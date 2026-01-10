Silver Session Pivot EA – LITE（XAGUSD）

Silver Session Pivot EA は、シルバー（XAGUSD）専用に設計された高精度トレーディングアルゴリズムです。

マルチ通貨ではありません。

汎用ロジックでもありません。

セッション構造・重要価格レベル・規律ある執行だけに集中しています。

EA は各取引セッションの高値・安値を自動で検出し、

セッション終了後にそれらを Session Pivot レベルとして保存。

価格がそのレベルに反応した場面で、固定 1:3 のリスクリワード比を用いて取引を実行します。

すべてのトレードは、実際の市場構造に基づいています。

🔥 なぜシルバー（XAGUSD）なのか？

シルバーは

高いボラティリティ・明確なテクニカル構造・セッション依存性

を兼ね備えた銘柄です。

本 EA は、以下の特性を最大限に活かすよう最適化されています。

セッション終了後の方向性のある動き

高値・安値周辺でのリクイディティ回収

レンジ後の明確なブレイク動作

これは「何でも取引する EA」ではありません。

XAGUSD 専用に作られていること自体が強みです。

⚙️ 主な特徴

✔️ セッション高値・安値の自動検出

✔️ セッション終了後の Pivot レベル生成

✔️ 逆張りエントリーロジック（一般的な個人トレーダーのミスを回避）

✔️ 固定リスクリワード比 1:3

✔️ 貴金属向けに最適化されたストップロス管理

✔️ マーチンゲールなし

✔️ グリッドなし

✔️ 過剰取引なし

👉 すべての取引は、構造とルールに基づいた判断です。

💰 推奨資金（重要）

この EA は 少額資金向けには設計されていません。

👉 推奨最低資金：1,500 ユーロ

これにより、

適切なロットサイズ

安定した証拠金管理

現実的なドローダウン

正確なリスク管理

が実現されます。

資金が不足すると、戦略本来の性能が正しく発揮されません。

🎯 なぜこの EA は無料なのか？

理由はシンプルです。

これは LITE バージョンです。

目的は：

プロフェッショナルなセッションロジックを体験してもらう

アルゴリズムの安定性を実感してもらう

無秩序な取引との明確な違いを理解してもらう

👉 この EA を理解したユーザーは、

なぜ高品質な EA に価格があるのかを自然に理解します。

有料版はすべて、

この基盤の上に構築され、より高度なフィルター、深いロジック、高精度な執行を備えています。

🚀 この EA に向いている人

✔️ シルバー（XAGUSD）を本気で取引したい人

✔️ インジケーターより構造を重視する人

✔️ 無料 EA と有料 EA の違いを理解したい人

✔️ プロフェッショナルシステムの価値を知りたい人

❗ リスクに関する注意

本 EA は 利益を保証するものではありません。

これは ツールであり、その価値は正しい使用と検証によって示されます。