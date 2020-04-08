Propulsion Block Indicator for MT4

Propulsion Block Indikator für MetaTrader 4

Der Propulsion Block Indicator für MetaTrader 4 ist ein fortschrittliches Marktanalysetool, das Preisübergänge und wichtige Liquiditätskonzentrationszonen identifiziert. Er erkennt kritische Orderblockniveaus, die sich mit Angebots- und Nachfragebereichen überschneiden und hilft Händlern, das institutionelle Preisverhalten und die Marktabsichten besser zu verstehen.

Propulsion Blocks bilden sich , nachdem ein Orderblock erstellt wurde, und werden gültig, wenn der Preis wieder in diese Zone zurückkehrt.

  • Bullische Orderblöcke werden in grün angezeigt .
  • Baisse-Orderblöcke erscheinen in Rot
  • Propulsion Blocks werden zur besseren Visualisierung mit helleren Farbtönen hervorgehoben

Spezifikationen des Indikators

Merkmal

Beschreibung

Kategorie

ICT - Liquidität - Intelligentes Geld

Plattform

MetaTrader 4

Schwierigkeitsgrad

Fortgeschrittene

Indikator Typ

Umkehrung & Fortführung

Zeitrahmen

Mehrere Zeitrahmen

Handelsstil

Scalping & Daytrading

Märkte

Forex, Kryptowährungen, Aktien

Indikator-Übersicht

Der Propulsion-Block-Indikator identifiziert die letzte Kerze, die einen Auftragsblock wieder aufnimmt, um Preisineffizienzen zu mildern und Marktliquidität zu absorbieren. Wenn der Preis wieder in diese Zonen eintritt, setzt er oft seine Bewegung in die vorherrschende Marktrichtung fort.

Dieser Echtzeit-Indikator hilft Händlern bei der Erkennung:

  • Hochwahrscheinliche Einstiegspunkte
  • Logische Ausstiegszonen
  • Institutionelle Liquiditätsabschöpfungen und Preisreaktionen

Wann immer der Preis mit einem Antriebsblock interagiert, wird der Indikator sofort aktualisiert, um die neuen Marktbedingungen widerzuspiegeln.

Beispiel eines bullischen Antriebsblocks

Auf dem 1-Stunden-Chart von USD/JPY bildet eine starke Umkehrkerze einen hellgrünen Antriebsblock, wenn der Kurs in einen zinsbullischen Auftragsblock (grüne Zone) zurückgeht. Diese Reaktion signalisiert Liquiditätsabsorption und führt oft zu einer anhaltenden Aufwärtsbewegung, die eine günstige Einstiegsgelegenheit für Long-Positionen darstellt.

Beispiel für einen Bearish Propulsion Block

Auf dem 4-Stunden-Chart von EUR/USD zieht der Kurs in einen bärischen Orderblock (roter Bereich) zurück, was auf eine potenzielle Liquiditätsabschwächung hindeutet. Die Bildung eines hellroten Antriebsblocks markiert einen wichtigen Umkehrbereich, von dem aus der Kurs in der Regel seinen Abwärtstrend wieder aufnimmt - eine Bestätigung für ein Short-Verkaufs-Setup.

Indikator-Einstellungen

  • Anzeigeoptionen - Anpassen der visuellen Elemente auf dem Chart
  • Themeneinstellungen - Anpassen von Hintergrund und Farbschemata
  • Allgemeine Parameter - Steuern Sie das grundlegende Verhalten des Indikators
  • Trendsichtbarkeit - Aktivieren oder Deaktivieren der Trendanzeige des Antriebsblocks

Abschließende Überlegungen

Der Propulsion Block Indicator für MT4 ist eine robuste Lösung zur Identifizierung von liquiditätsbasierten Umkehrungen und institutionellen Marktwendepunkten. Er ist besonders effektiv für Scalper und Daytrader, die ICT- und Smart Money-Konzepte verfolgen, und bietet präzise und hochwahrscheinliche Handels-Setups über mehrere Märkte hinweg.

Empfohlene Produkte
Bull Bear Easy MTF
Naththapach Thanakulchayanan
Indikatoren
Dieser Indikator, Bull Bear Easy MTF, fasst die Stärke Farbgrafik und Prozentsatz der Macht für beide Bullen und Bären in der aktuellen Markt Emotion Bühne, die Sie in mehreren Zeitrahmen und die Summe der gesamten Bullen und Bären Macht Stärke, die eine wichtige Information für Händler vor allem können Sie alle Bullen und Bären Macht in visualisierten Grafik leicht zu sehen ist, hoffe, es wird hilfreiches Instrument für Sie für eine gute Entscheidung im Handel.
Histogram DMI with Oscillator ADX
Catalin Adelin Iovan
Indikatoren
DMI ADX Histogramm Oszillator Ich präsentiere Ihnen einen der präzisesten und leistungsfähigsten Indikatoren Er besteht aus dem DMI Histogramm und dem ADX Oszillator. Er hat einen inneren Pfeil, der ein Kauf- oder Verkaufs-Setup anzeigt. Eigenschaften Die Funktionsweise ist die folgende: das Histogramm ist ein Unterschied zwischen DMI+ und DMI-. Gleichzeitig haben wir den Oszillator ADX für Markt zu laufen Es kann an alle Arten von Handelsstilen wie Scalping, Daytrading oder Swing angepasst
VWAP Indicator MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
Indikatoren
Beschreibung : VWAP (Volume-Weighted Average Price) ist das Verhältnis zwischen dem gehandelten Wert und dem gesamten gehandelten Volumen über einen bestimmten Zeithorizont. Es ist ein Maß für den durchschnittlichen Preis, zu dem ein Paar über den Handelshorizont gehandelt wird. Lesen Sie mehr. Alle Symbole und alle Zeitrahmen werden unterstützt. Indikator Eingaben : VWAP Modus : Modus der VWAP-Berechnung. Auswählbare Optionen: Einzeln, Session, Täglich, Wöchentlich, Monatlich Volumina
Implement
Vitalii Zakharuk
5 (1)
Indikatoren
Implement analysiert die Marktdynamik für Pivot-Punkte. Wenn Sie lernen möchten, wie Sie die richtigen Umkehrpunkte für einen beständig profitablen Handel erkennen, kaufen Sie diesen Indikator. Zeigt günstige Momente für den Einstieg in den Markt in Streifen an. Fertiges Handelssystem. Das Funktionsprinzip des Indikators besteht darin, den aktuellen Marktzustand automatisch zu bestimmen, wenn er auf einem Diagramm platziert wird, historische Daten auf der Grundlage historischer Daten zu analys
Sunday Open Rus
Yevgeniy Vershinin
Indikatoren
Englische Version https://www.mql5.com/ru/market/product/148576?source=Site+Profil+Verkäufer Dieser Leitfaden soll Anfängern helfen zu verstehen, wie der "Sunday Open"-Indikator funktioniert und aufgebaut ist, und wie man seine Signale richtig interpretiert, um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. Teil 1: Was ist der Sunday Open Indikator und wie verwendet man ihn? Grundlegende Idee Der Indikator basiert auf einem einfachen, aber wirkungsvollen Konzept: Der Eröffnungskurs der Woche ist ei
Volume Trend Navigators
Maryna Shulzhenko
Indikatoren
Der **Volumen-Trend-Navigator** ist ein moderner volumenbasierter Trendindikator, der durch die Analyse des Volumens und der jüngsten Kursschwankungen über drei Balken erkennt, wann die Marktdynamik zunimmt oder abnimmt: * **Bullische Beschleunigung**: Zeichnet einen ↑-Pfeil, wenn das Volumen des aktuellen Balkens das der beiden vorangegangenen Balken übersteigt **und** der Kurs über dem Hoch des vorangegangenen Balkens schließt - ein Zeichen für einen verstärkten Aufwärtstrend. * **Bärische B
Buy Sell Heatmap
Shailesh Mishra
Indikatoren
Einführung Dies ist ein volumenbasierter Indikator vom Typ Heatmap. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet . Er gibt eine kollektive Ansicht der kurz-, mittel- und langfristigen Volumen-Kauf-Verkauf-Aktivitäten (von unten nach oben). Dieser Indikator sollte sich als sehr nützlich für alle erweisen, die an die Macht der Volumina glauben. Wie bei volumenbasierten Indikatoren üblich, wird ein ECN-Broker empfohlen, der sowohl für den Binär- als auch für den Devisenhandel nützlich sein kann. Bev
Market Profile
Artem Titarenko
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator "Marktprofil" zeigt die Profile und Volumina der Perioden an - wöchentlich, täglich, Sitzung (8 Stunden), 4 Stunden, Stunde, Zusammenfassung. Der VAH/VAL-Preisbereich wird für jedes Profil automatisch durch eine gepunktete Linie hervorgehoben (außer für die Zusammenfassung). Der Indikator enthält Chroma Delta, das die Profilbereiche einfärbt. Die Bereiche, in denen Käufe vorherrschen, sind grün gefärbt, die Bereiche, in denen Verkäufe stattfinden, rot. Das Intensitätshistogramm ist
Delta AG
Yurij Kozhevnikov
Indikatoren
Die Differenz zwischen dem arithmetischen und dem geometrischen Mittelwert im angegebenen Bereich. Je größer die Differenz zwischen den Werten ist, desto größer ist der resultierende Wert, d.h. der Indikator weist Volatilitätsschwankungen auf. The arithmetic mean of a certain number of values ​​is the sum of the values ​​divided by their number. Das geometrische Mittel ist die Wurzel aus der Potenz der Anzahl der Werte, die aus dem Produkt dieser Werte gezogen wird. Wenn alle Werte gleich sind,
Trend Flat Pro Histogram m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex Indikator „Trend Flat Pro Histogram“ für MT4, ohne Nachzeichnen. - Der Indikator „Trend Flat Pro Histogram“ ist sehr sensitiv und deutlich effizienter als herkömmliche gleitende Durchschnitte. - Er zeigt die aktuelle Marktlage an: Seitwärtsbewegung, Aufwärtstrend oder Abwärtstrend. - Der Indikator verwendet drei Farben: Gelb für Seitwärtsbewegung, Rot für Abwärtstrend und Grün für Aufwärtstrend (die Farben können in den Einstellungen geändert werden). - Mit Benachrichtigungen für
Msht Head and Shoulder
Ngoc Hoai Thuong Doan
Indikatoren
Der MSHT Head&Shoulders-Indikator für MT4 scannt den Chart automatisch nach Kopf- und Schultermustern. Natürlich zeigt der Scanner das Symbol, den Zeitrahmen, die Richtung, den Musternamen, das Alter und den Chart-Zeitrahmen an, in dem das Kopf-Schulter-Muster identifiziert wurde. Darüber hinaus zeigt der Scanner auch das umgekehrte Kopf- und Schultermuster an. Forex-Händler können also auf der Grundlage des Kopf-Schulter-Kerzenmusters KAUFEN oder VERKAUFEN. Darüber hinaus scannt der Indikator a
