Silver Session Pivot EA

Silver Session Pivot EA – LITE (XAGUSD)

Il Silver Session Pivot EA è un algoritmo di trading ad alta precisione sviluppato esclusivamente per l’argento (XAGUSD).
Niente multi-strumento. Niente logica generica. Niente entrate casuali.
Solo struttura delle sessioni, livelli chiave e disciplina operativa.

L’EA identifica automaticamente i massimi e i minimi delle sessioni di trading, li memorizza come livelli Session Pivot e apre operazioni quando il prezzo reagisce su questi livelli, utilizzando un rapporto rischio/rendimento fisso di 1:3.

Ogni operazione è basata sulla struttura reale del mercato, non su una semplice combinazione di indicatori.

🔥 Perché l’argento (XAGUSD)?

L’argento è uno strumento volatile, tecnico e fortemente influenzato dalle sessioni di mercato.

Questo EA è ottimizzato per sfruttare:

  • Movimenti direzionali dopo la chiusura delle sessioni

  • Raccolte di liquidità su massimi e minimi

  • Impulsi puliti dopo fasi di consolidamento

Non è un EA “per tutto”.
È progettato specificamente per XAGUSD, ed è proprio questa specializzazione a rappresentare il suo vantaggio.

⚙️ Caratteristiche principali

✔️ Rilevamento automatico dei massimi e minimi di sessione
✔️ Creazione dei livelli Pivot dopo la fine della sessione
✔️ Logica di ingresso inversa (contro gli errori tipici dei trader retail)
✔️ Rapporto rischio/rendimento fisso 1:3
✔️ Gestione dello stop-loss ottimizzata per i metalli
✔️ Nessun Martingale
✔️ Nessun Grid
✔️ Nessun overtrading

👉 Ogni trade è una decisione strutturata, non una scommessa.

💰 Requisito di capitale (IMPORTANTE)

Questo EA non è pensato per conti con capitale ridotto.

👉 Capitale minimo consigliato: 1.500 €

Questo garantisce:

  • Dimensionamento corretto dei lotti

  • Utilizzo stabile del margine

  • Drawdown realistici

  • Corretta applicazione del risk management

Un capitale inferiore limita la strategia e distorce i risultati.

🎯 Perché questo EA è GRATUITO?

La risposta è semplice.

Questa è la versione LITE.

È stata creata per:

  • Mostrare come funziona una logica professionale basata sulle sessioni

  • Permettere all’utente di valutare la stabilità dell’algoritmo

  • Evidenziare la differenza tra trading strutturato e trading casuale

👉 Chi comprende questo EA capisce immediatamente perché gli EA professionali hanno un prezzo.

Le versioni premium sono costruite su questa stessa base, con filtri aggiuntivi, logica più profonda e maggiore precisione.

🚀 A chi è destinato questo EA?

✔️ Trader focalizzati sull’argento (XAGUSD)
✔️ Utenti che preferiscono la struttura agli indicatori
✔️ Chi vuole confrontare soluzioni gratuite e premium
✔️ Trader che desiderano comprendere il vero valore di un sistema professionale

❗ Avvertenza sul rischio

Questo EA non garantisce profitti.
È uno strumento, e il suo valore emerge solo con un utilizzo corretto e test adeguati.


Altri dall’autore
Gold Session Breakout Trading Expert
Eric John Peter Meissner
Experts
Session Pivots EA – LITE (Versione gratuita) Session Pivots EA – LITE è un Expert Advisor che dimostra una strategia di trading breakout basata sulle sessioni di mercato , utilizzando periodi di trading predefiniti. L’EA calcola i massimi e minimi della sessione durante orari di trading specifici e apre automaticamente un’operazione quando il prezzo rompe questi livelli dopo la fine della sessione . Caratteristiche principali Calcolo dei massimi e minimi della sessione basato sulle ICT Killzone
FREE
Gold Liquidity Sweep EA
Eric John Peter Meissner
Experts
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO Gold Liquidity Sweep EA – XAUUSD M3 Gold Liquidity Sweep EA è un Expert Advisor sviluppato specificamente per operare su XAUUSD (Oro) sul timeframe M3. Utilizza una strategia basata sulle sessioni e sui sweep di liquidità durante le sessioni asiatica, Londra e New York. L’EA monitora massimi e minimi recenti (livelli pivot). Quando il prezzo supera un livello pivot durante una sessione attiva, una posizione viene aperta automaticamente nella direzione di inversione pre
Xag Session Scalper Pro Killzone MultiTp
Eric John Peter Meissner
Experts
Expert Advisor professionale per Silver (XAGUSD) Progettato per il trading di sessione ad alte prestazioni sul timeframe M3 Panoramica XAG Session Scalper PRO è un Expert Advisor di livello professionale, sviluppato specificamente per Silver (XAGUSD) e ottimizzato per il trading di sessione sul timeframe M3 . La strategia si basa sul comportamento istituzionale del mercato , combinando orari di sessione precisi, apertura simultanea di più posizioni (scaling) e un sistema Multi Take-Profit , c
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione