Golden Quatro ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold (XAUUSD) entwickelt wurde. Das System basiert auf der Synergie von vier sorgfältig ausgewählten technischen Indikatoren, die eine Trendanalyse mit einer Momentum-Bestätigung kombinieren, um einen stabilen, regelbasierten Handelsrahmen zu schaffen, der an das einzigartige Verhalten des Goldmarktes angepasst ist.





Der EA wurde für Trader entwickelt, die Wert auf Klarheit, disziplinierte Ausführung und vollständige Automatisierung legen - ohne die Notwendigkeit, komplexe Strategieparameter manuell anzupassen.





STRATEGIELOGIK - VIER SÄULEN DER ANALYSE





Golden Quatro basiert auf einer eigens entwickelten Mischung aus vier Indikatoren:





MA (Gleitender Durchschnitt) - definiert den primären Markttrend





DEMA (Double Exponential Moving Average) - ermöglicht eine schnellere Reaktion auf Preisveränderungen





TEMA (Triple Exponential Moving Average) - reduziert das Marktrauschen und verbessert die Einstiegspräzision





CCI (Commodity Channel Index) - bewertet das Momentum und überkaufte/überverkaufte Bedingungen





Nur wenn die Bedingungen aller vier Indikatoren übereinstimmen, führt der EA einen Handel aus und stellt sicher, dass der Einstieg sowohl nach der Trendrichtung als auch nach dem Marktmomentum gefiltert wird.





TECHNISCHE KERNSPEZIFIKATIONEN





Instrument: XAUUSD (Gold)

Plattform: MetaTrader 5 (MQL5)

Handelsstil: Intraday / Trend-Momentum Strategie

Mindestguthaben: 300 USD

Mindest-Hebel: 1:30 oder höher

Zeitrahmen: H4





POSITIONSGRÖSSE - DYNAMISCHER ODER FESTER LOT-MODUS





Golden Quatro bietet zwei Positionsgrößen-Modi, die in den EA-Einstellungen ausgewählt werden können:



Dynamisches Lotwachstum





Der Benutzer definiert einen numerischen Wert, der angibt, um wie viel der Kontostand steigen muss, um die Lotgröße um 0,01 zu erhöhen.





Beispiel :

Wenn der Wert auf 500 gesetzt wird, erhöht sich die Losgröße um 0,01 pro 500 Einheiten Kontostandwachstum.





Auf diese Weise entsteht eine progressive Wachstumskurve, die die Positionsgröße automatisch skaliert, wenn das Konto wächst.





Der dynamische Lot-Modus funktioniert nur bei Konten, die auf USD oder EUR lauten.





Für Konten in anderen Währungen:





muss ein entsprechender Umrechnungsfaktor angewendet werden,

oder





sollte stattdessen der Modus für feste Lots verwendet werden





Fester Lot-Modus





Deaktivieren Sie die dynamische Lot-Option





Geben Sie eine bestimmte Losgröße manuell ein (z. B. 0,01, 0,05, 0,10)





Empfohlen für Konten mit Nicht-USD- oder Nicht-EUR-Basiswährungen





HANDELS- UND RISIKOMANAGEMENT





Jeder Handel wird mit einem individuellen Stop Loss und Take Profit eröffnet





Kein Grid-Handel





Keine Martingale





Keine Verlustmittelung





Jede Position wird als eigenständiger Handel behandelt, der ausschließlich auf den aktuellen Marktbedingungen und der Bestätigung durch alle vier Indikatoren basiert.





DIE PHILOSOPHIE VON GOLDEN QUATRO - EINFACHHEIT MIT KONTROLLE





Golden Quatro benötigt keine:





manuelle Optimierung der Indikatoren





Abstimmung der Strategieparameter





fortgeschrittene Handelserfahrung





Der Trader trifft eine einzige wichtige Entscheidung:

die Wahl des Lot-Modus und dessen Wert





Die gesamte Handelsausführung und -verwaltung wird automatisch durch den Algorithmus übernommen.





ABSCHLIESSENDE ÜBERSICHT





Golden Quatro ist ein robuster Expert Advisor für den Goldhandel, der Folgendes kombiniert:





klassische gleitende Durchschnitte





erweiterte exponentielle Glättung





Momentum-basierte Bestätigung





flexible Positionsgrößenbestimmung





Mit seiner klaren Logik, dem Verzicht auf aggressive Money-Management-Techniken und dem unkomplizierten Setup eignet sich Golden Quatro sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader, die einen strukturierten und automatisierten Ansatz für den Goldhandel suchen.