RegLin Polinomico
Victor Gauto
Indikatoren
RegLin Polinómico – Polynomiale Regressionsbänder mit intelligenten Filtern RegLin Polinómico ist ein professioneller Indikator, der über ein gleitendes Kursfenster ein Polynom (Grad 1 , 2 oder 3 ) anpasst und daraus dynamische Bänder auf Basis der Standardabweichung der Residuen des Fits berechnet. Er enthält den RSI (mit wählbarem Timeframe) und eine „Nur-Trend“-Option , um schwache Ausbrüche zu filtern. Außerdem lässt sich beim Erzeugen visueller Signale (Pfeile) der Sound ein-/ausschalten .
ADX Shark Scalper
Maxwell Ndzoyiya
Indikatoren
ADX Shark Scalper - Der ultimative Hybrid-Indikator für präzises Scalping Tauchen Sie ein in die Märkte mit dem ADX Shark Scalper , einem leistungsstarken und vielseitigen Tool für Händler, die bei jedem Handel Präzision suchen. Dieser hochmoderne Indikator kombiniert nahtlos mehrere fortschrittliche technische Signale in einem optimierten System, mit dem Sie mühelos gute Kauf- und Verkaufschancen erkennen können. Im Kern nutzt der ADX Shark Scalper die Kraft der Trend- und Momentum-Erkennung du
PVSRA method MT4
Volodymyr Hrybachov
Indikatoren
PVSRA-Handelsmethode. Das System basiert auf der Berechnung der Richtung von Positionen großer Spieler, in denen sie Positionen gewinnen. PVSRA ist eine Abkürzung: P - Price (Preis), V - Volume (Volumen), S - Support (Unterstützung), R - Resistance (Widerstand), A - Analysis (Analyse). Die PVSRA-Methode verwendet runde Preisniveaus (z. B. 1,2000) und Zwischenniveaus (z. B. 1,2250, 1,2750). Die Konsolidierung unterhalb des runden Niveaus ist die Vorbereitung auf Long-Positionen, die Konsolidie
Piramida Grid
Iurii Tokman
Experten
Piramida Grid   Piramida Grid - Um in den Markt einzutreten, analysiert der Berater die Messwerte des Indikators   Slope Direction Line.   Ändern des Orderrasters, wenn sich der Markt umkehrt. Arbeiten Sie an ausstehenden Aufträgen BUYSTOP und SELLSTOP. Verwendet ein Verlustmittelungssystem mit Kontrolle des Saldos offener Trades und ihrer Ausgabe ohne Verlust. Automatische Erkennung von 6 und 5 Ziffern. Beratereinstellungen: Periode = 32; - Periode des Neigungsrichtungslinienindikators Filtern
Predominant
Tatiana Savkevych
Indikatoren
Der Hauptverwendungszweck des Indikators Vorherrschend besteht darin, Kauf- und Verkaufssignale zu generieren. Der Indikator verfolgt den Markttrend und ignoriert starke Marktschwankungen und Geräusche um den Durchschnittspreis. Ich mag ihn vor allem, weil er einen einfachen Arbeitsmechanismus hat, der sich an alle Zeiträume und Handelstaktiken anpasst. Es wurde auf der Grundlage eines Regressionskanals mit Filtern erstellt. Wir zeigen die Signale des Predominant-Indikators auf dem Chart der Pr
RSI and EMA Pro Scanner
Neil Andrew Billington
Indikatoren
***VERKAUF JETZT GESTARTET*** Wir alle waren schon einmal auf der Suche nach einem profitablen Handel und haben uns durch 25 Handelspaare gewühlt, aber wir haben es verpasst, weil wir es nicht rechtzeitig erkannt haben. Das ist der Grund, warum ich sage, handle einfach und effektiv und warum ich diesen Scanner entwickelt habe, um die Märkte zu beobachten, die sich im Trend befinden und wo ein Pullback stattfinden könnte. Merkmale: Betrachtet automatisch bis zu 28 Paare gleichzeitig, so dass
AIS Trade Channel Index MT4
Aleksej Poljakov
Indikatoren
Bei der Analyse finanzieller Zeitreihen gehen Forscher meist davon aus, dass die Preise nach dem normalen (Gaußschen) Gesetz verteilt werden. Dieser Ansatz beruht auf der Tatsache, dass eine große Anzahl realer Prozesse unter Verwendung der Normalverteilung simuliert werden kann. Darüber hinaus bereitet die Berechnung der Parameter dieser Verteilung keine großen Schwierigkeiten. Auf den Finanzmärkten funktioniert die Normalverteilung jedoch nicht immer. Die Renditen von Finanzinstrumenten haben
Volume Analysis Trader
Stephen Reynolds
Indikatoren
Der Volume Analysis Trader betrachtet das Volumen anhand eines festen Durchschnittswerts des Volumens. Diese Durchschnittsbildung hilft dabei, zu erkennen, wann das Volumen steigt oder sinkt. Außerdem habe ich Volumenspitzen hinzugefügt, die auftreten, wenn das Volumen plötzlich über dem Durchschnitt liegt. Diese helfen, Marktumkehrungen zu erkennen. Dies hilft einem Händler, beim Handel auf Folgendes zu achten: Steigendes Volumen während einer Rallye zeigt, dass der Trend stark ist. Ein sinkend
Scorpion Scalper Pro
Mohamed Amine Talbi
Indikatoren
Im Zeitalter der Geschwindigkeit will jeder schnell das bekommen, was er/sie will. Beim Trading geht es darum, Geld zu gewinnen, und Scalping ist eine Möglichkeit, dies in kurzer Zeit zu erreichen. Der "Scorpion Scalper Pro" wurde wegen seiner Geschwindigkeit nach dem Skorpion benannt. Der Indikator dient dazu, Signale für den M15-Zeitrahmen zu liefern. Er sendet auch Alarme (Fensteralarm, E-Mail-Alarm, Push-Benachrichtigung), wenn ein Kauf-/Verkaufssignal auftritt, und die Alarme sind anpassbar
Smart Awesome Volume
Thushara Dissanayake
5 (1)
Indikatoren
Der technische Indikator   „Smart Awesome Volume“   wurde entwickelt, um die Marktdynamik zu messen, indem er Kerzenvolumendaten kombiniert und sie mit einem Durchschnitt filtert, um genaue Signale zu liefern. Es konzentriert sich auf das Konzept „Volumen bestätigt Preis“, das es Händlern ermöglicht, die Marktdynamik und den Kampf zwischen Käufern und Verkäufern innerhalb jeder Kerze leicht zu erkennen. Mit seinem Schnellwarnsystem können Händler den Überblick über wertvolle Handelsereignisse be
Simple Savvy OrderBlocks MTF
Vernardo Jermaine Gray Ii
5 (1)
Indikatoren
Anzeige der institutionellen Unterstützung und des Widerstands auf jedem Zeitrahmen mit Warnungen Schaltflächen zum Ein- und Ausschalten für jeden Zeitrahmen zur sofortigen Entrümpelung des Diagramms. Monatlich, wöchentlich, täglich, 4 Stunden, 1 Stunde, 30 Minuten, 15 Minuten, 5 Minuten usw. Möglichkeit, die Farben für jeden Zeitrahmen zu ändern Durchgehend oder als Umriss Verwendung des unteren oder oberen Endes von Orderblöcken als Stop Loss = definiertes Risiko Meine Handelsgeschichte beg
