Propulsion Block Indicator for MT4

Propulsion Block Indikator für MetaTrader 4





Der Propulsion Block Indicator für MetaTrader 4 ist ein fortschrittliches Marktanalysetool, das Preisübergänge und wichtige Liquiditätskonzentrationszonen identifiziert. Er erkennt kritische Orderblockniveaus, die sich mit Angebots- und Nachfragebereichen überschneiden und hilft Händlern, das institutionelle Preisverhalten und die Marktabsichten besser zu verstehen.

Propulsion Blocks bilden sich , nachdem ein Orderblock erstellt wurde, und werden gültig, wenn der Preis wieder in diese Zone zurückkehrt.

Bullische Orderblöcke werden in grün angezeigt .

. Baisse-Orderblöcke erscheinen in Rot

Propulsion Blocks werden zur besseren Visualisierung mit helleren Farbtönen hervorgehoben

Spezifikationen des Indikators

Merkmal Beschreibung Kategorie ICT - Liquidität - Intelligentes Geld Plattform MetaTrader 4 Schwierigkeitsgrad Fortgeschrittene Indikator Typ Umkehrung & Fortführung Zeitrahmen Mehrere Zeitrahmen Handelsstil Scalping & Daytrading Märkte Forex, Kryptowährungen, Aktien

Indikator-Übersicht

Der Propulsion-Block-Indikator identifiziert die letzte Kerze, die einen Auftragsblock wieder aufnimmt, um Preisineffizienzen zu mildern und Marktliquidität zu absorbieren. Wenn der Preis wieder in diese Zonen eintritt, setzt er oft seine Bewegung in die vorherrschende Marktrichtung fort.

Dieser Echtzeit-Indikator hilft Händlern bei der Erkennung:

Hochwahrscheinliche Einstiegspunkte

Logische Ausstiegszonen

Institutionelle Liquiditätsabschöpfungen und Preisreaktionen

Wann immer der Preis mit einem Antriebsblock interagiert, wird der Indikator sofort aktualisiert, um die neuen Marktbedingungen widerzuspiegeln.

Beispiel eines bullischen Antriebsblocks

Auf dem 1-Stunden-Chart von USD/JPY bildet eine starke Umkehrkerze einen hellgrünen Antriebsblock, wenn der Kurs in einen zinsbullischen Auftragsblock (grüne Zone) zurückgeht. Diese Reaktion signalisiert Liquiditätsabsorption und führt oft zu einer anhaltenden Aufwärtsbewegung, die eine günstige Einstiegsgelegenheit für Long-Positionen darstellt.

Beispiel für einen Bearish Propulsion Block

Auf dem 4-Stunden-Chart von EUR/USD zieht der Kurs in einen bärischen Orderblock (roter Bereich) zurück, was auf eine potenzielle Liquiditätsabschwächung hindeutet. Die Bildung eines hellroten Antriebsblocks markiert einen wichtigen Umkehrbereich, von dem aus der Kurs in der Regel seinen Abwärtstrend wieder aufnimmt - eine Bestätigung für ein Short-Verkaufs-Setup.

Indikator-Einstellungen

Anzeigeoptionen - Anpassen der visuellen Elemente auf dem Chart

Themeneinstellungen - Anpassen von Hintergrund und Farbschemata

Allgemeine Parameter - Steuern Sie das grundlegende Verhalten des Indikators

Trendsichtbarkeit - Aktivieren oder Deaktivieren der Trendanzeige des Antriebsblocks

Abschließende Überlegungen

Der Propulsion Block Indicator für MT4 ist eine robuste Lösung zur Identifizierung von liquiditätsbasierten Umkehrungen und institutionellen Marktwendepunkten. Er ist besonders effektiv für Scalper und Daytrader, die ICT- und Smart Money-Konzepte verfolgen, und bietet präzise und hochwahrscheinliche Handels-Setups über mehrere Märkte hinweg.