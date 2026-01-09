Elliott Wave Ai Impulse Signals Scanner

ONDAS ULTIMATE SEÑALES EN VIVO

CÓMO FUNCIONA EL INDICADOR





1. Principio Básico





Este indicador busca patrones de Ondas de Elliott automáticamente en todos los símbolos de Market Watch. Identifica:





- Ondas de Impulso (Ondas 1, 3, 5 - movimientos más fuertes)

- Ondas correctivas (Ondas 2, 4, A, B, C)

- Relaciones de ondas basadas en los ratios de Fibonacci.





2. Proceso de escaneo





1. Escaneo de Observación del Mercado: Escanea TODOS los símbolos en su Market Watch (100+ pares)

2. 2. Detección de Tendencias: Utiliza medias móviles de 20 periodos para identificar tendencias alcistas/bajistas.

3. Detección de oscilaciones: Encuentra máximos/mínimos para identificar patrones de ondas

4. Puntuación de confianza: Cada señal obtiene un porcentaje de confianza (60-100%)

5. Selección de las 5 mejores: Sólo muestra las 5 señales de mayor confianza





3. Componentes de la señal





Cada señal incluye:





- Símbolo y Periodo: Qué par de divisas y período del gráfico

- Dirección: COMPRA o VENTA

- Número de onda: Qué onda se está formando (la 3 es la más fuerte)

- Precio de entrada: Nivel exacto de entrada

- Stop Loss: Nivel de gestión del riesgo

- Toma de beneficios: Objetivo de beneficio

- Confianza: Grado de fiabilidad de la señal

- Relación riesgo/beneficio: Recompensa potencial frente a riesgo





CÓMO OPERAR CON ESTE INDICADOR





REGLAS DE NEGOCIACIÓN





1. Sistema de prioridad de señales





```

Prioridad 1: Señales de la onda 3 (color dorado) - LA MÁS FUERTE

Prioridad 2: Señales de la onda 5 (color magenta) - Buena pero última onda

Prioridad 3: Señales de la onda 1 - Temprana pero más arriesgada

```





2. Operaciones basadas en la confianza





- 80-100% Confianza (Color Lima): Probabilidad ALTA - Entrar en posición completa

- 60-79% Confianza (Color Oro): Probabilidad MEDIA - Introducir media posición

- Por debajo del 60% de confianza: EVITAR - Demasiado arriesgado





3. Estrategia de entrada





```

PARA SEÑALES DE COMPRA:

1. Espere a que el precio toque la línea de ENTRADA (Verde)

2. Confirmar con cierre de vela alcista por encima de la entrada

3. Coloque el stop loss en la línea ROJA

4. Establecer take profit en la línea LIME





PARA SEÑALES DE VENTA:

1. Espere a que el precio toque la línea ENTRY (Roja)

2. Confirmar con cierre de vela bajista por debajo de la entrada

3. Coloque el stop loss en la línea ROJA (por encima del precio)

4. 4. Establecer el take profit en la línea LIME (por debajo del precio)

```





4. Gestión del dinero





```

Fórmula de tamaño de posición:

Importe de riesgo = Saldo de la cuenta × % de riesgo (Predeterminado: 2%)

Tamaño de la posición = Importe del riesgo ÷ (Entrada - Stop Loss)





Ejemplo:

10.000 $ cuenta × 2% = 200 $ riesgo

Entrada: 1.1000, SL: 1.0980 = 20 pips de riesgo

$200 ÷ 20 pips = $10 por pip posición

```





5. Estrategia de plazos





Los mejores marcos de tiempo para operar:





- H1 (1 Hora): Señales primarias (el indicador utiliza H1 por defecto)

- H4 (4 Horas): Mayor confianza pero menos señales

- D1 (Diario): Posiciones de swing trading (mantener días/semanas)





Hora del día:





- Sesión de Londres (8 AM - 12 PM GMT): Mejor para los pares EUR, GBP

- Sesión de Nueva York (1 PM - 5 PM GMT): Lo mejor para los pares USD

- Sesión asiática (11 PM - 8 AM GMT): Evitar - baja volatilidad





INTERPRETACIÓN DEL CUADRO DE MANDOS





Explicación de las columnas del cuadro de mandos:





1. SÍMBOLO: Par de divisas

2. TF: Marco temporal (H1, H4, etc.)

3. SEÑAL: COMPRA (Cal) / VENTA (Rojo)

4. WAVE: Número de onda (3 = mejor)

5. CONF%: Porcentaje de confianza

6. ENTRY: Precio exacto de entrada

7. SL: Precio Stop Loss

8. TP: Precio de recogida de beneficios

9. RR: Relación riesgo/recompensa (mínimo 1:1,5)





Código de colores:





- TEXTO VERDE: Señales de COMPRA

- TEXTO ROJO: Señales de VENTA

- TEXTO ORO: Señales de la onda 3 (la más importante)

- TEXTO MAGENTA: Señales de la onda 5

- FONDO ROJO: columna Stop Loss

- FONDO CAL: columna Take Profit





CARACTERÍSTICAS DEL GRÁFICO





Líneas del gráfico:





1. LÍNEA DE ENTRADA (línea sólida gruesa):

- COMPRA: Línea verde

- VENTA: Línea roja

- Onda 3: Línea dorada

- Onda 5: Línea magenta

2. LÍNEA STOP LOSS (Línea roja discontinua):

- Siempre por debajo de la entrada para COMPRA

- Siempre por encima de la entrada para VENDER

- Se muestra con la etiqueta de precio

3. LÍNEA DE TOMA DE BENEFICIOS (línea discontinua lima):

- Siempre por encima de la entrada de COMPRA

- Siempre por debajo de la entrada de VENTA

- Se muestra con la etiqueta de precio





Características adicionales:





- Niveles de pivote diarios: Líneas amarillas de soporte/resistencia

- Botones de control: ESCANEAR AHORA, BORRAR TODO, OCULTAR/MOSTRAR

- Actualización automática: Escanea cada 5 minutos (configurable)





AJUSTES ÓPTIMOS





Para principiantes:





```

Confianza mínima: 70%

Requerir Onda 3: ON

Riesgo Máximo: 1%

Recompensa mínima: 2.0

Vencimiento de la señal: 30 minutos

Auto Scan: ON (cada 5 min)

Señales máx: 5

Mostrar líneas de señal: ON

```





Para operadores con experiencia:





```

Confianza Min: 60%

Requerir Onda 3: OFF

Riesgo máximo: 2%.

Recompensa mínima: 1.5

Vencimiento de la señal: 60 minutos

Auto Scan: ON (cada 3 min)

Señales máx: 5

Mostrar Pivotes: ON

```





ESTRATEGIAS DE TRADING





Estrategia 1: Operador de Onda Conservadora





```

1. Operar sólo señales de onda 3

2. Mínimo 80% de confianza

3. Riesgo/Recompensa: 1:2 o mejor

4. Operar sólo durante el solapamiento Londres/NY

5. Utilice el marco temporal H4 para la confirmación

```





Estrategia 2: Escáner agresivo





```

1. Operar todas las señales de Onda 3, 5

2. Mínimo 65% de confianza

3. Riesgo/Recompensa: 1:1.5 mínimo

4. Múltiples pares, posiciones más pequeñas

5. Utilice el marco temporal H1 para las entradas

```





Estrategia 3: Filtro de noticias





```

1. Evite las noticias importantes

2. 2. Opere 1 hora antes/después de las noticias

3. 3. Utilice los pivotes diarios como confluencia

4. Esperar el pullback a las líneas de entrada

5. Use stop losses más ajustados

```





NORMAS DE GESTIÓN DE RIESGOS





NORMAS OBLIGATORIAS:





1. NUNCA arriesgue más del 2% por operación

2. SIEMPRE use stop loss (líneas provistas)

3. 3. NUNCA opere en contra de la dirección de la señal

4. EVITE operar durante periodos de alta volatilidad (>3,0 de ajuste)

5. CIERRE todas las operaciones antes del viernes a las 5 PM GMT





Tabla de dimensionamiento de posiciones:





```

Cuenta Riesgo Máximo/Posiciones Selección de Pares

$1,000 $20 (2%) Sólo 1-2 Mayores

$5,000 $100 (2%) 2-3 Mayores + Cruces

10.000 $200 (2%) 3-5 Todos los pares

$50,000+ $1,000 (2%) 5-10 Diversificado

```





MEJORES PRÁCTICAS





Rutina diaria:





1. Comprobación matutina (8 AM GMT):

- Pulse ESCANEAR AHORA

- Revise las 5 señales principales

- Compruebe el calendario económico

2. Seguimiento de la sesión:

- Apertura de Londres: Atención al EUR, GBP

- Apertura de NY: Atención a los pares USD

- Sesión asiática: Preparación para el día siguiente

3. Gestión de operaciones:

- Entrar al precio de entrada exacto

- Fijar SL y TP inmediatamente

- Mueva el SL al punto de equilibrio en 1:1 RR

- Tomar beneficios parciales a 1:1 RR





Errores comunes a evitar:





```

✗ NO persiga las señales después de que se muevan más de 20 pips

✗ NO ignore el porcentaje de confianza

✗ NO opere sin comprobar los pivotes diarios

✗ NO mantenga operaciones durante los fines de semana

✗ NO añada posiciones perdedoras

```





SOLUCIÓN DE PROBLEMAS





Si no aparecen señales:





1. Haga clic en el botón "ESCANEAR AHORA"

2. Compruebe que Market Watch tiene símbolos

3. 3. Aumente la "Confianza Mínima" al 60%.

4. Desactivar "Requerir Onda 3" temporalmente

5. Asegúrese de que "Auto Scan" está activado





Si las líneas no aparecen en el gráfico:





1. 1. Compruebe que "Mostrar líneas de señal" está activado.

2. Haga clic en "BORRAR TODO" y luego en "EXPLORAR AHORA".

3. Asegúrese de que el símbolo coincide con el símbolo de la señal

4. 4. Compruebe que el marco temporal del gráfico coincide con el TF de la señal





Consejos de rendimiento:





1. Reduzca los pares de escaneo si el ordenador va lento

2. 2. Utilice el marco temporal H1 sólo para un escaneo más rápido.

3. Cierre otros indicadores para un mejor rendimiento

4. Reinicie MT5 semanalmente para limpiar la memoria





CONSEJOS AVANZADOS DE TRADING





Trading de Confluencia:





Combine señales con:





1. Niveles de pivote diarios (ya mostrados)

2. Máximo/Mínimo del día anterior

3. Números redondos (1.1000, 1.1100)

4. Niveles de retroceso de Fibonacci





Análisis Multi-Timeframe:





```

Primario: H1 (Timeframe de Señal)

Secundario: H4 (Dirección de la tendencia)

Terciario: D1 (Soporte/Resistencia Mayor)

```





Psicología de las ondas de Elliott:





- Onda 3: Movimiento más fuerte y rápido - Opere agresivamente

- Onda 5: Empuje final - Tome beneficios rápidamente

- Ondas correctivas: Evitar o negociar poco





SECRETOS DEL TRADER PROFESIONAL





1. La regla de oro: Señales de onda 3 durante el solapamiento Londres-NY = Mayor probabilidad

2. Viernes Fade: Cerrar todas las posiciones el viernes por la tarde (recogida de beneficios).

3. 3. Gap del lunes por la mañana: Compruebe los gaps del fin de semana antes de operar.

4. Pico de noticias: Espere 15 minutos después de las noticias antes de entrar

5. 5. Cambio de sesión: Las mejores señales se producen 30 minutos antes del cambio de sesión





TARJETA DE REFERENCIA RÁPIDA





```

TABLERO DE LAS 5 MEJORES SEÑALES:

#1 = Señal de máxima confianza

Onda 3 = Oro = Mejor Operación

Confianza > 80% = Alta Probabilidad

RR > 1.5 = Buen Riesgo/Recompensa





LÍNEAS DEL GRÁFICO:

Verde/Rojo = Entrada

Rojo discontinuo = Stop Loss

Lime Dashed = Take Profit





PLAN DE ACCIÓN:

1. Haga clic en ANALIZAR AHORA

2. Compruebe el % de confianza (80%+)

3. 3. Compruebe el número de onda (3 es la mejor)

4. Espere a que el precio llegue a la línea de entrada

5. 5. Entre con SL/TP como se muestra

6. Gestionar según RR

```





ITINERARIO DE APRENDIZAJE





Semana 1-2: Observación





- Observar las señales sin operar

- Observar qué señales funcionan mejor

- Comprender los patrones de onda





Semana 3-4: Operaciones de demostración





- Opere con una cuenta demo de 10.000$.

- Siga estrictamente todas las reglas

- Llevar un diario de operaciones





Semana 5+: Trading en vivo





- Comience con un mínimo de 1.000 $.

- Arriesgue un 1% por operación al principio

- Aumente gradualmente la rentabilidad





---





Recuerde: Esto es una HERRAMIENTA, no una bola de cristal. Ningún indicador es 100% preciso. Combínelo con una adecuada gestión del riesgo, disciplina y aprendizaje continuo. El indicador le proporciona configuraciones de alta probabilidad, pero USTED controla la ejecución y la gestión del dinero.



