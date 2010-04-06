RSI Speed MT5 r
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 5.21
- Aktivierungen: 10
Crypto_Forex Indikator "RSI SPEED" für MT5 – Hervorragendes Prognosetool, kein Repainting erforderlich.
– Die Berechnung dieses Indikators basiert auf physikalischen Gleichungen. RSI SPEED ist die erste Ableitung des RSI.
– RSI SPEED eignet sich gut zum Scalping von Einstiegen in Richtung des Haupttrends.
– Verwenden Sie ihn in Kombination mit einem geeigneten Trendindikator, z. B. HTF MA (siehe Abbildungen).
– Der RSI SPEED zeigt an, wie schnell der RSI seine Richtung ändert – er ist sehr sensitiv.
– Es wird empfohlen, den RSI SPEED für Momentum-Trading-Strategien zu verwenden. Ist der RSI SPEED-Wert < 0, sinkt das Kursmomentum; ist der RSI SPEED-Wert > 0, steigt das Kursmomentum.
– Der Indikator verfügt über integrierte Alarme für Mobilgeräte und PC.
Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.