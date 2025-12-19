Interactive AVWAP Pro for MT4

Mit der kostenlosen Version erhalten Sie eine grundlegende AVWAP-Linie. Die Pro-Version schaltet das volle Potenzial des Tools frei , das für eine professionelle Entscheidungsfindung erforderlich ist:

Fassen Sie einfach den Ankerpunkt mit der Maus an, ziehen Sie ihn auf einen beliebigen signifikanten Punkt (Hoch, Tief oder Schlüsselniveau), und der Indikator berechnet sofort den volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP) ab diesem Punkt neu. Diese Analysemethode ist von entscheidender Bedeutung für die Identifizierung von Volumenkontrollpunkten, die Bewertung des fairen Preises eines Vermögenswerts nach einem wichtigen Ereignis und die Lokalisierung von Marktungleichgewichten.

Hören Sie auf, Charts mit vertikalen Linien zu überladen und mit umständlichen Einstellungen herumzufummeln. Interactive AVWAP Pro bietet Ihnen eine unvergleichliche Geschwindigkeit und Genauigkeit bei der Analyse.

Interactive AVWAP Pro ist der bequemste Anchored Volume-Weighted Average Price (AVWAP) Indikator für MetaTrader 5/4. Vergessen Sie herkömmliche, schwerfällige Tools. Wir haben die intuitive Drag-and-Drop-Funktionalität von TradingView direkt in Ihr MT5/4-Terminal gebracht.





🔥 Hauptmerkmale von Interactive AVWAP Pro

1.

Interaktiver Anker (The TradingView Experience)

Wir haben die sperrigen vertikalen Linien eliminiert, die wichtige Kerzen auf dem Chart verdecken. Stattdessen haben wir einen minimalistischenKreisanker implementiert, der mit der Maus gezogen werden kann. Der AVWAP berechnet sich sofort neu, ohne jede Verzögerung.

2.

Erweiterte Standardabweichungsbänder (SD-Bänder)

Im Gegensatz zur kostenlosen Version mit einer begrenzten Anzahl von Bändern können Sie in der Pro-Version bis zu7 anpassbare Bänder ( von 0,5 bis 4,0 Standardabweichungen) zur präzisen Identifizierung von:

Fair-Value-Zonen.

Überkaufte und überverkaufte Zonen.

Potenzielle Umkehr- oder Fortsetzungspunkte.

3.

Multi-Analyse-System (Multi-mode ID System)

Wenn Sie den VWAP vom Monatsanfang, vom Wochenanfang und vom letzten Impuls gleichzeitig verfolgen möchten, unterstützt Interactive AVWAP Pro bis zu10 unabhängige Instanzen in einem einzigen Chart. Weisen Sie einfach jeder Instanz ihre eigene ID (1-10) und Farbe zu. Dies ermöglicht eine komplexe Analyse auf mehreren Ebenen, ohne dass 10 verschiedene Indikatoren verwendet werden müssen.

4.

Automatische Positionierungsmodi

Beginnen Sie sofort mit der Analyse, indem Sie wählen, wo der Anker standardmäßig erscheinen soll:

Mitte des Bildschirms (Manuell) : Für präzise Analysen.

Zu Beginn des Tages (Intraday) : Für tägliche Trader.

Anfang der Woche (Swing Trading) : Für die mittelfristige Analyse.

Anfang des Monats (Langfristig): Für die Beurteilung von Makrotrends.

5.

Leistung (Ultra-Optimierung)

Der Code ist auf einem Hochleistungskern (C++-Stil) geschrieben. Der Indikator verlangsamt das Terminal nicht, selbst wenn er auf dem M1-Zeitrahmen mit maximaler Historie verwendet wird. Das Ziehen und Ablegen erfolgt reibungslos und ohne Verzögerung.

⚙️ Vollständige Beschreibung der Eingabeparameter

Um maximale Transparenz zu gewährleisten und den Anforderungen des Marktes gerecht zu werden, werden alle Eingabeparameter im Folgenden aufgeführt:

Anker-ID: Wählen Sie einen eindeutigen Bezeichner (von 1 bis 10), der für die Verwendung mehrerer Indikatoren in einem einzigen Chart erforderlich ist .

Startposition: Startposition des Ankers beim Hinzufügen des Indikators (Mitte, Tag, Woche, Monat).

Symbolgröße: Größe des Ankerkreises (von klein bis groß).

Band-Einstellungen: Kanäle aktivieren/deaktivieren: Schaltet die Standardabweichungsbänder ein/aus. SD-Multiplikator 1...7: Wählen Sie den Multiplikator für jedes der 7 SD-Bänder (z. B. 1,0, 2,0, 3,0 usw.).

Real Volume: Schalten Sie zwischen Tick Volume (für Forex) und Real Volume (für Börseninstrumente/Futures) um .

AVWAP-Farbe: Einstellung der Farbe der Haupt-AVWAP-Linie.

Bandfarbe: Einstellen der Farbe der Standardabweichungsbänder.

⚠️ Wichtiger Hinweis für den Strategietester: Dieser Indikator ist für dieLive-Interaktion konzipiert. Die Drag-and-Drop-Funktion funktioniert nur auf Live-Charts. Verwenden Sie im Strategietester denVisualisierungsmodus, um die gezeichneten Linien zu sehen.

Saubere Charts, genaue Berechnungen und keine Verzögerung. Verbessern Sie Ihre VWAP-Analyse noch heute!















