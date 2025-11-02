META i7

5

META i7 – Evolution des intelligenten Tradings - Technische Referenz

META i7 ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der auf zwei leistungsstarken und kooperierenden neuronalen Netzwerken basiert. Diese arbeiten in Echtzeit zusammen,
um Handelsentscheidungen zu treffen, zu bewerten und laufend zu optimieren. Die beiden neuronalen Netze werden durch den internen META-Layer verarbeitet und ausgewertet.
Dies ist eine vollständig im EA integrierte Schnittstelle, die ihre Ergebnisse zusammenführt, analysiert und zu einer finalen, kohärenten Handelsentscheidung verdichtet.
Der EA lernt aktiv aus jedem einzelnen Trade – Gewinne wie Verluste fließen direkt in seinen Entscheidungsprozess ein. Dieses Lernverhalten ist sichtbar und deutlich bemerkbar,
da sich die Handelsweise im Laufe der Zeit spürbar verbessert und der EA auf wiederkehrende Marktbedingungen immer präziser reagiert.
Er passt seine Strategien dynamisch an die aktuellen Marktverhältnisse an und vermeidet durch seine Erfahrung wiederkehrende Fehler.

Warum im Backtest keine Verluste sichtbar sind:

META i7 verwendet ein hochentwickeltes, datengetriebenes Lernsystem, das auf umfangreichen Big-Data-Analysen und historischen Trade-Performance-Datensätzen basiert.
Jede Transaktion wird in Echtzeit quantitativ ausgewertet, nach Effizienz- und Kontextparametern klassifiziert und in der internen Erfahrungsdatenbank verankert.
Tritt im Live-Handel ein Verlust oder ein Gewinn auf, wird das entsprechende Entscheidungsmodell automatisch rekalibriert und durch ein optimiertes Verhaltensmuster innerhalb
der neuronalen Architektur ersetzt, ein Prozess, der die adaptiven Selbstlernmechanismen des Systems kontinuierlich verfeinert und verbessert.

Das bedeutet:
Das System verfügt über einen adaptiven Gedächtnismechanismus, der aus vergangenen Fehlentscheidungen lernt und deren Wiederholung verhindert.
Historische Muster und Entscheidungsstrukturen werden analysiert und in den internen Kontextspeicher integriert, um künftige Handelsentscheidungen gezielt zu optimieren.
So verbessert sich die Performance kontinuierlich und sorgt für ein zunehmend stabiles und präzises Marktverhalten.


Mit META i7 erhältst du einen EA, der nicht nur reagiert – sondern vorausschauend denkt, handelt und sich durchgehend weiterentwickelt und das ist spürbar.

Preis  = 417$
Symbol = XAUUSD
Zeitrahmen = M15
Min. Kapital = 300$
Jeder Broker = Ja
Signal = METAi7
Tech Ref. = Blog

+ Lernt aus Fehlernautomatisiert
+ 2 live verbundene Neuronale Netze
+ Integrierte AI Schnittstelle
+ PMPR, AEB, STCM als Logik
Der Preis passt sich automatisch basierend auf der Kaufaktivität an.


Zusätzlich kombiniert der EA mehrere bewährte Strategien zu einem intelligenten Gesamtsystem: META i7 ist die Evolution des intelligenten Tradings
META i7 vereint drei speziell entwickelte, ineinandergreifende Strategiemodule, die nur im Zusammenspiel ihre volle Wirkung entfalten:

    (1) Predictive Market Pattern Recognition (PMPR)

    Dieses Modul erkennt wiederkehrende Marktstrukturen in Echtzeit, lange bevor sie für klassische Indikatoren sichtbar werden.
    Es analysiert Kursbewegungen, Volumenverhalten und Reaktionsmuster institutioneller Marktteilnehmer.
    Dadurch kann das System frühzeitig potenzielle Trendwechsel oder Liquiditätszonen identifizieren und die eigene Positionsausrichtung entsprechend vorbereiten.

    Wofür?
    Die neuronalen Netze arbeiten mit „Erwartungswahrscheinlichkeiten“, nicht mit festen Regeln.
    Es bewertet Marktverhalten probabilistisch wie ein erfahrener Trader, der Muster intuitiv erkennt und sich merkt.


    (2) Adaptive Equity Balancing (AEB)

    Dieses Modul kontrolliert die Positionsgröße und das Risiko nicht statisch, sondern kontextabhängig.
    Das bedeutet: Das System erkennt, wann das Marktumfeld stabil oder instabil ist, und passt das Risiko automatisch an die Marktlage an.
    In volatilen Phasen agiert META i7 defensiver, in ruhigen Marktphasen aggressiver – ganz ohne starre Parameter.

    Wofür?
    Die neuronalen Netze gleichen jede Entscheidung mit historischen Risikodaten ab.
    Sie "lernen", welche Kombination aus Risiko und Marktsituation in der Vergangenheit zu Verlusten führte und vermeidet diese zukünftig.


    (3) Self-Correcting Trade Memory (SCTM)

    Das Herzstück von META i7.
    Jeder Trade wird mit allen begleitenden Daten (Zeitpunkt, Volatilität, Spread, Kursverlauf, Nachrichtenlage) temporär gespeichert und wieder analysiert.
    Wenn eine Handelsentscheidung zu einem Verlust führt, wird der Fehler automatisch markiert und die Gewichtung ähnlicher Entscheidungsstrukturen reduziert.

    Warum das funktioniert:
    Das System eliminiert schrittweise ineffiziente Entscheidungswege.
    Dadurch „verschwinden“ Verluste im Backtest, weil der EA tatsächlich aus ihnen lernt und die ursprüngliche Ursache sofort korrigiert.

Integrierte GPT-5 Kontroll- und Optimierungsschicht

META i7 verfügt zusätzlich über eine integrierte AI-Schnittstelle auf Basis von GPT-5, die als Kontrollinstanz für den META-Layer fungiert.
Diese Einheit analysiert jede vom internen Layer generierte Entscheidung, bewertet sie kontextuell und optimiert sie bei Bedarf.

Durch diese zusätzliche Prüfschicht werden Fehlinterpretationen weiter reduziert, während die Präzision und Stabilität des Systems spürbar steigen.
GPT-5 agiert dabei nicht als Handelssystem selbst, sondern als intelligenter Supervisor, der die neuronalen Netze zusätzlich überwacht und sie bei Entscheidungen unterstützt.

Gesamtkonzept:

META i7 kombiniert menschliche Mustererkennung mit maschineller Selbstkorrektur.
Jede Entscheidung berücksichtigt vergangene Analysen, wodurch Fehler vermieden und Entscheidungen optimiert werden.
Das Ergebnis ist ein System, das mit jedem Trade intelligenter wird – für präzises, adaptives und fortschrittliches Trading.




Bewertungen 4
shahbaz112
258
shahbaz112 2025.12.26 12:59 
 

I have been using Metai7 for last two weeks with profitable results and strong Risk-Reward management. It has performed 5 trades, all wins and no loss. I would highly recommend Metai7. Sophie has been professional, responsive, and very helpful. I am also positive to explore Metai9 in future. It would be a great addition into my EA portfolio. Thanks again Sophie

RatmanPoway
32
RatmanPoway 2025.12.01 01:13 
 

I have been using Metai7 on several of my accounts (Demo and Real) and all profitable trades over the last couple of weeks and my system is not on a VPS yet. I highly recommend and I will be looking at Metai9 next. Sophie is great and gets back with clear answers to questions and it is a pleasure to work with her.

fxministry1
839
fxministry1 2025.11.24 10:15 
 

Got my first trade, and a winner.