TrendMaster MT4
Giacomo Donati
Indikatoren
Wie TrendMaster funktioniert TrendMaster ist ein Handelsindikator, der Ihre Chartanalyse rationalisiert und verbessert. Mithilfe einer algorithmischen Logik überprüft er historische Kursdaten, um eine dynamische Referenzlinie zu erstellen. Wenn der Kurs diese Linie kreuzt, wird auf Ihrem Chart ein KAUF- oder VERKAUFSSignal angezeigt. Ziel ist es, mit einem klaren und benutzerfreundlichen visuellen Ansatz bei der Identifizierung potenzieller Veränderungen im Preisverhalten zu helfen. Warum Trend
Session Volume Profile Forex MT4
Farkhat Guzairov
Indikatoren
Das Session Volume Profile ist eine fortschrittliche grafische Darstellung, die die Handelsaktivität während der Forex-Handelssitzungen zu bestimmten Kursniveaus anzeigt. Der Devisenmarkt kann in vier Haupthandelssitzungen unterteilt werden: die australische Sitzung, die asiatische Sitzung, die europäische Sitzung und die beliebteste Handelszeit - die amerikanische (US) Sitzung. POC - Profil kann als Unterstützungs- und Widerstandsniveau für den Intraday-Handel verwendet werden. VWAP - Volumen
ContiStat
Matous Bartl
Indikatoren
Kurzbeschreibung Der ContiStat-Indikator berechnet die statistische Häufigkeit der grünen (aufwärts) und roten (abwärts) Bewegung im Chart und bestimmt die Bewegungsdynamik (silberne Kurve). Es gibt zwei Schlüsselparameter, um das ContiStat-Prinzip zu verstehen: Blockhöhe und Blockanzahl . Die ContiStat-Engine konvertiert die Bewegung des Instrumentencharts in Blöcke mit konstanter Höhe (Preis), unabhängig davon, wie viel Zeit sie benötigt. Beispiel 1: Die Blockhöhe ist auf 50 eingestellt. Der K
Hurst Buy and Sell Mt4
Victor Alfonso Molina Botello
Indikatoren
Hurst Kaufen und Verkaufen Dieser innovative Indikator, der von der xAI Grok-Intelligenz inspiriert wurde, verwendet den Hurst-Exponenten, um die Natur des Marktes zu erkennen und Kauf-/Verkaufssignale zu generieren. Der EA für diesen Indikator (Hurst Razer PRO EA MT5) ist jetzt verfügbar, Sie können ihn sehen, indem Sie hier klicken! https://www.mql5.com/es/market/product/153441?source=Site+Profile+Seller Wenn Sie mehr Signale von dem Indikator erhalten möchten, ändern Sie die Mindestanzahl de
FREE
Adjustable Consecutive Fractals MT4
Wayne Theo Botha
Indikatoren
Adjustable Consecutive Fractals sucht nach 2 oder mehr Fraktalen in einer Richtung und sendet bei starken Umkehrpunkten einen Alarm auf dem Bildschirm, einen Tonalarm und eine Push-Benachrichtigung. Adjustable Consecutive Fractals zeigt die Fraktale auf dem Chart zusammen mit einem farblich wechselnden Text für Kauf- und Verkaufssignale an, wenn ein oder mehrere Fraktale auf einer Seite des Preises erscheinen. Adjustable Consecutive Fractals basiert auf Bill Williams Fractals. Die Standard-Bill-
Ratel Strength
Zhi Xue Lu
Indikatoren
Beschreibung des Indikators: Der Ratel Strength-Indikator wird hauptsächlich verwendet, um die Stärke von Long- und Short-Trends zu bestimmen und Referenzsignale für Kauf- und Verkaufspunkte zu geben. Er eignet sich für Gold, Devisen, digitale Währungen, etc. Parameter des Indikators: Proid：14 B/S-Signal Umkehrung Abweichung Wert：1 .00 Anzeige B/S-Signal：TRUE Farbe des Aufwärtstrendsignals：clrLightSeaGreen Farbe des Abwärtstrendsignals：clrRot Verwendung des Indikators: Oberhalb der 0-Achse der
Channel of Fractals mx
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „CHANNEL of FRACTALS“ für MT4. – Dieser Indikator zeigt aktuelle lokale Trendlinien basierend auf den Hochs/Tiefs von Fraktalen. – Ideal für Trader, die grafische Analysen verwenden. – Lokale Widerstandstrendlinien – Rot. – Lokale Unterstützungstrendlinien – Blau. – Der Indikator verfügt über einige Parameter, die Anzahl der Fraktale, Trendlinienfarben und -breite bestimmen. – Der Indikator eignet sich hervorragend zur Erkennung der aktuellen Marktlage: – Bullische Markt
Bearish Power Lum
Le Van Den
Indikatoren
Der tägliche Handel ist ein Kampf zwischen Käufern ("Bullen"), die die Kurse nach oben treiben, und Verkäufern ("Bären"), die die Kurse nach unten drücken. Je nachdem, welche Partei den Sieg davonträgt, endet der Tag mit einem Preis, der höher oder niedriger ist als der des Vortages. Die Zwischenergebnisse, vor allem der höchste und der niedrigste Preis, geben Aufschluss darüber, wie sich der Kampf im Laufe des Tages entwickelt hat. Es ist sehr wichtig, die Bears Power Balance einschätzen zu kön
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (152)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
Indikatoren
NEUJAHRESVERKAUF 2026 PREIS FÜR NUR 99 DOLLAR Wenige Exemplare zu diesem Preis vom 10. Januar bis 20. Januar MITTERNACHT Letztes Angebot Sichern Sie sich Ihr Exemplar an diesem Silvesterabend Der Preis wird nach Ablauf des Angebotszeitraums auf 150 erhöht. Full Fledged EA und Alert plus für Warnungen werden auch in diesem Angebot zusammen mit dem Kauf von Indikator zur Verfügung gestellt werden. Begrenzte Kopien nur zu diesem Preis und Ea zu. Holen Sie sich Ihre Kopie bald Alert plus für Indikat
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Gold Signal Pro
Mohamed Hassan
Indikatoren
Die ersten 25 Exemplare kosten $80, danach wird der Preis auf $149 erhöht. Gold Signal Pro ist ein leistungsstarker MT4-Indikator, der Händlern helfen soll, starke Preisreaktionen auf dem Markt zu erkennen. Er konzentriert sich auf klare Dochtverwerfungen und zeigt an, wenn der Preis ein Niveau stark zurückweist und oft in dieselbe Richtung weitergeht. Gold Signal Pro wurde hauptsächlich für das Scalping von Gold (XAUUSD) entwickelt und funktioniert am besten auf niedrigeren Zeitrahmen wie M5
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indikatoren
