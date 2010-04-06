RSI Speed MT5 r

Indicador Crypto_Forex "RSI SPEED" para MT5 - ótima ferramenta preditiva, sem necessidade de repintura.





- O cálculo deste indicador é baseado em equações da física. O RSI SPEED é a primeira derivada do próprio RSI.

- O RSI SPEED é bom para entradas de scalping na direção da tendência principal.

- Use-o em combinação com um indicador de tendência adequado, por exemplo, HTF MA (como nas imagens).

- O indicador RSI SPEED mostra a rapidez com que o próprio RSI muda de direção - ele é muito sensível.

- Recomenda-se usar o indicador RSI SPEED para estratégias de negociação de momentum: se o valor do indicador RSI SPEED for < 0: o momentum do preço cai; se o valor do indicador RSI SPEED for > 0: o momentum do preço sobe.

- O indicador possui alertas integrados para dispositivos móveis e PC.





Este é um produto original oferecido apenas neste site MQL5.