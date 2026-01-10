Silver Session Pivot EA – LITE (XAGUSD)

Il Silver Session Pivot EA è un algoritmo di trading ad alta precisione sviluppato esclusivamente per l’argento (XAGUSD).

Niente multi-strumento. Niente logica generica. Niente entrate casuali.

Solo struttura delle sessioni, livelli chiave e disciplina operativa.

L’EA identifica automaticamente i massimi e i minimi delle sessioni di trading, li memorizza come livelli Session Pivot e apre operazioni quando il prezzo reagisce su questi livelli, utilizzando un rapporto rischio/rendimento fisso di 1:3.

Ogni operazione è basata sulla struttura reale del mercato, non su una semplice combinazione di indicatori.

🔥 Perché l’argento (XAGUSD)?

L’argento è uno strumento volatile, tecnico e fortemente influenzato dalle sessioni di mercato.

Questo EA è ottimizzato per sfruttare:

Movimenti direzionali dopo la chiusura delle sessioni

Raccolte di liquidità su massimi e minimi

Impulsi puliti dopo fasi di consolidamento

Non è un EA “per tutto”.

È progettato specificamente per XAGUSD, ed è proprio questa specializzazione a rappresentare il suo vantaggio.

⚙️ Caratteristiche principali

✔️ Rilevamento automatico dei massimi e minimi di sessione

✔️ Creazione dei livelli Pivot dopo la fine della sessione

✔️ Logica di ingresso inversa (contro gli errori tipici dei trader retail)

✔️ Rapporto rischio/rendimento fisso 1:3

✔️ Gestione dello stop-loss ottimizzata per i metalli

✔️ Nessun Martingale

✔️ Nessun Grid

✔️ Nessun overtrading

👉 Ogni trade è una decisione strutturata, non una scommessa.

💰 Requisito di capitale (IMPORTANTE)

Questo EA non è pensato per conti con capitale ridotto.

👉 Capitale minimo consigliato: 1.500 €

Questo garantisce:

Dimensionamento corretto dei lotti

Utilizzo stabile del margine

Drawdown realistici

Corretta applicazione del risk management

Un capitale inferiore limita la strategia e distorce i risultati.

🎯 Perché questo EA è GRATUITO?

La risposta è semplice.

Questa è la versione LITE.

È stata creata per:

Mostrare come funziona una logica professionale basata sulle sessioni

Permettere all’utente di valutare la stabilità dell’algoritmo

Evidenziare la differenza tra trading strutturato e trading casuale

👉 Chi comprende questo EA capisce immediatamente perché gli EA professionali hanno un prezzo.

Le versioni premium sono costruite su questa stessa base, con filtri aggiuntivi, logica più profonda e maggiore precisione.

🚀 A chi è destinato questo EA?

✔️ Trader focalizzati sull’argento (XAGUSD)

✔️ Utenti che preferiscono la struttura agli indicatori

✔️ Chi vuole confrontare soluzioni gratuite e premium

✔️ Trader che desiderano comprendere il vero valore di un sistema professionale

❗ Avvertenza sul rischio

Questo EA non garantisce profitti.

È uno strumento, e il suo valore emerge solo con un utilizzo corretto e test adeguati.