Dieser Indikator ist eine hervorragende Kombination aus unseren 2 Produkten Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Es funktioniert für alle Zeitrahmen und zeigt grafisch Impulse der Stärke oder Schwäche für die 8 wichtigsten Währungen plus ein Symbol! Dieser Indikator ist darauf spezialisiert, die Beschleunigung der Währungsstärke für beliebige Symbole wie Gold, Exotische Paare, Rohstoffe, Indizes oder Futures anzuzeigen. Als erster seiner Art kann jedes Symbol
FX Volume
Daniel Stein
4.63 (38)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (75)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Indikatoren
Miraculous Indicator – 100 % Nicht-Repaint Forex- und Binary-Tool basierend auf dem Gann-Quadrat der Neun Dieses Video stellt den Miraculous Indicator vor, ein hochpräzises und leistungsstarkes Trading-Tool, das speziell für Forex- und binäre Optionen-Trader entwickelt wurde. Was diesen Indikator einzigartig macht, ist seine Grundlage auf dem legendären Gann-Quadrat der Neun und Ganns Gesetz der Vibration , was ihn zu einem der präzisesten Prognose-Tools im modernen Trading macht. Der Miraculous
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indikatoren
Daily Candle Predictor ist ein Indikator, der den Schlusskurs einer Kerze vorhersagt. Der Indikator ist in erster Linie für die Verwendung in D1-Charts gedacht. Dieser Indikator eignet sich sowohl für den traditionellen Devisenhandel als auch für den Handel mit binären Optionen. Der Indikator kann als eigenständiges Handelssystem oder als Ergänzung zu Ihrem bestehenden Handelssystem verwendet werden. Dieser Indikator analysiert die aktuelle Kerze und berechnet bestimmte Stärkefaktoren innerhalb
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Indikatoren
Der Super Arrow Indicator liefert nicht nachzeichnende Kauf- und Verkaufssignale mit außergewöhnlicher Genauigkeit. Wichtigste Merkmale Kein Repainting - bestätigte Signale bleiben fixiert Klare visuelle Pfeile: grün für Kauf, rot für Verkauf Echtzeit-Warnungen per Pop-up, Ton und optionaler E-Mail Übersichtliche Chart-Ansicht ohne unnötigen Ballast Funktioniert auf allen Märkten: Forex, Gold, Öl, Indizes, Kryptowährungen Einstellbare Parameter Zeitrahmen Standard: "aktueller Zeitrahmen" Funktio
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
AW Breakout Catcher
AW Trading Software Limited
5 (14)
Indikatoren
Aufschlüsselung der Preisniveaus, erweiterte Statistiken, TakeProfit-Berechnung und 3 Arten von Benachrichtigungen. Vorteile: Zeichnen Sie Ihre Ergebnisse nicht neu Signal ausschließlich am Ende der Kerze Filteralgorithmus für falsche Aufschlüsselung Es passt gut zu jeder Trendstrategie. Funktioniert mit allen Tools und Zeitreihen Handbuch und Anleitung ->   HIER   / Problemlösung ->   HIER   / MT5-Version ->   HIER Wie man mit dem Indikator handelt Handeln Sie mit AW Breakout Catcher in nur dr
Basic Harmonic Patterns Dashboard
Mehran Sepah Mansoor
5 (3)
Indikatoren
Dieses Dashboard zeigt die neuesten verfügbaren harmonischen Muster für die ausgewählten Symbole, so dass Sie Zeit sparen und effizienter sein werden / MT5-Version . Kostenloser Indikator: Basic Harmonic Pattern Spalten des Indikators Symbol: die ausgewählten Symbole werden angezeigt Trend: bullish oder bearish Pattern : Art des Musters (Gartley, Schmetterling, Fledermaus, Krabbe, Hai, Cypher oder ABCD) Entry : Einstiegskurs SL: Stop-Loss-Kurs TP1: 1. Take-Profit-Kurs TP2: 2. Gewinnmitnahme-
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Indikatoren
Wir stellen Ihnen den F-16 Plane Indicator vor, ein hochmodernes MT4-Tool, das Ihr Trading-Erlebnis revolutionieren wird. Inspiriert von der unvergleichlichen Geschwindigkeit und Präzision des F-16-Kampfflugzeugs kombiniert dieser Indikator fortschrittliche Algorithmen und modernste Technologie, um eine beispiellose Leistung auf den Finanzmärkten zu bieten. Mit dem F-16 Plane Indicator schweben Sie über der Konkurrenz, da er Echtzeit-Analysen liefert und äußerst präzise Trading-Signale generiert
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Prop Firm Gold Indicator
Mohit Dhariwal
5 (3)
Indikatoren
Dies ist eine einzigartige Gold-Indikator auf Kanal Handel Pullbacks und gibt genaue Einträge auf Gold und wichtige Fx Paare auf M15tf. Es hat die Fähigkeit, jede Prop Firma Challenge passieren und erhalten genaue Einträge auf Gold und wichtige fx Paare. EA FÜR PROP FIRMA UND KANAL-INDIKATOR IST KOSTENLOS ZUSAMMEN MIT DIESEM LEISTUNGSSTARKEN INDIKATOR ZUSAMMEN MIT DEM BESTEN SET-DATEI FÜR DIE ERSTEN 25 BENUTZER. Strategie-Tester Bericht ist im Kommentarbereich. INDIKATOR-FUNKTIONEN: INDIKATOR I
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
4 (4)
Indikatoren
KATANA Skalierer für MT4 Produkt-Übersicht. KATANA Scalper für MT4 ist ein fortschrittlicher Indikator für die technische Analyse, der für die Plattform MetaTrader 4 optimiert wurde. Das Produkt wurde entwickelt, um gleichzeitig die schwierigsten Probleme im kurzfristigen Handel (Scalping und Daytrading) zu lösen: Preisrauschen und verzögerte Reaktion. Ein einzigartiger Signalverarbeitungsalgorithmus eliminiert oberflächliche Marktturbulenzen und extrahiert statistisch überlegene "Momentum-Kern
Forex Gump Laser
Andrey Kozak
Indikatoren
Freunde, wir stellen Ihnen unseren neuen Forex Gump Laser Indikator vor. Da es in unserem Team keine Designer gibt, sondern hauptsächlich Mathematiker, Finanzexperten, Programmierer und Trader, haben wir keine besonderen Änderungen im Design des Indikators vorgenommen. Vom Aussehen her ähnelt er dem üblichen Forex Gump. Andererseits ist Forex Gump nicht nur der Name eines Indikators, sondern eine Marke geworden. Und wir versuchen, die Corporate Identity in all ihren Varianten zu bewahren. Die ga
Currency Strength Meter Pro for MT4
ALEKSANDR SHUKALOVICH
4.3 (10)
Indikatoren
Currency Strength Meter is the easiest way to identify strong and weak currencies. This indicator shows the relative strength of 8 major currencies + Gold: AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, USD, XAU. Gold symbol can be changed to other symbols like XAG, XAU etc. By default the strength value is normalised to the range from 0 to 100 for RSI algorithm: The value above 60 means strong currency; The value below 40 means weak currency; This indicator needs the data of all 28 major currency pairs
Weitere Produkte dieses Autors
Refined Order Block Indicator MT5
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
Verfeinerter Orderblock-Indikator für MT5 Der Indikator Refined Order Block (OBR ) wurde für ICT- und Smart-Money-Strategien entwickelt und ist ein unverzichtbares Werkzeug für Händler auf der MetaTrader 5 (MT5 )-Plattform. Er identifiziert und hebt wichtige Kursniveaus hervor, indem er bullische Orderblöcke in Grün und bearische Orderblöcke in Braun markiert. Diese Niveaus stellen potenzielle Preisumkehrzonen dar, die oft durch große institutionelle und Bankaufträge beeinflusst werden. Wenn der
Easy Trade Panel Expert for MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Easy Trade Panel Experte für MT4 Das Easy Trade Panel ist ein spezielles Tool zur Vereinfachung und Verbesserung des Risiko- und Kapitalmanagements im MetaTrader 4 . Dieser Expert Advisor verfügt über eine intuitive, professionelle Benutzeroberfläche, die Händlern hilft, ihre Aufträge sowohl mit grundlegenden als auch mit erweiterten Funktionen zu verwalten. Mit diesem Tool können Händler Stop-Loss- und Take-Profit-Levels feinabstimmen, Gewinne schützen und unnötige Risiken reduzieren. Easy Trad
Risk Rewa Ratio Calculator MT5
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Risiko-Ertrags-Verhältnis-Rechner-Indikator für MT5 Der Risk Reward Ratio (R/R) Calculator ist ein wertvolles Tool, das Händlern hilft, Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) Levels direkt auf dem Chart festzulegen und gleichzeitig das Risiko-Rendite-Verhältnis jedes Trades sofort zu analysieren. Dieser Indikator verfügt über ein intuitives Management-Panel, das eine einfache Anpassung aller Niveaus ermöglicht, sowie über ein bewegliches Informationsfeld, das die Take Profit-, Entry Point- und Sto
FREE
Market structure indicator bos choch for MT5
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
Marktstruktur-Indikator BOS CHOCH MT5 Der Marktstrukturindikator (BOS-CHOCH) ist ein ICT-ähnliches Tool für den MetaTrader 5 (MT5). Er identifiziert sowohl primäre als auch sekundäre Change of Character (CHOCH)-Ereignisse und Breaks of Structure (BOS) über mehrere Ebenen hinweg, was ihn für ICT- und Smart Money-Händler äußerst wertvoll macht. Durch die Vereinfachung der Analyse des Kursverhaltens verbessert dieser Indikator die Interpretation der Marktstruktur und hilft Händlern, genauere Handel
TP and SL Calculator Indicator MT5
Mehnoosh Karimi
Utilitys
TP & SL Calculator Indikator für MT5 Der Take Profit & Stop Loss Calculator Indikator ist ein effektives Risiko- und Kapitalmanagement-Tool für den MetaTrader 5. Er hilft Händlern, Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) Levels direkt auf dem Chart zu bestimmen und zu setzen. Dieser Indikator verbessert die Handelseffizienz durch sein spezielles Bedienfeld, das Folgendes beinhaltet: Erstellen und Verwalten von TP- und SL-Levels für Kauf- und Verkaufspositionen Berechnung des Handelsvolumens in Lots
FREE
TP and SL Calculator Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
TP & SL-Rechner-Indikator für MT4 Der Take Profit & Stop Loss Calculator Indikator ist ein unverzichtbares Werkzeug für MetaTrader 4-Benutzer. Er wurde entwickelt, um Händlern zu helfen, potenzielle Gewinne und Verluste für jeden Handel genau zu berechnen und zu visualisieren. Dieser Indikator verfügt über ein spezielles Management-Panel, das mehrere wichtige Tools für ein effektives Handelsmanagement bietet, darunter: Erstellen von Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) Levels für Kauf- und Verka
FREE
XMaster XHMaster formula MT5 Indicator No Repaint
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
XMaster XHMaster Formula MT5-Indikator - No Repaint Strategie Der XMaster / XHMaster Formula-Indikator für MetaTrader 5 (MT5 ) ist eine verbesserte Version des beliebten MT4-Tools, das entwickelt wurde, um Trendrichtungen, Momentumverschiebungen und wahrscheinliche Umkehrzonen zu erkennen. Mit einer verbesserten Optimierung für die MT5-Engine liefert der Indikator stabile No-Repaint-Signale und arbeitet effizient mit verschiedenen Anlageklassen wie Devisen, Gold, Kryptowährungen und Indizes. Die
FREE
Risk Rewa Ratio Calculator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Risiko-Ertrags-Verhältnis-Rechner-Indikator MT4 Der Risk Reward Ratio Calculator Indicator ist ein praktisches Tool, das Händlern hilft, ihre Trades effizient zu verwalten, indem es Take-Profit- (TP) und Stop-Loss-Niveaus (SL) definiert und gleichzeitig automatisch das Risiko-Ertrags-Verhältnis (R/R) für jeden Trade berechnet. Der Indikator verfügt über ein Management-Panel , in dem Händler TP-, SL- und R/R-Werte leicht anpassen können. Auf dem Chart werden die TP- und SL-Werte visuell als grün
FREE
XMaster XHMaster formula MT4 Indicator No Repaint
Mehnoosh Karimi
3 (1)
Indikatoren
XMaster XHMaster Formula MT4-Indikator - No-Repaint-Strategie Der XMaster / XHMaster Formula-Indikator für MetaTrader 4 (MT4) ist eines der beliebtesten Non-Repaint-Tools, die im Forex-Handel verwendet werden. Laut Quellen wie XS.com und TradingFinder wurde der Indikator entwickelt, um die Marktrichtung, die Stärke des Momentums und potenzielle Umkehrbereiche mit hoher Genauigkeit zu erkennen. Diese MT4-Version kombiniert mehrere technische Elemente - wie EMA-basierte Trendanalyse, MACD-Momentum
FREE
Pro BTB Poursamadi Strategy Indicator MT5
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Pro BTB (Back To Break Even) Poursamadi Strategie-Indikator MetaTrader 5 Der Pro BTB Strategie-Indikator wurde auf der Grundlage der proprietären analytischen Methodik von Poursamadi entwickelt und ist speziell für die MetaTrader 5 Handelsplattform konzipiert. Durch fortschrittliche interne Berechnungen erkennt dieser Indikator plötzliche Kursbewegungen, die als Spikes bezeichnet werden. Nach der Analyse des Kursverhaltens identifiziert er potenzielle Kauf- und Verkaufschancen und zeigt sie dire
Fair Value Gap FVG Indicator for MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
Fair Value Gap (FVG) Indikator für MetaTrader 4 In der Welt des Handels ist das Erkennen von Preisungleichgewichten und wahrscheinlichen Handelsgelegenheiten von entscheidender Bedeutung. Der Fair Value Gap (FVG) Indikator für MetaTrader 4 ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das Händlern hilft, solche Gelegenheiten präzise zu erkennen. Ein FVG stellt eine Marktlücke dar, die auftritt, wenn sich der Preis stark bewegt und einen Bereich hinterlässt, in dem Angebot und Nachfrage nicht mehr im Gleich
RRR With Multiple Orders for MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
Risiko-Ertrags-Verhältnis Multiple Orders MT4 Risk to Reward Ratio Multiple Orders MT4 ist ein spezieller MetaTrader 4-Indikator, der Händlern hilft, das Verhältnis zwischen Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) in Echtzeit zu überwachen. Wenn ein Handel in MT4 mit definiertem SL und TP eröffnet wird, berechnet dieses Tool den Abstand zwischen diesen Niveaus im Verhältnis zum Einstiegskurs und zeigt das Risiko-Ertrags-Verhältnis in der oberen linken Ecke des Charts an. Diese Funktion ist besonders
ZigZag Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
ZigZag-Indikator für MetaTrader 4 Der ZigZag-Indikator in MetaTrader 4 wird häufig verwendet, um signifikante Hochs und Tiefs - sogenannte Pivot-Punkte - direkt auf dem Kursdiagramm zu identifizieren. Durch die Markierung von Major und Minor Pivots hilft er Händlern, potenzielle Umkehrzonen zu erkennen und die allgemeine Marktstruktur zu verstehen. Jeder Drehpunkt ist als HH, HL, LH oder LL gekennzeichnet, was es einfacher macht, vorherrschende Trends sowie kurzfristige Kursbewegungen zu erkenne
Order Block ICT Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
Orderblock-Indikator für ICT und Smart Money Trading im MT4 Der Orderblock-Indikator ist ein wichtiges Instrument für Händler, die ICT (Inner Circle Trader) und Smart Money-Konzepte auf der MetaTrader 4 (MT4)-Plattform verwenden. Dieser Indikator hebt wichtige Preiszonen hervor, in denen institutionelle Orders wahrscheinlich positioniert sind, und hilft Händlern, potenzielle Umkehrpunkte und starke Reaktionsniveaus zu erkennen. Bullische Orderblöcke werden in grüner Farbe angezeigt, während bäri
Market structure indicator bos choch for MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
Marktstruktur-Indikator BOS CHOCH MT4 Der BOS-CHOCH Marktstrukturindikator ist ein ICT-inspiriertes Tool, das für den MetaTrader 4 (MT4) entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um Händlern, die ICT-Methoden folgen, zu helfen, Verschiebungen sowohl in dominanten als auch in sekundären Markttrends zu erkennen. Durch das Aufspüren von Strukturbrüchen und Veränderungen im Marktcharakter verbessert dieser Indikator die technische Analyse und unterstützt genauere Handelsentscheidungen. Marktstrukturi
Trade Assistant Expert TF for MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Handelsassistent Experte TF MT4 Der Trade Management Assistant ist ein spezieller Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um die Kapitalallokation zu optimieren und die Risikokontrolle innerhalb der MetaTrader 4 (MT4) Plattform zu stärken. Dieser EA bietet ein intuitives Bedienfeld auf dem Bildschirm, das eine reibungslose Handelsausführung, ein verbessertes Risikomanagement und eine effiziente Kapitalverteilung ermöglicht. Darüber hinaus enthält er wichtige automatisierte Funktionen wie die
Refined Order Block Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
Verfeinerter Orderblock-Indikator MetaTrader 4 Der Refined Order Block (OBR)-Indikator ist ein spezielles Tool für Händler, die ICT- und Smart Money (SMC) -Methoden auf der MetaTrader 4 (MT4)- Plattform verfolgen. Dieser Indikator hebt bullische Orderblöcke in Grün und bearische Orderblöcke in Braun hervor und hilft Händlern, kritische Marktzonen zu identifizieren. Orderblockregionen sind wichtige Preisbereiche, in denen bedeutende institutionelle Aufträge die Wahrscheinlichkeit von Trendumkehru
Three 3TP Easy Trade Pad for MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Drei 3TP Easy Trade Pad Expert für MT4 - Herunterladen Der 3TP Easy Trade Pad Expert ist ein fortschrittliches Tool, das für das Kapitalmanagement, die Risikokontrolle und den rationalisierten Handel innerhalb der MetaTrader 4 (MT4) Plattform entwickelt wurde. Mit seiner funktionalen und spezialisierten Schnittstelle ermöglicht dieser Expert Advisor Händlern, mühelos Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) Levels zu setzen und zu verwalten. Zusätzlich zur Vereinfachung der Handelsausführung bietet d
Fast Local Trade Copier Single Multi Expert MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Fast Local Trade Copier Einzel-Multi TF-Experte MT4 Der Fast Local Trade Copier Expert ist ein robustes und effizientes Tool zur sofortigen Replikation von Trades über mehrere MetaTrader 4-Konten. Ausgestattet mit einem umfassenden Floating-Control-Panel, rationalisiert es die Synchronisation und ermöglicht die Ausführung von Trades in Echtzeit zwischen verbundenen Terminals. Mit diesem Dienstprogramm können Benutzer Handelseinträge, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus sowie allgemeine Handelspar
Entry TP and SL Time Trader Manager Expert For MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Entry TP und SL Time Trader Manager Experte für MetaTrader 4 Der Entry TP und SL Time Trader Manager ist ein leistungsstarkes, halbautomatisches Trading-Tool für MetaTrader 4, das die Einrichtung von Trades vereinfacht, Ausstiege verwaltet und Aufträge mit präzisem Timing ausführt. Mit diesem Expert Advisor können Händler ihre Handelsstrategie optimieren, indem sie Schlüsselparameter wie Einstiegsniveaus, Handelsvolumen und geplante Ausführungszeiten für maximale Effizienz definieren. Spezifikat
