GOLDENQUATRO - Estrategia de negociación algorítmica para el oro (XAUUSD )
Golden Quatro es un Asesor Experto totalmente automatizado desarrollado específicamente para operar con oro (XAUUSD). El sistema se basa en la sinergia de cuatro indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados, que combinan el análisis de tendencias con la confirmación del impulso para crear un marco de trading estable, basado en reglas y adaptado al comportamiento único del mercado del oro.
El EA está diseñado para operadores que valoran la claridad, la ejecución disciplinada y la automatización total, sin necesidad de ajustar manualmente los complejos parámetros de la estrategia.
LÓGICA DE ESTRATEGIA - CUATRO PILARES DE ANÁLISIS
Golden Quatro se basa en una combinación patentada de cuatro indicadores:
MA (Media Móvil) - define la tendencia principal del mercado
DEMA (Media Móvil Exponencial Doble) - proporciona una reacción más rápida a los cambios de precios
TEMA (Media Móvil Exponencial Triple) - reduce el ruido del mercado y mejora la precisión de entrada
CCI (Commodity Channel Index): evalúa el impulso y las condiciones de sobrecompra/sobreventa.
Sólo cuando las condiciones de los cuatro indicadores se alinean, el EA ejecuta una operación, asegurando que las entradas se filtren tanto por la dirección de la tendencia como por el impulso del mercado.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS
Instrumento XAUUSD (Oro)
Plataforma: MetaTrader 5 (MQL) MetaTrader 5 (MQL5)
Estilo de negociación: Intradía / Estrategia Tendencia-Momento
Saldo Mínimo: 300 USD
Apalancamiento mínimo: 1:30 o superior
Timeframe: H4
TAMAÑO DE LA POSICIÓN - MODO DE LOTE DINÁMICO O FIJO
Golden Quatro ofrece dos modos de dimensionamiento de posiciones, seleccionables en los ajustes del EA:
Aumento dinámico del lote
El usuario define un valor numérico que especifica cuánto incremento del saldo de la cuenta se requiere para aumentar el tamaño del lote en 0,01.
Ejemplo :
Si el valor se fija en 500, el tamaño del lote aumentará en 0,01 por cada 500 unidades de aumento del saldo.
Esto crea una curva de crecimiento progresivo, escalando automáticamente el tamaño de la posición a medida que crece la cuenta.
El modo de lote dinámico sólo funciona en cuentas denominadas en USD o EUR.
Para cuentas en otras divisas
debe aplicarse un factor de conversión adecuado,
o
utilizar el modo de lote fijo
Modo de lote fijo
Desactive la opción de lote dinámico
Introduzca manualmente un tamaño de lote específico (por ejemplo, 0,01, 0,05, 0,10)
Recomendado para cuentas que utilizan divisas base distintas del USD o el EUR.
GESTIÓN DE OPERACIONES Y RIESGOS
Cada operación se abre con un Stop Loss y un Take Profit individuales
Sin cuadrícula
Sin martingala
Sin promedios de pérdidas
Cada posición se trata como una operación independiente, basada únicamente en las condiciones actuales del mercado y en la confirmación de los cuatro indicadores.
LA FILOSOFÍA DE GOLDEN QUATRO - SIMPLICIDAD CON CONTROL
Golden Quatro no requiere
optimización manual de indicadores
ajuste de parámetros de estrategia
experiencia de negociación avanzada
El operador toma una decisión clave
elegir el modo de lote y su valor
El algoritmo se encarga automáticamente de toda la ejecución y gestión de las operaciones.
RESUMEN FINAL
Golden Quatro es un Asesor Experto robusto para el comercio de oro que combina:
medias móviles clásicas
suavizado exponencial avanzado
confirmación basada en el impulso
tamaño de posición flexible
Con su lógica limpia, la ausencia de técnicas agresivas de gestión monetaria y una configuración sencilla, Golden Quatro es adecuado tanto para operadores principiantes como experimentados que buscan un enfoque estructurado y automatizado para operar con oro.