Der Bull and Bear Zones Indikator wurde speziell für die automatische Identifizierung und visuelle Anzeige von Unterstützungs- und Widerstandszonen direkt auf dem Chart entwickelt. Sein einzigartiger Algorithmus ermöglicht es ihm, nicht nur die bereits vom Markt getesteten Zonen anzuzeigen, sondern auch potenzielle Zielzonen, die noch nicht getestet wurden. Der Indikator verfolgt Bereiche, in denen ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage besteht.

Hauptmerkmale:

Automatische Identifizierung von Unterstützungs- und Widerstandszonen : Der Indikator berechnet die Schlüsselniveaus und zeigt sie auf dem Chart als Zonen an, in denen der Markt die stärkste Aktivität zeigt.

Vorhersage von potenziellen Zielzonen : Der Indikator identifiziert nicht nur bereits getestete Niveaus, sondern erstellt auch Zonen, die der Markt noch nicht erlebt hat. Dies ermöglicht es Händlern, sich auf potenzielle Ausbrüche vorzubereiten.

Verfolgung des Gleichgewichts von Angebot und Nachfrage : Der Indikator analysiert Bereiche, in denen ein deutliches Ungleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern zu beobachten ist, und identifiziert so Schlüsselniveaus, die künftige Kursbewegungen beeinflussen.

Markierung von Ausbrüchen aus Schlüsselzonen: Bei einem Ausbruch aus wichtigen Zonen markiert der Indikator diese Niveaus automatisch auf dem Chart und warnt den Händler vor möglichen starken Kursbewegungen.

Hauptfunktionen und Einstellungen:

Profi-Panel : Das Panel zeigt wichtige Informationen zu den aktuellen Zonen an: Bereichsebenen Abstand zwischen den Niveaus Bildung neuer Zonen und der aktuell gebildeten Zonen Wichtige Medianwerte innerhalb der Zonen. Alle Informationen werden auch direkt auf dem Chart dupliziert, was dem Händler eine umfassende visuelle Analyse ermöglicht.

Ein/Aus-Schalter : Der Indikator verfügt über eine Ein-/Ausschalttaste direkt auf dem Chart, mit der der Benutzer den Indikator schnell aktivieren oder deaktivieren kann, ohne die Einstellungen zu ändern. Die Schaltfläche verfügt über erweiterte Einstellungen: Position im Diagramm Texteinstellungen (Schriftart, Farbe) Anpassung von Größe und Farbpalette

Arten der Benachrichtigung : Eintritt des Kurses in eine bestimmte Zone Bildung von neuen Unterstützungs-/Widerstandszonen Löschung von alten Zonen Akustische Warnungen : Der Indikator unterstützt alle Arten von Alarmen, einschließlich Push-Benachrichtigungen für mobile Geräte.

Multi Timeframe (MTF) Modus: In diesem Modus kann der Indikator auf mehrere Zeitrahmen gleichzeitig angewendet werden, was ihn ideal für die Analyse mehrerer Zeitrahmen macht. So können Sie den Indikator beispielsweise auf H1-, H4- und D1-Charts verwenden, um genauere Signale zu erhalten und den Gesamttrend in verschiedenen Zeitintervallen zu verstehen.

Anwendung des Indikators:

Der Bull and Bear Zones Indikator ist ein vielseitiges Werkzeug für verschiedene Strategien und Märkte. Er ist ideal für:

Trendfolgestrategien (Ausbrüche) : Hilft Händlern, Ausbrüche von Schlüsselniveaus und Trendfortsetzungen nach dem Ausbruch von Unterstützungs- oder Widerstandszonen zu erkennen.

Gegen-Trend-Strategien (Umkehrungen): Hilft bei der Identifizierung von Trendumkehrpunkten, wenn der Kurs zu wichtigen Unterstützungs- oder Widerstandszonen zurückkehrt.

Empfehlungen für die Verwendung:

Währungspaare : Der Indikator ist für alle Arten von Märkten geeignet, einschließlich Forex, Metalle, CFDs und Kryptowährungen.

Zeitrahmen : M15 : Ideal für den Intraday-Handel. M30 - H1 : Geeignet für genauere Signale in der Analyse. H4 - D1 : Für den mittelfristigen Handel und längere Positionen.



Strategien und ihre Anwendung:

Breakout-Strategie: Verwenden Sie diese Strategie zu Beginn der Handelssitzungen, wenn große Liquiditätszuflüsse in den Markt fließen (z. B. während der Eröffnung der europäischen oder amerikanischen Sitzungen).

Es ist wichtig, die Volatilität und die durchschnittliche Preisspanne (ATR) zu berücksichtigen, um zu verstehen, wie weit sich der Preis nach einem Ausbruch bewegen könnte. Umkehrstrategie: Verwenden Sie diese Strategie bei einem erneuten Test oder wenn der Kurs eine Zone erneut durchläuft. Ein erneuter Test einer Zone könnte eine Trendumkehr signalisieren.

Wenn der Kurs 80 % der durchschnittlichen Spanne des Instruments überschreitet, könnte dies ein starkes Signal für den Einstieg in eine Position sein.

Vermeiden Sie das Eingehen von Geschäften, wenn die Schlüsselzonen mehrfach getestet wurden (mehr als 3 Mal), da dies ein mögliches Ausbruchsniveau signalisieren könnte.

Schlussfolgerung:

Der Bull and Bear Zones-Indikator ist ein leistungsfähiges Instrument zur Analyse von Marktniveaus und zur Identifizierung von Einstiegs- und Ausstiegspunkten. Mit seinem einzigartigen Algorithmus können Händler nicht nur getestete Zonen analysieren, sondern auch wichtige Niveaus vorhersagen, die der Markt erst noch testen muss. Der Indikator eignet sich ideal für den Einsatz in Trendfolge- und Gegentrend-Strategien und bietet Händlern zuverlässige Signale und nützliche Werkzeuge für die Analyse und den Handel über verschiedene Zeitrahmen hinweg.



