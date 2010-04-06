Hammer and Shooting Star pattern MT5 r
- Indicateurs
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 5.19
- Activations: 10
Indicateur Crypto_Forex « Motif Marteau et Étoile Filante » pour MT5, sans modification, sans délai.
- L'indicateur « Motif Marteau et Étoile Filante » est un indicateur très performant pour le trading Price Action.
- L'indicateur détecte les motifs Marteau haussier et Étoile Filante baissière sur le graphique :
- Marteau haussier : signal de flèche bleue sur le graphique (voir images).
- Étoile Filante baissière : signal de flèche rouge sur le graphique (voir images).
- Alertes PC, mobile et e-mail.
- L'indicateur « Motif Marteau et Étoile Filante » est idéal pour combiner les niveaux de support et de résistance.
Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web de MQL5.