Prop Draw Down Protector Expert MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Prop Drawdown Protector Expert Advisor für MetaTrader 4 Der Prop Drawdown Protector Expert Advisor für MetaTrader 4 ist ein spezielles Risikomanagement-Tool, das für Prop-Trading-Profis entwickelt wurde, die die MT4-Plattform nutzen. Dieser fortschrittliche EA ermöglicht es Händlern, das Handelsverhalten zu kontrollieren, indem sie vordefinierte Bedingungen anwenden, die Verletzungen von Gewinn- und Verlustlimits verhindern. Mit sieben speziellen Konfigurationsmodulen stärkt der EA die psycholog
ICT Concepts Indicator For MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
ICT-Konzepte-Indikator für MetaTrader 4 Der ICT Concepts Indicator für MetaTrader 4 ist ein fortschrittliches Analysewerkzeug, das für erfahrene Trader entwickelt wurde, die ICT- und Smart Money-Methoden verfolgen. Er bietet eine vollständige Suite von ICT-Komponenten - einschließlich Orderblöcken, Fair Value Gaps (FVG), Breaker-Blöcken, Marktstrukturelementen und Kill Zones - über ein intuitives, einfach zu bedienendes Bedienfeld. Dieser Indikator ermöglicht es ICT-basierten Händlern, diese Kon
Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert für MetaTrader 4 Der Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert für MetaTrader 4 ist ein fortschrittliches Handelsdienstprogramm zur Optimierung der Ausführung, Stärkung der Kapitaleffizienz und Verbesserung des Risikomanagements innerhalb der MT4-Umgebung. Dieser Expert Advisor verfügt über ein vollständig interaktives und intuitives Bedienfeld und automatisiert wichtige Funktionen wie Break Even, adaptive Trailing Stops und präzises Multi-Symbol-Handelsmanageme
Trade Panel Prop Firm Drawdawn Limiter Pro in MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Trade Panel Prop Firm Drawdown Limiter Pro für MetaTrader 4 Der Trade Panel Prop Firm Drawdown Limiter Pro für MetaTrader 4 ist eine vollständig spezialisierte Lösung, die für Prop-Firm-Händler entwickelt wurde, die eine professionelle Kontrolle über ihre Handelsaktivitäten benötigen. Sie ermöglicht Forex-Händlern eine präzise Verwaltung von Risiko und Positionsgröße und unterstützt den Kapitalschutz und die langfristige Konsistenz. Das System ist als modularer, symbolübergreifender Expert Advis
Price Action Trading Box Manager Expert For MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Price Action Trading Box Manager Expert für MT4 Der Price Action Trading Box Manager Expert ist ein fortschrittliches Tool für Trader, die sich auf Price Action-Strategien verlassen und Teile ihrer Handelsausführung und -überwachung rationalisieren möchten. Dieser Expert Advisor zeigt mehrere Price Action-Formationen in einem speziellen Dashboard in einem einfachen Listenformat an. Durch die Auswahl eines beliebigen Musters aus der Liste können Händler sofort eine Handelszone (Box) auf dem Diagr
Smart Mony Concepts SMC Indicator For MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Smart Money-Konzepte Expert MT4 Der Smart Money Concepts Expert MT4 wurde entwickelt, um automatisch die wichtigsten Smart Money-Elemente direkt in Ihrem Chart anzuzeigen. Dieses Expertentool enthält ein schwebendes Bedienfeld, mit dem Händler die Sichtbarkeit verschiedener analytischer Komponenten verwalten können. Jeder Bereich des Panels entspricht einem wesentlichen Marktstrukturmerkmal, so dass der Benutzer die automatischen Zeichnungen je nach Bedarf ein- oder ausschalten kann. Smart Mone
Super Arrow Indicator For MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
Super-Pfeil-Indikator für MetaTrader 4 Der Super Arrow Indikator ist ein beliebtes Signalwerkzeug für die MetaTrader 4 Plattform. Er kombiniert mehrere technische Indikatoren - wie den RSI , Bollinger Bands , gleitende Durchschnitte und einen Magic Filter - um wichtige Marktumkehrpunkte und Pivot-Hochs und -Tiefs zu identifizieren. Im Diagramm markieren grüne Pfeile die Pivot-Tiefs, während rote Pfeile die Pivot-Hochs kennzeichnen. Durch die Verschmelzung dieser Indikatoren in einem System biete
Trade Copier TF Master Expert Advisor MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Trade Copier TF Master Expert Advisor MT4 Der TF Master Trade Copier Expert Advisor ist ein intelligentes und vollautomatisches Tool für MetaTrader 4 , das entwickelt wurde, um Trades schnell und präzise von einem Master-Konto auf ein oder mehrere Slave-Konten zu kopieren. Dieser EA ist ideal für Trader, die mehrere Konten verwalten, da er die Replikation von Trades über mehrere Konten hinweg ohne Fehler und mit minimaler Verzögerung ermöglicht. Tabelle des Trade Copier TF Master Expert Advisor
FVG Channel Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Fair Value Gap Kanal-Indikator MetaTrader 4 Der Fair Value Gap (FVG) Channel Indicator für MetaTrader 4 wurde auf der Grundlage der ICT-Methodik und des Smart Money-Konzepts entwickelt. Dieser Indikator berechnet die durchschnittliche Spanne der Fair Value Gaps und zeigt sie als dynamischen Preiskanal an, der es Händlern ermöglicht, Schlüsselzonen zu identifizieren, die mit ungeschlossenen (ungemilderten) Fair Value Gaps zusammenhängen. Spezifikationen des FVG-Kanal-Indikators Die Spezifikation
SP2L Poursamadi Strategy Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
SP2L Poursamadi-Strategie MetaTrader 4 Der SP2L Poursamadi Strategy Indicator ist eine professionelle Handelsstrategie, die speziell für den MetaTrader 4 entwickelt wurde. Sie basiert auf den Prinzipien der Spike-Kursbewegungen und dem zweischenkligen Muster AB=CD . Er wurde entwickelt, um präzise Kauf- und Verkaufssignale für kurzfristige Handelsbedingungen zu generieren. Dieser Indikator ist ideal für Price Action Trader, Scalpers und Fast Scalpers und bietet präzise Einstiegspunkte auf dem 1-
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension