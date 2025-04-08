El precio actual es válido sólo durante 48 horas, pronto aumentará más GOLDEN QUATRO - Estrategia de negociación algorítmica para el oro (XAUUSD )





Golden Quatro es un Asesor Experto totalmente automatizado desarrollado específicamente para operar con oro (XAUUSD). El sistema se basa en la sinergia de cuatro indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados, que combinan el análisis de tendencias con la confirmación del impulso para crear un marco de trading estable, basado en reglas y adaptado al comportamiento único del mercado del oro.





El EA está diseñado para operadores que valoran la claridad, la ejecución disciplinada y la automatización total, sin necesidad de ajustar manualmente los complejos parámetros de la estrategia.





LÓGICA DE ESTRATEGIA - CUATRO PILARES DE ANÁLISIS





Golden Quatro se basa en una combinación patentada de cuatro indicadores:





MA (Media Móvil) - define la tendencia principal del mercado





DEMA (Media Móvil Exponencial Doble) - proporciona una reacción más rápida a los cambios de precios





TEMA (Media Móvil Exponencial Triple) - reduce el ruido del mercado y mejora la precisión de entrada





CCI (Commodity Channel Index): evalúa el impulso y las condiciones de sobrecompra/sobreventa.





Sólo cuando las condiciones de los cuatro indicadores se alinean, el EA ejecuta una operación, asegurando que las entradas se filtren tanto por la dirección de la tendencia como por el impulso del mercado.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS





Instrumento XAUUSD (Oro)

Plataforma: MetaTrader 5 (MQL) MetaTrader 5 (MQL5)

Estilo de negociación: Intradía / Estrategia Tendencia-Momento

Saldo Mínimo: 300 USD

Apalancamiento mínimo: 1:30 o superior

Timeframe: H4





TAMAÑO DE LA POSICIÓN - MODO DE LOTE DINÁMICO O FIJO





Golden Quatro ofrece dos modos de dimensionamiento de posiciones, seleccionables en los ajustes del EA:



Aumento dinámico del lote





El usuario define un valor numérico que especifica cuánto incremento del saldo de la cuenta se requiere para aumentar el tamaño del lote en 0,01.





Ejemplo :

Si el valor se fija en 500, el tamaño del lote aumentará en 0,01 por cada 500 unidades de aumento del saldo.





Esto crea una curva de crecimiento progresivo, escalando automáticamente el tamaño de la posición a medida que crece la cuenta.





El modo de lote dinámico sólo funciona en cuentas denominadas en USD o EUR.





Para cuentas en otras divisas





debe aplicarse un factor de conversión adecuado,

o





utilizar el modo de lote fijo





Modo de lote fijo





Desactive la opción de lote dinámico





Introduzca manualmente un tamaño de lote específico (por ejemplo, 0,01, 0,05, 0,10)





Recomendado para cuentas que utilizan divisas base distintas del USD o el EUR.





GESTIÓN DE OPERACIONES Y RIESGOS





Cada operación se abre con un Stop Loss y un Take Profit individuales





Sin cuadrícula





Sin martingala





Sin promedios de pérdidas





Cada posición se trata como una operación independiente, basada únicamente en las condiciones actuales del mercado y en la confirmación de los cuatro indicadores.





LA FILOSOFÍA DE GOLDEN QUATRO - SIMPLICIDAD CON CONTROL





Golden Quatro no requiere





optimización manual de indicadores





ajuste de parámetros de estrategia





experiencia de negociación avanzada





El operador toma una decisión clave

elegir el modo de lote y su valor





El algoritmo se encarga automáticamente de toda la ejecución y gestión de las operaciones.





RESUMEN FINAL





Golden Quatro es un Asesor Experto robusto para el comercio de oro que combina:





medias móviles clásicas





suavizado exponencial avanzado





confirmación basada en el impulso





tamaño de posición flexible





Con su lógica limpia, la ausencia de técnicas agresivas de gestión monetaria y una configuración sencilla, Golden Quatro es adecuado tanto para operadores principiantes como experimentados que buscan un enfoque estructurado y automatizado para operar con oro.