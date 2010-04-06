Hammer and Shooting Star pattern MT5 r
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 5.19
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "Hammer and Shooting Star Pattern" per MT5, senza ridisegnazione, senza ritardo.
- L'indicatore "Hammer and Shooting Star Pattern" è un indicatore molto potente per il trading basato sulla Price Action.
- L'indicatore rileva pattern Hammer rialzisti e Shooting Star ribassisti sul grafico:
- Bullish Hammer - Segnale freccia blu sul grafico (vedi immagini).
- Bearish Shooting Star - Segnale freccia rossa sul grafico (vedi immagini).
- Con avvisi su PC, dispositivi mobili ed e-mail.
- L'indicatore "Hammer and Shooting Star Pattern" è eccellente da combinare con i livelli di supporto/resistenza.
Questo è un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.