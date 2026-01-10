Silver Session Pivot EA
- エキスパート
- Eric John Peter Meissner
- バージョン: 1.2
Silver Session Pivot EA – LITE（XAGUSD）
Silver Session Pivot EA は、シルバー（XAGUSD）専用に設計された高精度トレーディングアルゴリズムです。
マルチ通貨ではありません。
汎用ロジックでもありません。
セッション構造・重要価格レベル・規律ある執行だけに集中しています。
EA は各取引セッションの高値・安値を自動で検出し、
セッション終了後にそれらを Session Pivot レベルとして保存。
価格がそのレベルに反応した場面で、固定 1:3 のリスクリワード比を用いて取引を実行します。
すべてのトレードは、実際の市場構造に基づいています。
🔥 なぜシルバー（XAGUSD）なのか？
シルバーは
高いボラティリティ・明確なテクニカル構造・セッション依存性
を兼ね備えた銘柄です。
本 EA は、以下の特性を最大限に活かすよう最適化されています。
-
セッション終了後の方向性のある動き
-
高値・安値周辺でのリクイディティ回収
-
レンジ後の明確なブレイク動作
これは「何でも取引する EA」ではありません。
XAGUSD 専用に作られていること自体が強みです。
⚙️ 主な特徴
✔️ セッション高値・安値の自動検出
✔️ セッション終了後の Pivot レベル生成
✔️ 逆張りエントリーロジック（一般的な個人トレーダーのミスを回避）
✔️ 固定リスクリワード比 1:3
✔️ 貴金属向けに最適化されたストップロス管理
✔️ マーチンゲールなし
✔️ グリッドなし
✔️ 過剰取引なし
👉 すべての取引は、構造とルールに基づいた判断です。
💰 推奨資金（重要）
この EA は 少額資金向けには設計されていません。
👉 推奨最低資金：1,500 ユーロ
これにより、
-
適切なロットサイズ
-
安定した証拠金管理
-
現実的なドローダウン
-
正確なリスク管理
が実現されます。
資金が不足すると、戦略本来の性能が正しく発揮されません。
🎯 なぜこの EA は無料なのか？
理由はシンプルです。
これは LITE バージョンです。
目的は：
-
プロフェッショナルなセッションロジックを体験してもらう
-
アルゴリズムの安定性を実感してもらう
-
無秩序な取引との明確な違いを理解してもらう
👉 この EA を理解したユーザーは、
なぜ高品質な EA に価格があるのかを自然に理解します。
有料版はすべて、
この基盤の上に構築され、より高度なフィルター、深いロジック、高精度な執行を備えています。
🚀 この EA に向いている人
✔️ シルバー（XAGUSD）を本気で取引したい人
✔️ インジケーターより構造を重視する人
✔️ 無料 EA と有料 EA の違いを理解したい人
✔️ プロフェッショナルシステムの価値を知りたい人
❗ リスクに関する注意
本 EA は 利益を保証するものではありません。
これは ツールであり、その価値は正しい使用と検証によって示されます。