Golden Quatro ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold (XAUUSD) entwickelt wurde. Das System basiert auf der Synergie von vier sorgfältig ausgewählten technischen Indikatoren, die eine Trendanalyse mit einer Momentum-Bestätigung kombinieren, um einen stabilen, regelbasierten Handelsrahmen zu schaffen, der an das einzigartige Verhalten des Goldmarktes angepasst ist.
Der EA wurde für Trader entwickelt, die Wert auf Klarheit, disziplinierte Ausführung und vollständige Automatisierung legen - ohne die Notwendigkeit, komplexe Strategieparameter manuell anzupassen.
STRATEGIELOGIK - VIER SÄULEN DER ANALYSE
Golden Quatro basiert auf einer eigens entwickelten Mischung aus vier Indikatoren:
MA (Gleitender Durchschnitt) - definiert den primären Markttrend
DEMA (Double Exponential Moving Average) - ermöglicht eine schnellere Reaktion auf Preisveränderungen
TEMA (Triple Exponential Moving Average) - reduziert das Marktrauschen und verbessert die Einstiegspräzision
CCI (Commodity Channel Index) - bewertet das Momentum und überkaufte/überverkaufte Bedingungen
Nur wenn die Bedingungen aller vier Indikatoren übereinstimmen, führt der EA einen Handel aus und stellt sicher, dass der Einstieg sowohl nach der Trendrichtung als auch nach dem Marktmomentum gefiltert wird.
TECHNISCHE KERNSPEZIFIKATIONEN
Instrument: XAUUSD (Gold)
Plattform: MetaTrader 5 (MQL5)
Handelsstil: Intraday / Trend-Momentum Strategie
Mindestguthaben: 300 USD
Mindest-Hebel: 1:30 oder höher
Zeitrahmen: H4
POSITIONSGRÖSSE - DYNAMISCHER ODER FESTER LOT-MODUS
Golden Quatro bietet zwei Positionsgrößen-Modi, die in den EA-Einstellungen ausgewählt werden können:
Dynamisches Lotwachstum
Der Benutzer definiert einen numerischen Wert, der angibt, um wie viel der Kontostand steigen muss, um die Lotgröße um 0,01 zu erhöhen.
Beispiel :
Wenn der Wert auf 500 gesetzt wird, erhöht sich die Losgröße um 0,01 pro 500 Einheiten Kontostandwachstum.
Auf diese Weise entsteht eine progressive Wachstumskurve, die die Positionsgröße automatisch skaliert, wenn das Konto wächst.
Der dynamische Lot-Modus funktioniert nur bei Konten, die auf USD oder EUR lauten.
Für Konten in anderen Währungen:
muss ein entsprechender Umrechnungsfaktor angewendet werden,
oder
sollte stattdessen der Modus für feste Lots verwendet werden
Fester Lot-Modus
Deaktivieren Sie die dynamische Lot-Option
Geben Sie eine bestimmte Losgröße manuell ein (z. B. 0,01, 0,05, 0,10)
Empfohlen für Konten mit Nicht-USD- oder Nicht-EUR-Basiswährungen
HANDELS- UND RISIKOMANAGEMENT
Jeder Handel wird mit einem individuellen Stop Loss und Take Profit eröffnet
Kein Grid-Handel
Keine Martingale
Keine Verlustmittelung
Jede Position wird als eigenständiger Handel behandelt, der ausschließlich auf den aktuellen Marktbedingungen und der Bestätigung durch alle vier Indikatoren basiert.
DIE PHILOSOPHIE VON GOLDEN QUATRO - EINFACHHEIT MIT KONTROLLE
Golden Quatro benötigt keine:
manuelle Optimierung der Indikatoren
Abstimmung der Strategieparameter
fortgeschrittene Handelserfahrung
Der Trader trifft eine einzige wichtige Entscheidung:
die Wahl des Lot-Modus und dessen Wert
Die gesamte Handelsausführung und -verwaltung wird automatisch durch den Algorithmus übernommen.
ABSCHLIESSENDE ÜBERSICHT
Golden Quatro ist ein robuster Expert Advisor für den Goldhandel, der Folgendes kombiniert:
klassische gleitende Durchschnitte
erweiterte exponentielle Glättung
Momentum-basierte Bestätigung
flexible Positionsgrößenbestimmung
Mit seiner klaren Logik, dem Verzicht auf aggressive Money-Management-Techniken und dem unkomplizierten Setup eignet sich Golden Quatro sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader, die einen strukturierten und automatisierten Ansatz für den Goldhandel suchen.