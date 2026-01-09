Elliott Wave Ai Impulse Signals Scanner

WELLEN ULTIMATIVE LIVE-SIGNALE

Der weltweit erste KI-gesteuerte Elliott-Wellen-Scanner, der 5-Sterne-Handelsmöglichkeiten AUTOMATISCH findet

ACHTUNG FRUSTRIERTE TRADER:

Sind Sie es leid, perfekte Einstiegsmöglichkeiten zu verpassen?
Erschöpft vom stundenlangen Analysieren von Charts?
Genervt von Indikatoren, die sich wiederholen und falsche Signale geben?

EINFÜHRUNG: WAVES ULTIMATE LIVE SIGNALS

WIE DER INDIKATOR FUNKTIONIERT

1. Grundprinzip

Dieser Indikator sucht automatisch nach Elliott-Wellen-Mustern in allen Market Watch Symbolen. Er identifiziert:

- Impulswellen (Welle 1, 3, 5 - die stärksten Bewegungen)
- Korrigierende Wellen (Welle 2, 4, A, B, C)
- Wellenbeziehungen basierend auf Fibonacci-Verhältnissen

2. Scanning-Prozess

1. Market Watch Scan: Scannt ALLE Symbole in Ihrem Market Watch (100+ Paare)
2. Trend-Erkennung: Verwendet den gleitenden 20-Perioden-Durchschnitt zur Erkennung von Aufwärts-/Abwärtstrends
3. Erkennung von Schwankungen: Findet Hochs/Tiefs, um Wellenmuster zu erkennen
4. Konfidenz-Bewertung: Jedes Signal erhält einen Vertrauensprozentsatz (60-100%)
5. Top 5 Auswahl: Zeigt nur die 5 Signale mit der höchsten Konfidenz an.

3. Signal-Komponenten

Jedes Signal umfasst:

- Symbol und Zeitrahmen: Welches Währungspaar und welche Chartperiode
- Richtung: KAUFEN oder VERKAUFEN
- Wellenanzahl: Welche Welle bildet sich (3 ist am stärksten)
- Einstiegskurs: Genaues Einstiegsniveau
- Stop-Loss: Niveau des Risikomanagements
- Gewinn mitnehmen: Gewinnziel
- Zuversicht: Wie zuverlässig das Signal ist
- Risiko/Gewinn-Verhältnis: Potenzieller Gewinn vs. Risiko

WIE MAN MIT DIESEM INDIKATOR HANDELT

HANDELSREGELN

1. System der Signalpriorität

```
Priorität 1: Signale der Welle 3 (Farbe Gold) - am stärksten
Priorität 2: Signale der Welle 5 (Farbe Magenta) - gute, aber letzte Welle
Priorität 3: Signale der Welle 1 - früh, aber riskanter
```

2. Konfidenzbasierter Handel

- 80-100% Zuversicht (Kalkfarbe): Hohe Wahrscheinlichkeit - volle Position eingehen
- 60-79% Zuversicht (Farbe Gold): Mittlere Wahrscheinlichkeit - Halbe Position eingehen
- Weniger als 60% Vertrauen: VERMEIDEN - Zu riskant

3. Einstiegsstrategie

```
FÜR KAUFSIGNALE:
1. Warten, bis der Preis die ENTRY-Linie (grün) berührt
2. Bestätigen Sie mit einer bullischen Kerze, die über dem Einstieg schließt.
3. Stop-Loss bei der ROTEN Linie platzieren
4. Take Profit bei der LIME-Linie setzen

FÜR VERKAUFSSIGNALE:
1. Warten, bis der Preis die ENTRY-Linie (rot) berührt
2. Bestätigen Sie mit einer bärischen Kerze, die unterhalb der Einstiegslinie schließt.
3. Stop-Loss bei der ROTEN Linie platzieren (über dem Kurs)
4. Take-Profit bei der LIME-Linie (unter dem Preis) setzen
```

4. Geld-Management

```
Formel für die Positionsgröße:
Risikobetrag = Kontostand × Risikoprozent (Standard: 2%)
Positionsgröße = Risikobetrag ÷ (Einstieg - Stop Loss)

Beispiel:
$10.000 Konto × 2% = $200 Risiko
Einstieg: 1,1000, SL: 1,0980 = 20 Pip Risiko
$200 ÷ 20 Pips = $10 pro Pip Position
```

5. Zeitrahmen Strategie

Beste Timeframes für den Handel:

- H1 (1 Stunde): Primäre Signale (der Indikator verwendet standardmäßig H1)
- H4 (4-Stunden): Höheres Vertrauen, aber weniger Signale
- D1 (Täglich): Swing-Trading-Positionen (Tage/Wochen halten)

Tageszeit:

- London Session (8 AM - 12 PM GMT): Am besten für EUR- und GBP-Paare
- New Yorker Sitzung (1 PM - 5 PM GMT): Am besten für USD-Paare
- Asiatische Sitzung (11 PM - 8 AM GMT): Vermeiden - geringe Volatilität

INTERPRETATION DES DASHBOARDS

Erklärte Dashboard-Spalten:

1. SYMBOL: Währungspaar
2. TF: Zeitrahmen (H1, H4, usw.)
3. SIGNAL: KAUFEN (Limone) / VERKAUFEN (Rot)
4. WAVE: Wellenzahl (3 = am besten)
5. CONF%: Prozentsatz der Konfidenz
6. ENTRY: Exakter Einstiegskurs
7. SL: Stop-Loss-Kurs
8. TP: Preis für die Gewinnmitnahme
9. RR: Risiko/Gewinn-Verhältnis (mindestens 1:1,5)

Farbkodierung:

- GRÜNER TEXT: KAUF-Signale
- ROTER TEXT: VERKAUFSSIGNALE
- GOLD TEXT: Signale der Welle 3 (am wichtigsten)
- MAGENTA TEXT: Signale der Welle 5
- ROTER HINTERGRUND: Stop-Loss-Spalte
- LINKER HINTERGRUND: Take Profit-Spalte

MERKMALE DER CHARTANZEIGE

On-Chart Linien:

1. ENTRY LINE (dicke durchgezogene Linie):
- KAUFEN: Grüne Linie
- VERKAUFEN: Rote Linie
- Welle 3: Goldene Linie
- Welle 5: Magentafarbene Linie
2. STOP LOSS LINE (rot gestrichelte Linie):
- Immer unterhalb des Einstiegswertes für BUY
- Für SELL immer über dem Einstiegspunkt
- Wird mit Preisetikett angezeigt
3. TAKE PROFIT LINE (Lime Dashed Line):
- Immer über dem Einstiegspreis für KAUFEN
- Immer unter dem Einstiegswert für SELL
- Wird mit Preisetikett angezeigt

Zusätzliche Funktionen:

- Tägliche Pivot-Levels: Gelbe Linien zeigen Unterstützung/Widerstand
- Kontroll-Schaltflächen: JETZT SCANNEN, ALLE LÖSCHEN, AUSBLENDEN/EINBLENDEN
- Automatisches Auffrischen: Scannt alle 5 Minuten (konfigurierbar)

OPTIMALE EINSTELLUNGEN

Für Anfänger:

```
Mindestvertrauen: 70%
Erforderliche Welle 3: ON
Maximales Risiko: 1%
Min. Belohnungsverhältnis: 2.0
Signal-Ablauf: 30 Minuten
Auto-Scan: EIN (alle 5 Minuten)
Maximale Signale: 5
Signallinien anzeigen: EIN
```

Für erfahrene Trader:

```
Mindestvertrauen: 60%
Erforderliche Welle 3: OFF
Maximales Risiko: 2%
Min. Belohnungsverhältnis: 1.5
Signal-Ablauf: 60 Minuten
Automatischer Scan: EIN (alle 3 Minuten)
Maximale Signale: 5
Pivots anzeigen: EIN
```

HANDELSSTRATEGIEN

Strategie 1: Konservativer Wave Trader

```
1. Nur Welle 3 Signale handeln
2. Mindestens 80% Vertrauen
3. Risiko/Ertrag: 1:2 oder besser
4. Handel nur während der Überschneidung London/NY
5. H4-Zeitrahmen für die Bestätigung verwenden
```

Strategie 2: Aggressiver Scanner

```
1. Alle Signale der Wellen 3 und 5 handeln
2. Minimum 65% Vertrauen
3. Risiko/Ertrag: mindestens 1:1,5
4. Mehrere Paare, kleinere Positionen
5. H1-Zeitrahmen für Einstiege verwenden
```

Strategie 3: Nachrichten-Filter Trader

```
1. Große Nachrichtenereignisse meiden
2. 1 Stunde vor/nach den Nachrichten handeln
3. Tägliche Pivots als Zusammenfluss verwenden
4. Auf Pullback zu Einstiegslinien warten
5. Engere Stop-Losses verwenden
```

REGELN FÜR DAS RISIKOMANAGEMENT

VERBINDLICHE REGELN:

1. Riskieren Sie NIEMALS mehr als 2% pro Handel
2. Verwenden Sie IMMER den Stop-Loss (Linien sind vorgesehen)
3. Handeln Sie NIEMALS gegen die Signalrichtung
4. Vermeiden Sie den Handel bei hoher Volatilität (>3,0)
5. Schließen Sie alle Trades vor Freitag 5 PM GMT

Tabelle zur Positionsgrößenbestimmung:

```
Konto Maximales Risiko/Handelspositionen Paarauswahl
$1,000 $20 (2%) nur 1-2 Majors
$5,000 $100 (2%) 2-3 Majors + Kreuzungen
$10.000 $200 (2%) 3-5 Alle Paare
$50,000+ $1,000 (2%) 5-10 Diversifiziert
```

BESTE PRAKTIKEN

Tägliche Routine:

1. Morgencheck (8 AM GMT):
- Klicken Sie auf SCAN NOW
- Überprüfung der 5 wichtigsten Signale
- Wirtschaftskalender prüfen
2. Überwachung der Sitzung:
- Londoner Eröffnung: Fokus auf EUR, GBP
- NY Open: Fokus auf USD-Paare
- Asiatische Sitzung: Vorbereitung auf den nächsten Tag
3. Handelsmanagement:
- Einstieg zum exakten Einstiegskurs
- SL und TP sofort setzen
- SL auf Break-even bei 1:1 RR verschieben
- Teilgewinne bei 1:1 RR mitnehmen

Vermeiden Sie häufige Fehler:

```
✗ Verfolgen Sie keine Signale, nachdem sie sich um 20+ Pips bewegt haben
✗ Ignorieren Sie nicht die Konfidenzrate
✗ Handeln Sie nicht, ohne die täglichen Pivots zu überprüfen
✗ Halten Sie keine Trades über Wochenenden
✗ Füllen Sie keine Verlustpositionen auf
```

FEHLERSUCHE

Wenn keine Signale angezeigt werden:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche "SCAN NOW".
2. Prüfen Sie, ob Market Watch Symbole enthält.
3. Erhöhen Sie das "Mindestvertrauen" auf 60%.
4. Deaktivieren Sie "Require Wave 3" vorübergehend
5. Stellen Sie sicher, dass "Auto Scan" eingeschaltet ist.

Wenn die Linien nicht im Diagramm angezeigt werden:

1. Prüfen Sie, ob "Signallinien anzeigen" eingeschaltet ist.
2. Klicken Sie auf "CLEAR ALL" und dann auf "SCAN NOW".
3. Stellen Sie sicher, dass das Symbol mit dem Signalsymbol übereinstimmt.
4. Prüfen Sie, ob der Zeitrahmen des Charts mit dem Signal TF übereinstimmt.

Tipps zur Leistung:

1. Reduzieren Sie die Scan-Paare, wenn der Computer langsam ist
2. Verwenden Sie nur den H1-Zeitrahmen für schnelleres Scannen
3. Schließen Sie andere Indikatoren für eine bessere Leistung
4. Starten Sie MT5 wöchentlich neu, um den Speicher zu leeren.

TIPPS FÜR FORTGESCHRITTENES TRADING

Confluence Trading:

Kombinieren Sie Signale mit:

1. Tägliche Pivot Levels (bereits angezeigt)
2. Hoch/Tief des Vortages
3. Runde Zahlen (1.1000, 1.1100)
4. Fibonacci-Retracement-Ebenen

Multi-Timeframe Analyse:

```
Primär: H1 (Signal-Zeitrahmen)
Sekundär: H4 (Trendrichtung)
Tertiär: D1 (Wichtige Unterstützung/Widerstand)
```

Elliott-Wellen-Psychologie:

- Welle 3: Stärkste, schnellste Bewegung - Aggressiv handeln
- Welle 5: Letzter Schub - Gewinne schnell mitnehmen
- Korrigierende Wellen: Vermeiden oder klein handeln

PROFI-HÄNDLER-GEHEIMNISSE

1. Die Goldene Regel: Welle 3-Signale während der Überschneidung von London und NY = Höchste Wahrscheinlichkeit
2. Freitag Fade: Schließen Sie alle Positionen bis Freitag Nachmittag (Gewinnmitnahme)
3. Monday Morning Gap: Vor dem Handel auf Wochenendlücken prüfen
4. Nachrichten-Spike: Warten Sie 15 Minuten nach den Nachrichten, bevor Sie einsteigen.
5. Sitzungsübergang: Die besten Signale treten 30 Minuten vor dem Sitzungswechsel auf

SCHNELLREFERENZKARTE

```
TOP 5 SIGNALE DASHBOARD:
#1 = Höchstes Vertrauenssignal
Welle 3 = Gold = Bester Handel
Konfidenz > 80% = Hohe Wahrscheinlichkeit
RR > 1,5 = Gutes Risiko/Ertrag

CHART-LINIEN:
Grün/Rot = Einstieg
Rot gestrichelt = Stop Loss
Limone gestrichelt = Gewinnmitnahme

AKTIONSPLAN:
1. Klicken Sie auf SCAN NOW
2. Prüfen Sie den Konfidenzgrad (80%+)
3. Prüfen Sie die Wellenzahl (3 ist am besten)
4. Warten auf den Preis an der Einstiegslinie
5. Einstieg mit SL/TP wie gezeigt
6. Verwalten nach RR
```

LERNPFADE

Woche 1-2: Beobachtung

- Signale beobachten, ohne zu handeln
- Notieren, welche Signale am besten funktionieren
- Verstehen von Wellenmustern

Woche 3-4: Demo-Handel

- Handeln Sie mit einem $10.000 Demokonto
- Befolgen Sie alle Regeln strikt
- Handelsjournal führen

Woche 5+: Live-Handel

- Beginnen Sie mit einem Minimum von $1.000
- Riskieren Sie anfangs 1% pro Handel
- Erhöhen Sie das Risiko allmählich als profitabel

---

Denken Sie daran: Dies ist ein WERKZEUG, keine Kristallkugel. Kein Indikator ist 100% genau. Kombinieren Sie ihn mit angemessenem Risikomanagement, Disziplin und kontinuierlichem Lernen. Der Indikator liefert Ihnen Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit, aber SIE kontrollieren die Ausführung und das Geldmanagement.

Viel Glück beim Handel !



