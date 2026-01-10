Silver Session Pivot EA
- Experts
- Eric John Peter Meissner
- Versione: 1.2
Silver Session Pivot EA – LITE (XAGUSD)
Il Silver Session Pivot EA è un algoritmo di trading ad alta precisione sviluppato esclusivamente per l’argento (XAGUSD).
Niente multi-strumento. Niente logica generica. Niente entrate casuali.
Solo struttura delle sessioni, livelli chiave e disciplina operativa.
L’EA identifica automaticamente i massimi e i minimi delle sessioni di trading, li memorizza come livelli Session Pivot e apre operazioni quando il prezzo reagisce su questi livelli, utilizzando un rapporto rischio/rendimento fisso di 1:3.
Ogni operazione è basata sulla struttura reale del mercato, non su una semplice combinazione di indicatori.
🔥 Perché l’argento (XAGUSD)?
L’argento è uno strumento volatile, tecnico e fortemente influenzato dalle sessioni di mercato.
Questo EA è ottimizzato per sfruttare:
-
Movimenti direzionali dopo la chiusura delle sessioni
-
Raccolte di liquidità su massimi e minimi
-
Impulsi puliti dopo fasi di consolidamento
Non è un EA “per tutto”.
È progettato specificamente per XAGUSD, ed è proprio questa specializzazione a rappresentare il suo vantaggio.
⚙️ Caratteristiche principali
✔️ Rilevamento automatico dei massimi e minimi di sessione
✔️ Creazione dei livelli Pivot dopo la fine della sessione
✔️ Logica di ingresso inversa (contro gli errori tipici dei trader retail)
✔️ Rapporto rischio/rendimento fisso 1:3
✔️ Gestione dello stop-loss ottimizzata per i metalli
✔️ Nessun Martingale
✔️ Nessun Grid
✔️ Nessun overtrading
👉 Ogni trade è una decisione strutturata, non una scommessa.
💰 Requisito di capitale (IMPORTANTE)
Questo EA non è pensato per conti con capitale ridotto.
👉 Capitale minimo consigliato: 1.500 €
Questo garantisce:
-
Dimensionamento corretto dei lotti
-
Utilizzo stabile del margine
-
Drawdown realistici
-
Corretta applicazione del risk management
Un capitale inferiore limita la strategia e distorce i risultati.
🎯 Perché questo EA è GRATUITO?
La risposta è semplice.
Questa è la versione LITE.
È stata creata per:
-
Mostrare come funziona una logica professionale basata sulle sessioni
-
Permettere all’utente di valutare la stabilità dell’algoritmo
-
Evidenziare la differenza tra trading strutturato e trading casuale
👉 Chi comprende questo EA capisce immediatamente perché gli EA professionali hanno un prezzo.
Le versioni premium sono costruite su questa stessa base, con filtri aggiuntivi, logica più profonda e maggiore precisione.
🚀 A chi è destinato questo EA?
✔️ Trader focalizzati sull’argento (XAGUSD)
✔️ Utenti che preferiscono la struttura agli indicatori
✔️ Chi vuole confrontare soluzioni gratuite e premium
✔️ Trader che desiderano comprendere il vero valore di un sistema professionale
❗ Avvertenza sul rischio
Questo EA non garantisce profitti.
È uno strumento, e il suo valore emerge solo con un utilizzo corretto e test adeguati.