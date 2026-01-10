Silver Session Pivot EA

Silver Session Pivot EA – LITE (XAGUSD)

Le Silver Session Pivot EA est un algorithme de trading haute précision conçu exclusivement pour l’argent (XAGUSD).
Pas de multi-symboles. Pas de logique générique. Pas d’entrées aléatoires.
Uniquement de la structure de session, des niveaux clés et une exécution disciplinée.

L’EA identifie automatiquement les plus hauts et plus bas des sessions de trading, les enregistre comme niveaux Session Pivot, puis ouvre des positions lorsque le prix réagit sur ces niveaux, avec un ratio risque/rendement fixe de 1:3.

Chaque trade repose sur la structure réelle du marché, et non sur une accumulation d’indicateurs.

🔥 Pourquoi l’argent (XAGUSD) ?

L’argent est un actif volatile, technique et fortement dépendant des sessions de marché.

Cet EA est optimisé pour exploiter :

  • Les mouvements directionnels après la fin des sessions

  • Les balayages de liquidité autour des plus hauts et plus bas

  • Les impulsions nettes après des phases de consolidation

Ce n’est pas un EA “universel”.
Il est spécifiquement conçu pour le XAGUSD, et c’est précisément ce qui fait sa force.

⚙️ Fonctionnalités principales

✔️ Détection automatique des plus hauts et plus bas de session
✔️ Création des niveaux Pivot après la clôture des sessions
✔️ Logique d’entrée inversée (contre les erreurs classiques des traders particuliers)
✔️ Ratio risque/rendement fixe de 1:3
✔️ Gestion du stop-loss optimisée pour les métaux
✔️ Sans Martingale
✔️ Sans Grid
✔️ Sans sur-trading

👉 Chaque position est une décision structurée, jamais un pari.

💰 Exigence de capital (IMPORTANT)

Cet EA n’est pas conçu pour les petits capitaux.

👉 Capital minimum recommandé : 1 500 €

Cela permet :

  • Un dimensionnement correct des lots

  • Une utilisation stable de la marge

  • Des drawdowns réalistes

  • Une exécution fidèle du risk management

Un capital inférieur limite la stratégie et fausse les résultats.

🎯 Pourquoi cet EA est GRATUIT ?

La raison est simple.

Il s’agit de la version LITE.

Elle a pour objectif de :

  • Montrer comment fonctionne une logique professionnelle basée sur les sessions

  • Permettre à l’utilisateur d’évaluer la stabilité de l’algorithme

  • Mettre en évidence la différence entre trading structuré et trading aléatoire

👉 Les utilisateurs qui comprennent cet EA comprennent immédiatement pourquoi les EAs professionnels ont un prix.

Les versions premium sont construites sur cette même base, avec des filtres supplémentaires, une logique plus profonde et une précision accrue.

🚀 À qui s’adresse cet EA ?

✔️ Aux traders spécialisés sur l’argent (XAGUSD)
✔️ À ceux qui privilégient la structure plutôt que les indicateurs
✔️ Aux utilisateurs souhaitant comparer solutions gratuites et premium
✔️ À ceux qui veulent comprendre la vraie valeur d’un système professionnel

❗ Avertissement sur les risques

Cet EA ne garantit aucun profit.
Il s’agit d’un outil, dont la valeur se révèle par une utilisation correcte et des tests sérieux.


Plus de l'auteur
Gold Session Breakout Trading Expert
Eric John Peter Meissner
Experts
Session Pivots EA – LITE (Version gratuite) Session Pivots EA – LITE est un Expert Advisor qui illustre une stratégie de trading de cassure basée sur les sessions de marché , utilisant des périodes de négociation prédéfinies. L’EA calcule les plus hauts et plus bas de la session pendant des horaires spécifiques et ouvre automatiquement une position lorsque le prix casse ces niveaux après la fin de la session . Fonctionnalités principales Calcul des plus hauts et plus bas de la session basé sur
FREE
Gold Liquidity Sweep EA
Eric John Peter Meissner
Experts
DESCRIPTION DU PRODUIT Gold Liquidity Sweep EA – XAUUSD M3 Gold Liquidity Sweep EA est un Expert Advisor développé spécifiquement pour trader le XAUUSD (Or) sur le timeframe M3. Il utilise une stratégie basée sur les sessions et les balayages de liquidité pendant les sessions asiatique, Londres et New York. L’EA surveille les plus hauts et les plus bas récents (niveaux pivot). Lorsque le prix dépasse un niveau pivot pendant une session active, une position est automatiquement ouverte dans la d
Xag Session Scalper Pro Killzone MultiTp
Eric John Peter Meissner
Experts
Expert Advisor professionnel pour le Silver (XAGUSD) Conçu pour le trading de sessions haute performance sur le timeframe M3 Présentation XAG Session Scalper PRO est un Expert Advisor de niveau professionnel, spécialement développé pour le Silver (XAGUSD) et optimisé pour le trading par sessions sur le timeframe M3 . La stratégie repose sur le comportement institutionnel du marché , en combinant des horaires de sessions précis, l’ouverture simultanée de plusieurs positions (scaling) et un sys
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis