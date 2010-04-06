RSI Speed MT5 r
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 5.21
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "RSI SPEED" per MT5 - ottimo strumento predittivo, senza bisogno di ridisegnare.
- Il calcolo di questo indicatore si basa su equazioni fisiche. L'RSI SPEED è la derivata prima dell'RSI stesso.
- L'RSI SPEED è ottimo per scalping di ingresso nella direzione del trend principale.
- Usalo in combinazione con un indicatore di trend appropriato, ad esempio HTF MA (come nelle immagini).
- L'indicatore RSI SPEED mostra la velocità con cui l'RSI cambia direzione: è molto sensibile.
- Si consiglia di utilizzare l'indicatore RSI SPEED per strategie di momentum trading: se il valore dell'indicatore RSI SPEED è < 0: il momentum del prezzo diminuisce; se il valore dell'indicatore RSI SPEED è > 0: il momentum del prezzo aumenta.
- L'indicatore dispone di avvisi integrati per dispositivi mobili e PC.
Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.