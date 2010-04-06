RSI Speed MT5 r

Индикатор Crypto_Forex "RSI SPEED" для MT5 - отличный предиктивный инструмент, без перерисовки.





- Расчет этого индикатора основан на уравнениях из физики. RSI SPEED - это 1-я производная самого RSI.

- RSI SPEED хорош для скальпинговых входов в направлении основного тренда.

- Используйте его в сочетании с подходящим трендовым индикатором, например, HTF MA (как на картинках).

- Индикатор RSI SPEED показывает, как быстро сам RSI меняет свое направление - он очень чувствителен.

- Рекомендуется использовать индикатор RSI SPEED для стратегий импульсной торговли, если значение индикатора RSI SPEED < 0: импульс цены падает; если значение индикатора RSI SPEED > 0: импульс цены растет.

- Индикатор имеет встроенные оповещения для мобильных устройств и ПК.





Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.