Silver Session Pivot EA – LITE (XAGUSD)

Le Silver Session Pivot EA est un algorithme de trading haute précision conçu exclusivement pour l’argent (XAGUSD).

Pas de multi-symboles. Pas de logique générique. Pas d’entrées aléatoires.

Uniquement de la structure de session, des niveaux clés et une exécution disciplinée.

L’EA identifie automatiquement les plus hauts et plus bas des sessions de trading, les enregistre comme niveaux Session Pivot, puis ouvre des positions lorsque le prix réagit sur ces niveaux, avec un ratio risque/rendement fixe de 1:3.

Chaque trade repose sur la structure réelle du marché, et non sur une accumulation d’indicateurs.

🔥 Pourquoi l’argent (XAGUSD) ?

L’argent est un actif volatile, technique et fortement dépendant des sessions de marché.

Cet EA est optimisé pour exploiter :

Les mouvements directionnels après la fin des sessions

Les balayages de liquidité autour des plus hauts et plus bas

Les impulsions nettes après des phases de consolidation

Ce n’est pas un EA “universel”.

Il est spécifiquement conçu pour le XAGUSD, et c’est précisément ce qui fait sa force.

⚙️ Fonctionnalités principales

✔️ Détection automatique des plus hauts et plus bas de session

✔️ Création des niveaux Pivot après la clôture des sessions

✔️ Logique d’entrée inversée (contre les erreurs classiques des traders particuliers)

✔️ Ratio risque/rendement fixe de 1:3

✔️ Gestion du stop-loss optimisée pour les métaux

✔️ Sans Martingale

✔️ Sans Grid

✔️ Sans sur-trading

👉 Chaque position est une décision structurée, jamais un pari.

💰 Exigence de capital (IMPORTANT)

Cet EA n’est pas conçu pour les petits capitaux.

👉 Capital minimum recommandé : 1 500 €

Cela permet :

Un dimensionnement correct des lots

Une utilisation stable de la marge

Des drawdowns réalistes

Une exécution fidèle du risk management

Un capital inférieur limite la stratégie et fausse les résultats.

🎯 Pourquoi cet EA est GRATUIT ?

La raison est simple.

Il s’agit de la version LITE.

Elle a pour objectif de :

Montrer comment fonctionne une logique professionnelle basée sur les sessions

Permettre à l’utilisateur d’évaluer la stabilité de l’algorithme

Mettre en évidence la différence entre trading structuré et trading aléatoire

👉 Les utilisateurs qui comprennent cet EA comprennent immédiatement pourquoi les EAs professionnels ont un prix.

Les versions premium sont construites sur cette même base, avec des filtres supplémentaires, une logique plus profonde et une précision accrue.

🚀 À qui s’adresse cet EA ?

✔️ Aux traders spécialisés sur l’argent (XAGUSD)

✔️ À ceux qui privilégient la structure plutôt que les indicateurs

✔️ Aux utilisateurs souhaitant comparer solutions gratuites et premium

✔️ À ceux qui veulent comprendre la vraie valeur d’un système professionnel

❗ Avertissement sur les risques

Cet EA ne garantit aucun profit.

Il s’agit d’un outil, dont la valeur se révèle par une utilisation correcte et des tests sérieux.