungszone
Ninja Moving Average Crossover
Samir Tabarcia
Experten
Ninja Moving Average Crossover + Martingale (Alternate Lots) Ninja Moving Average Crossover ist ein Expert Advisor (EA) , der Gleitender-Durchschnitt-Crossover-Signale mit einer Martingale-Strategie mit alternierenden Lots kombiniert, um Trades zu eröffnen und zu verwalten. Er funktioniert auf jedem Symbol und jedem Zeitrahmen (mit entsprechender Optimierung). Beste Ergebnisse erzielt auf: EURUSD – H1 Kann aber mit den richtigen Einstellungen auf jedem Symbol und Zeitrahmen eingesetz
AquilaGridMaster
Daniel Schlemper
Experten
AquilaGridMaster Simple but Efficient AquilaGridMaster ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der ein adaptives Grid-Trading gegen die kurzfristige Trendrichtung umsetzt. Die Strategie nutzt gängige Marktphasen, in denen Trends durch Korrekturen unterbrochen werden, und schließt alle Positionen gemeinsam als Basket. Der EA passt sowohl die Grid-Abstände als auch das Take-Profit-Ziel dynamisch an die Tiefe des Grids an. Dadurch kann eine Korrektur früher ausgenutzt werden, während gleichzeitig
A1 Beta
Justin Jeremy Salazar Agleam
Experten
# A1 Beta Expert Advisor: Fortgeschrittenes Multi-Strategy Trading System ## Perfekt für Trader, die zuverlässigen, automatisierten Handel wünschen ** A1 Beta Expert** ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der drei leistungsstarke technische Indikatoren kombiniert, um hochwahrscheinliche Markteintritte mit eingebautem intelligentem Risikomanagement zu identifizieren. ## Key Features: - **Dreifach-Bestätigungsstrategie**: Verwendet Awesome Oscillator-Farbveränderungen, RSI-Levels und
Sir Stoch and Commodities
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Ein Expert Advisor, der in Zeiten hoher Preisdifferenzen arbeitet und den Stochastik-Indikator und den Rohstoffindex-Indikator nutzt. Er nutzt überkaufte oder überverkaufte Punkte oder die ADX-Anzeige zum Ausstieg aus Trades. Er verfügt außerdem über eine Stop-Loss-Kontrolle, die auf prozentualen Preisunterschieden basiert und die Lot-Skalierung mit steigendem Kontostand progressiv anpasst. Dabei wird der Margin Call des Kontos im Auge behalten. Erfahren Sie, welche Parameter für jedes Symbol im
Volatility Trend EA
Thabang Ismael Molefe
Experten
Der EA folgt dem Markttrend und eröffnet Aufträge, um dem Trend zu folgen, er schließt, wenn sich die Marktrichtung ändert. Es ist am besten durchführen, wenn der Markt ist auch Trend und gut mit H1 und H4 TF. Bislang sind die besten Einstellungen, die derzeit verwendet werden, die gleitenden Durchschnitte 10EMA und 40EMA. Kein Stop Loss und Take Profit, da die Order geschlossen wird, sobald der Trend seine Richtung ändert. Verwenden Sie den Trail Stop, um alle Ihre Gewinne zu schützen.
The EURUSD looking at the Majors
Marta Gonzalez
Experten
Die EURUSD Blick auf die Majors ist ein Multipair-System für den Betrieb der EURUSD !!!!!IMPORTANT!!!!! DIESES EA IST NUR FÜR DEN EURUSD GEDACHT. !!!!!IMPORTANT!!!!! Dieses System erkennt einen Multi-Pair-Einstiegspunkt auf der Grundlage des Wertes der Majors und betreibt diesen Einstieg in den EURUSD mit seinem eigenen und effizienten Algorithmus. Alle Tickets haben einen SL und TP und verwenden ein optimiertes Trailing. Sie müssen den Namen des Wertes in Ihrem Broker, in den entsprechenden
EA Ultra Speed MT5
Ruslan Pishun
1 (1)
Experten
Handelsstrategie: Scalping. Der Expert Advisor "EA Ultra Speed" basiert auf der Arbeit mit Nicht-Indikatoren und hält sich streng an die vorgegebenen Regeln für die Eröffnung und Schließung von Geschäften. Der EA wurde für die wichtigsten Paare erstellt und getestet, was aber nicht bedeutet, dass Sie ihn nicht auch für andere Währungspaare ausprobieren können. Die Idee ist, dass schwebende Aufträge nach oben oder unten in einem bestimmten Abstand zum aktuellen Preis platziert werden. Nehmen wir
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Experten
PROMO: VERBRINGEN SIE MEHR ZEIT MIT IHRER FAMILIE. GENIESSEN SIE DAS LEBEN ... TUN SIE NICHTS. Wir möchten unsere Programmierkenntnisse mit anderen Händlern und vor allem mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten teilen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, mit Hilfe von Auto-Trading zu handeln oder zu investieren, um eine andere Einkommensquelle zu schaffen, während Sie den Roboter und Ihr Geld für sich arbeiten lassen. Empfehlungen: Zeitrahmen: H1 ( Jeder Zeitrahmen) Unterstützte Währung
KillerTrend Ichimoku
Chang Suk Chung
Experten
KillerTrend Ichimoku ist ein Expert Advisor, der eine Trendfolgestrategie verwendet, die auf dem Ichimoku Kinko Hyo Indikator basiert. Dieser Handelsroboter findet ein kritisches Ereignis über Kijun-sen und Senkou Span. Parameter Tenkan-sen: durchschnittlicher Preiswert für 9 Tage, definiert als die Summe von Maximum und Minimum innerhalb dieser Zeit, geteilt durch zwei Kijun-sen: durchschnittlicher Kurswert für 26 Tage Senkou-Spanne A: Mitte des Abstands zwischen zwei vorhergehenden Linien, u
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (400)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.72 (29)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.77 (57)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (104)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.53 (19)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (17)
Experten
Überblick Golden Hen EA ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von neun unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Marting
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.81 (36)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 Plätzen verfügbar — fast ausverkauft. Der Preis steigt in Kürze auf 999 USD . Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblick X Fusion AI ist ein automatisiertes
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.67 (30)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (498)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.67 (12)
Experten
Live-Signal (Echtkonto) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Dieser EA verwendet dieselbe Logik und dieselben Ausführungsregeln wie das auf MQL5 gezeigte verifizierte Live-Trading-Signal . Bei Verwendung der empfohlenen und optimierten Einstellungen sowie eines seriösen ECN-/RAW-Spread-Brokers sollte das Live-Handelsverhalten die Performance und Handelsstruktur des Live-Signals weitgehend widerspiegeln. Bitte beachten Sie, dass sich individuelle Ergebnis
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimativer Impuls ****5 Kopien zu diesem Preis übrig**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern, je nach den Bedingungen. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zeitrahme
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (91)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Experten
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
Experten
AI Prop Firms - Intelligente Automatisierung für Prop Trading-Firmen . AI Prop Firms ist ein fortschrittliches, vollautomatisches Forex-Handelssystem, das auf künstlicher Intelligenz basiert und speziell für die strengen Regeln und Bewertungsmodelle von Prop Trading-Firmen entwickelt wurde. Das System ist darauf ausgelegt, unter kontrollierten Risikobedingungen zu handeln und dabei die Konsistenz , Stabilität und Einhaltung der Anforderungen von Prop Firms zu gewährleisten. AI Prop Firms verwen
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (7)
Experten
Vortex Turbo – „Tausch den Sturm – kontrolliere den Vortex“ Vortex Turbo markiert die nächste Evolutionsstufe im intelligenten Trading – eine einzigartige Entwicklung, die modernste KI-Architektur, adaptive Marktlogik und präzises Risikomanagement vereint. Basierend auf bewährten algorithmischen Prinzipien integriert es verschiedene Strategien in ein einheitliches Hochgeschwindigkeits-Ökosystem, das auf einer neuen Ebene prädiktiver Intelligenz basiert. Vortex Turbo wurde als Scalping-Experte
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
3.71 (7)
Experten
Cheat Engine ist ein mittelklassiges Gold-Scalping-System, das Entscheidungen auf Basis der globalen Forex-Stimmung über eine webbasierte API treffen kann. Cheat Engine Live-Signal kommt bald! Der aktuelle Preis wird erhöht. Zeitlich begrenzter Preis 199  USD Nur Einzeltrades. Kein Grid- oder Martingale-System. Intelligente Trailing-Stop-Exits, die sich an die tägliche Volatilität anpassen Die globale Forex-Stimmung ist eine Messung der Positionen von Hunderttausenden von Tradern mit einem gesa
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.14 (28)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.05 (19)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (8)
Experten
XAUUSD Master ist ein Multisystem Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er kombiniert 10 unabhängige Handelssysteme, die gleichzeitig laufen, jedes mit unterschiedlichen Parametern, um verschiedene Marktbedingungen zu erfassen. Der EA verfügt über fortschrittliche Risikomanagementfunktionen, Spoofing-Funktionen für Prop-Firmen und ein einfaches Informationspanel für die Echtzeitüberwachung. After the purchase send me private message to recieve manual with i
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
Experten
[guide line]       [SET FILES] Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren
The ORB Master
Profalgo Limited
4.8 (25)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Experten
Bereit für die Prop Firm! Nicht für kurzfristiges Konto-Flipping oder schnelle Gewinne konzipiert. Kein Martingale-Modell / Kein Grid-Modell / Keine KI Entwickelt für Trader, die auf langfristige Beständigkeit setzen. Live-Ergebnisse:   Live-Signal   |   Hauptportfolio   |   FTMO-Ergebnisse     |    Öffentliche Community Einführungspreis: 249 $, Nächster Preis: 349 $ (Nur noch 6 Exemplare verfügbar) Was ist Gold Atlas? Gold Atlas ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem für Gold (
Weitere Produkte dieses Autors
GoldStorm
Ewa Joanna Jagiello Stepien
Experten
GoldStorm - Fortgeschrittener Algorithmus für den Goldhandel (XAU/USD) Nach intensiver Forschung, Programmierung und Tests wurde GoldStorm geschaffen - ein innovativer Expert Advisor (EA), der in MQL5 entwickelt wurde. Dieser fortschrittliche Handelsalgorithmus wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) entwickelt und nutzt die Marktdynamik und Preisvolatilität vollständig aus. Wie funktioniert GoldStorm? GoldStorm verwendet eine Strategie, die auf präzisen schwebenden Aufträgen basiert. N
Solution
Ewa Joanna Jagiello Stepien
5 (2)
Experten
Bei der Lösung handelt es sich um ein neuronales Netz, das auf Quant-Daten trainiert wird und komplexe Methoden wie Hedges, Durchschnittssysteme, automatische Anpassung an die Marktvolatilität und automatische Absicherung von Positionen bei unerwarteten Marktdaten (Nachrichten). Sie können auch das Risikoniveau in den Eingabe-Registerkarten des EA im Money Management einstellen ( Standard ist MEDIUM ). Der EA passt sich automatisch an die Lotgröße der Einlage an und verwendet eine progressive K
Universum Mt5
Ewa Joanna Jagiello Stepien
Experten
Universum - Advanced Multi-Asset Trading Algorithm (Forex & Metals) Nach jahrelanger intensiver Forschung, Programmierung und rigorosen Tests wurde Universum geboren - ein innovativer MQL5 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um die Marktdynamik und Volatilität von Devisenpaaren und Edelmetallen (XAU/USD, EUR/USD, EUR/GBP, etc.) zu nutzen. Technische Anforderungen Mindesteinlage: $100 Hebelwirkung: 1:30 oder höher Zeitrahmen : M15 Empfohlen: VPS mit niedriger Latenz für beste Leistung Broker: S
Madness EA
Ewa Joanna Jagiello Stepien
5 (1)
Experten
Madness ist ein EA, der Quant Data, Multicurrency und Trendfolgetechniken verwendet. Der EA passt sich automatisch an die Marktvolatilität an. Dieser Experte ist für die Arbeit mit dem Multicurrency-Paar konzipiert. Sie müssen den EA auf AUDCAD auf D1 TimeFrame laufen lassen. Sie können auch das Risikoniveau in den Eingabe-Registerkarten des EA in der Geldverwaltung einstellen ( je höher die Zahl, die Sie in der Registerkarte eingeben, desto geringer ist Ihr Risiko) . Der EA passt sich automati
Open Neuron
Ewa Joanna Jagiello Stepien
Experten
Open Neuron ist ein neuronales Netzwerksystem für das AUDCAD-Symbol. Wenn Sie diesen EA sofort verwenden möchten, lassen Sie ihn einfach auf dem AUDCAD D1 TimeFrame mit den Standardeinstellungen laufen und das war's. Deep Machine Learning und Quant Data wurden verwendet, um den EA zu trainieren. Sie können auch das Risikoniveau in den Eingabe-Tabs des EA in der Geldverwaltung anpassen ( je höher die Zahl, die Sie im Tab "Progression Balance" eingeben, desto geringer ist Ihr Risiko ). Der EA pas
AI Quant
Ewa Joanna Jagiello Stepien
Experten
Dieser Preis ist ein Aktionspreis und wird bald erhöht werden . AI Quant ist ein EA, der Quant Data, Multicurrency und Currency Strenght Techniken verwendet. Der EA passt sich automatisch der Marktvolatilität an. Alle Aufträge werden mit einem Take Profit oder Trailing Stop geschlossen. Sie müssen den EA auf AUDCAD auf dem H1 TimeFrame laufen lassen ( EA wird automatisch Positionen auf den entsprechenden Währungspaaren auswählen und eröffnen). Sie können auch das Risikoniveau in den Eingabe-Reg
Nebuchadnezzar MT5
Ewa Joanna Jagiello Stepien
Experten
Nebuchadnezzar - Algorithmische Intelligenz im Dienste des Traders Nach Jahren der Forschung, des Testens und der Implementierung fortschrittlicher probabilistischer Methoden und der Spieltheorie wurde Nebuchadnezzar geschaffen - ein Expert Advisor (EA) für die MetaTrader 5-Plattform, der den Ansatz des algorithmischen Handels neu definiert. Seine Strategie basiert auf einer einzigartigen Kombination aus Raymond Cloud , Bollinger Bands und probabilistischen mathematischen Modellen wie dem Kelly-
Gold BooM EA
Ewa Joanna Jagiello Stepien
Experten
Gold Boom - Professionelle Goldhandels-Explosion (XAU/USD) Gold Boom ist ein moderner Expert Advisor (EA) auf Basis von MQL5, der speziell für den Handel mit XAU/USD (Gold) entwickelt wurde. Er nutzt ein professionelles Pending-Order-System , das auf High-Frequency Trading (HFT) -Techniken basiert, ähnlich denen, die von führenden institutionellen Handelsunternehmen verwendet werden. Wichtige Informationen: Hauptsymbol: XAU/USD (Gold) Mindesteinlage: $200 Mindest-Hebelwirkung: 1:30 Empfohlener Z
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension