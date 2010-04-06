RSI Speed MT5 r
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 5.21
- Активации: 10
Индикатор Crypto_Forex "RSI SPEED" для MT5 - отличный предиктивный инструмент, без перерисовки.
- Расчет этого индикатора основан на уравнениях из физики. RSI SPEED - это 1-я производная самого RSI.
- RSI SPEED хорош для скальпинговых входов в направлении основного тренда.
- Используйте его в сочетании с подходящим трендовым индикатором, например, HTF MA (как на картинках).
- Индикатор RSI SPEED показывает, как быстро сам RSI меняет свое направление - он очень чувствителен.
- Рекомендуется использовать индикатор RSI SPEED для стратегий импульсной торговли, если значение индикатора RSI SPEED < 0: импульс цены падает; если значение индикатора RSI SPEED > 0: импульс цены растет.
- Индикатор имеет встроенные оповещения для мобильных устройств и ПК.
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.