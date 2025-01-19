Golden Trend Pulse

Golden Trend Pulse - ein Trendindikator, der speziell für Gold entwickelt wurde und auch für die Märkte für Kryptowährungen und Aktien anwendbar ist. Der Indikator wurde für die präzise Bestimmung von Markttrends mithilfe fortschrittlicher Analysemethoden entwickelt. Das Tool kombiniert eine multifaktorielle Analyse der Preisdynamik und eine adaptive Filterung des Marktrauschens, was eine hohe Genauigkeit bei der Identifizierung von wichtigen Ein- und Ausstiegspunkten gewährleistet. Dank seines intelligenten Systems geht der Indikator effektiv mit Marktschwankungen um, minimiert Fehlsignale und verbessert die Handelseffizienz.

Vorteile

  1. Hohe Signalgenauigkeit:
    Durch die multiparametrische Analyse ermöglicht der Indikator eine genaue Identifizierung von Einstiegs- und Ausstiegspunkten und minimiert Fehlsignale.

  2. Anpassungsfähigkeit an die Marktbedingungen:
    Der Indikator passt sich dynamisch an Veränderungen der Marktvolatilität an und liefert präzise Signale über verschiedene Märkte und Zeitrahmen hinweg.

  3. Mehrstufige Signalfilterung:
    Ein integriertes Verifizierungssystem verbessert die Zuverlässigkeit der Signale und reduziert das Risiko falsch positiver Signale.

  4. Anpassbarkeit:
    Der Indikator bietet die Möglichkeit, Parameter für verschiedene Märkte (Forex, Kryptowährungen, Aktienmärkte) anzupassen, was ihn zu einem universellen Werkzeug für jeden Trader macht.

  5. Optimierung für verschiedene Markttypen:
    Der Indikator kann sowohl auf volatilen Märkten (z.B. Kryptowährungen) als auch auf Trendmärkten (z.B. Forex) eingesetzt werden, da er für jede Situation optimiert wurde.

  6. Alarme und Benachrichtigungen:
    Der Indikator unterstützt alle Arten von Alarmen, einschließlich Desktop-Benachrichtigungen, E-Mail-Benachrichtigungen und Push-Benachrichtigungen für mobile Geräte.

Funktionsprinzipien

System-Kern:

  • Multiparametrischer Trendanalyse-Algorithmus:
    Analysiert und passt die Parameter in Abhängigkeit von der Marktsituation an und gewährleistet so Präzision und Zuverlässigkeit.

  • Dynamische Anpassung an die Marktvolatilität:
    Passt die Parameter automatisch an Marktveränderungen an.

  • Autokorrelationsanalyse von Kursmustern:
    wertet wiederkehrende Kursbewegungen aus, um weitere Trends zu prognostizieren.

  • Intelligente Filterung von Fehlsignalen:
    Eingebaute Filter reduzieren die Wahrscheinlichkeit von Fehlsignalen.

Wichtige Module

  1. Trend-Modul:

    • Adaptive Glättung mit EMA für gleichmäßige Trendreaktion
    • Dynamische Anpassung der Perioden in Abhängigkeit von der Marktaktivität.

  2. Volatilitäts-Modul:

    • Modifizierte ATR mit dynamischer Anpassung an die Marktvolatilität.
    • Parameter c

  3. Signal-Modul:

    • Mehrstufige Signalüberprüfung zur Verbesserung der Genauigkeit.
    • Intelligente Identifizierung von Umkehrpunkten zur rechtzeitigen Entscheidungsfindung.
    • Bewertung der Signalstärke, um kleinere Schwankungen herauszufiltern.

Indikator-Modi

  1. Flexibler Modus (Adaptiver Modus):
    Passt sich sofort an Trendänderungen an und erhöht die Empfindlichkeit gegenüber Kursbewegungen, was ihn ideal für volatile Märkte macht.

  2. Nachlaufmodus (Trägheitsmodus):
    Entwickelt für einen stabilen Betrieb in trendigen Märkten. Die geglättete Reaktion auf Kursschwankungen reduziert den Einfluss von Marktstörungen und hält die Positionen innerhalb eines Trends.

Empfehlungen für die Einrichtung und Verwendung

Devisenmarkt

  • Gold (XAUUSD), Silber (XAGUSD):
    • Timeframes: M30-H1-H4-D1
    • MA Zeitraum: 12-21-33 (100-160 für positionellen Handel).
    • ATR-Zeitraum: 5-9-14-16.
    • ATR-Multiplikator: 1.0-1.2-1.7.

Kryptowährungsmarkt

  • Zeitrahmen: H1-H4-D1
    • MA-Periode: 15-30 (60-100 für positionellen Handel).
    • ATR-Zeitraum: 5-16-18.
    • ATR-Multiplikator: 1.5-1.7.

Aktienmarkt

  • Zeitrahmen: H1-H4-D1-W1
    • MA-Periode: 8-10-30 (90-120 für den positionellen Handel).
    • ATR-Zeitraum: 9-12-14.
    • ATR-Multiplikator: 0.8-1.0-1.5-1.7.

Fazit

Golden Trend Pulse ist ein qualitativ hochwertiger Indikator, der sich sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader eignet, die Wert auf Genauigkeit und Anpassungsfähigkeit legen. Mit einem mehrschichtigen Ansatz zur Marktanalyse und flexiblen Einstellungen ermöglicht der Indikator schnelle Reaktionen auf Veränderungen der Marktbedingungen und minimiert Fehler bei Handelsentscheidungen.


Bewertungen 1
jabautista
4046
jabautista 2025.03.03 16:55 
 

Solid indicator and great customer service!

Indikatoren
Royal Scalping Indicator ist ein fortschrittlicher, preisadaptiver Indikator, der entwickelt wurde, um hochwertige Handelssignale zu generieren. Die integrierten Multi-Timeframe- und Multi-Currency-Fähigkeiten machen es noch leistungsfähiger, Konfigurationen basierend auf verschiedenen Symbolen und Timeframes zu haben. Dieser Indikator ist sowohl für Scalp Trades als auch für Swing Trades perfekt geeignet. Royal Scalping ist nicht nur ein Indikator, sondern eine Handelsstrategie selbst. Merkmale
Gartley Hunter Multi MT4
Siarhei Vashchylka
5 (3)
Indikatoren
Gartley Hunter Multi - Ein Indikator zur gleichzeitigen Suche nach harmonischen Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen klassischen Zeitrahmen: (m1, m5, m15, m30, H1, H4, D1, Wk, Mn). Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT5 Vorteile 1. Muster: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Gleichzeitige Suche nach Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen klassischen Zeitskalen 3. Suche nach Mustern in allen
Antwort auf eine Rezension