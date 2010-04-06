Hammer and Shooting Star pattern MT5 r

Indicateur Crypto_Forex « Motif Marteau et Étoile Filante » pour MT5, sans modification, sans délai.





- L'indicateur « Motif Marteau et Étoile Filante » est un indicateur très performant pour le trading Price Action.

- L'indicateur détecte les motifs Marteau haussier et Étoile Filante baissière sur le graphique :

- Marteau haussier : signal de flèche bleue sur le graphique (voir images).

- Étoile Filante baissière : signal de flèche rouge sur le graphique (voir images).

- Alertes PC, mobile et e-mail.

- L'indicateur « Motif Marteau et Étoile Filante » est idéal pour combiner les niveaux de support et de résistance.





Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web de MQL5.