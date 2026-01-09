Elliott Wave Ai Impulse Signals Scanner

ONDAS ULTIMATE SEÑALES EN VIVO

El primer escáner de ondas de Elliott del mundo con IA que encuentra oportunidades de trading de 5 estrellas AUTOMÁTICAMENTE

ATENCIÓN TRADERS FRUSTRADOS:

¿Cansado de perder entradas perfectas?
¿Cansado de analizar gráficos durante horas?
¿Harto de indicadores que repintan y dan señales falsas?

PRESENTACIÓN: WAVES ULTIMATE SEÑALES EN VIVO

CÓMO FUNCIONA EL INDICADOR

1. Principio Básico

Este indicador busca patrones de Ondas de Elliott automáticamente en todos los símbolos de Market Watch. Identifica:

- Ondas de Impulso (Ondas 1, 3, 5 - movimientos más fuertes)
- Ondas correctivas (Ondas 2, 4, A, B, C)
- Relaciones de ondas basadas en los ratios de Fibonacci.

2. Proceso de escaneo

1. Escaneo de Observación del Mercado: Escanea TODOS los símbolos en su Market Watch (100+ pares)
2. 2. Detección de Tendencias: Utiliza medias móviles de 20 periodos para identificar tendencias alcistas/bajistas.
3. Detección de oscilaciones: Encuentra máximos/mínimos para identificar patrones de ondas
4. Puntuación de confianza: Cada señal obtiene un porcentaje de confianza (60-100%)
5. Selección de las 5 mejores: Sólo muestra las 5 señales de mayor confianza

3. Componentes de la señal

Cada señal incluye:

- Símbolo y Periodo: Qué par de divisas y período del gráfico
- Dirección: COMPRA o VENTA
- Número de onda: Qué onda se está formando (la 3 es la más fuerte)
- Precio de entrada: Nivel exacto de entrada
- Stop Loss: Nivel de gestión del riesgo
- Toma de beneficios: Objetivo de beneficio
- Confianza: Grado de fiabilidad de la señal
- Relación riesgo/beneficio: Recompensa potencial frente a riesgo

CÓMO OPERAR CON ESTE INDICADOR

REGLAS DE NEGOCIACIÓN

1. Sistema de prioridad de señales

```
Prioridad 1: Señales de la onda 3 (color dorado) - LA MÁS FUERTE
Prioridad 2: Señales de la onda 5 (color magenta) - Buena pero última onda
Prioridad 3: Señales de la onda 1 - Temprana pero más arriesgada
```

2. Operaciones basadas en la confianza

- 80-100% Confianza (Color Lima): Probabilidad ALTA - Entrar en posición completa
- 60-79% Confianza (Color Oro): Probabilidad MEDIA - Introducir media posición
- Por debajo del 60% de confianza: EVITAR - Demasiado arriesgado

3. Estrategia de entrada

```
PARA SEÑALES DE COMPRA:
1. Espere a que el precio toque la línea de ENTRADA (Verde)
2. Confirmar con cierre de vela alcista por encima de la entrada
3. Coloque el stop loss en la línea ROJA
4. Establecer take profit en la línea LIME

PARA SEÑALES DE VENTA:
1. Espere a que el precio toque la línea ENTRY (Roja)
2. Confirmar con cierre de vela bajista por debajo de la entrada
3. Coloque el stop loss en la línea ROJA (por encima del precio)
4. 4. Establecer el take profit en la línea LIME (por debajo del precio)
```

4. Gestión del dinero

```
Fórmula de tamaño de posición:
Importe de riesgo = Saldo de la cuenta × % de riesgo (Predeterminado: 2%)
Tamaño de la posición = Importe del riesgo ÷ (Entrada - Stop Loss)

Ejemplo:
10.000 $ cuenta × 2% = 200 $ riesgo
Entrada: 1.1000, SL: 1.0980 = 20 pips de riesgo
$200 ÷ 20 pips = $10 por pip posición
```

5. Estrategia de plazos

Los mejores marcos de tiempo para operar:

- H1 (1 Hora): Señales primarias (el indicador utiliza H1 por defecto)
- H4 (4 Horas): Mayor confianza pero menos señales
- D1 (Diario): Posiciones de swing trading (mantener días/semanas)

Hora del día:

- Sesión de Londres (8 AM - 12 PM GMT): Mejor para los pares EUR, GBP
- Sesión de Nueva York (1 PM - 5 PM GMT): Lo mejor para los pares USD
- Sesión asiática (11 PM - 8 AM GMT): Evitar - baja volatilidad

INTERPRETACIÓN DEL CUADRO DE MANDOS

Explicación de las columnas del cuadro de mandos:

1. SÍMBOLO: Par de divisas
2. TF: Marco temporal (H1, H4, etc.)
3. SEÑAL: COMPRA (Cal) / VENTA (Rojo)
4. WAVE: Número de onda (3 = mejor)
5. CONF%: Porcentaje de confianza
6. ENTRY: Precio exacto de entrada
7. SL: Precio Stop Loss
8. TP: Precio de recogida de beneficios
9. RR: Relación riesgo/recompensa (mínimo 1:1,5)

Código de colores:

- TEXTO VERDE: Señales de COMPRA
- TEXTO ROJO: Señales de VENTA
- TEXTO ORO: Señales de la onda 3 (la más importante)
- TEXTO MAGENTA: Señales de la onda 5
- FONDO ROJO: columna Stop Loss
- FONDO CAL: columna Take Profit

CARACTERÍSTICAS DEL GRÁFICO

Líneas del gráfico:

1. LÍNEA DE ENTRADA (línea sólida gruesa):
- COMPRA: Línea verde
- VENTA: Línea roja
- Onda 3: Línea dorada
- Onda 5: Línea magenta
2. LÍNEA STOP LOSS (Línea roja discontinua):
- Siempre por debajo de la entrada para COMPRA
- Siempre por encima de la entrada para VENDER
- Se muestra con la etiqueta de precio
3. LÍNEA DE TOMA DE BENEFICIOS (línea discontinua lima):
- Siempre por encima de la entrada de COMPRA
- Siempre por debajo de la entrada de VENTA
- Se muestra con la etiqueta de precio

Características adicionales:

- Niveles de pivote diarios: Líneas amarillas de soporte/resistencia
- Botones de control: ESCANEAR AHORA, BORRAR TODO, OCULTAR/MOSTRAR
- Actualización automática: Escanea cada 5 minutos (configurable)

AJUSTES ÓPTIMOS

Para principiantes:

```
Confianza mínima: 70%
Requerir Onda 3: ON
Riesgo Máximo: 1%
Recompensa mínima: 2.0
Vencimiento de la señal: 30 minutos
Auto Scan: ON (cada 5 min)
Señales máx: 5
Mostrar líneas de señal: ON
```

Para operadores con experiencia:

```
Confianza Min: 60%
Requerir Onda 3: OFF
Riesgo máximo: 2%.
Recompensa mínima: 1.5
Vencimiento de la señal: 60 minutos
Auto Scan: ON (cada 3 min)
Señales máx: 5
Mostrar Pivotes: ON
```

ESTRATEGIAS DE TRADING

Estrategia 1: Operador de Onda Conservadora

```
1. Operar sólo señales de onda 3
2. Mínimo 80% de confianza
3. Riesgo/Recompensa: 1:2 o mejor
4. Operar sólo durante el solapamiento Londres/NY
5. Utilice el marco temporal H4 para la confirmación
```

Estrategia 2: Escáner agresivo

```
1. Operar todas las señales de Onda 3, 5
2. Mínimo 65% de confianza
3. Riesgo/Recompensa: 1:1.5 mínimo
4. Múltiples pares, posiciones más pequeñas
5. Utilice el marco temporal H1 para las entradas
```

Estrategia 3: Filtro de noticias

```
1. Evite las noticias importantes
2. 2. Opere 1 hora antes/después de las noticias
3. 3. Utilice los pivotes diarios como confluencia
4. Esperar el pullback a las líneas de entrada
5. Use stop losses más ajustados
```

NORMAS DE GESTIÓN DE RIESGOS

NORMAS OBLIGATORIAS:

1. NUNCA arriesgue más del 2% por operación
2. SIEMPRE use stop loss (líneas provistas)
3. 3. NUNCA opere en contra de la dirección de la señal
4. EVITE operar durante periodos de alta volatilidad (>3,0 de ajuste)
5. CIERRE todas las operaciones antes del viernes a las 5 PM GMT

Tabla de dimensionamiento de posiciones:

```
Cuenta Riesgo Máximo/Posiciones Selección de Pares
$1,000 $20 (2%) Sólo 1-2 Mayores
$5,000 $100 (2%) 2-3 Mayores + Cruces
10.000 $200 (2%) 3-5 Todos los pares
$50,000+ $1,000 (2%) 5-10 Diversificado
```

MEJORES PRÁCTICAS

Rutina diaria:

1. Comprobación matutina (8 AM GMT):
- Pulse ESCANEAR AHORA
- Revise las 5 señales principales
- Compruebe el calendario económico
2. Seguimiento de la sesión:
- Apertura de Londres: Atención al EUR, GBP
- Apertura de NY: Atención a los pares USD
- Sesión asiática: Preparación para el día siguiente
3. Gestión de operaciones:
- Entrar al precio de entrada exacto
- Fijar SL y TP inmediatamente
- Mueva el SL al punto de equilibrio en 1:1 RR
- Tomar beneficios parciales a 1:1 RR

Errores comunes a evitar:

```
✗ NO persiga las señales después de que se muevan más de 20 pips
✗ NO ignore el porcentaje de confianza
✗ NO opere sin comprobar los pivotes diarios
✗ NO mantenga operaciones durante los fines de semana
✗ NO añada posiciones perdedoras
```

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si no aparecen señales:

1. Haga clic en el botón "ESCANEAR AHORA"
2. Compruebe que Market Watch tiene símbolos
3. 3. Aumente la "Confianza Mínima" al 60%.
4. Desactivar "Requerir Onda 3" temporalmente
5. Asegúrese de que "Auto Scan" está activado

Si las líneas no aparecen en el gráfico:

1. 1. Compruebe que "Mostrar líneas de señal" está activado.
2. Haga clic en "BORRAR TODO" y luego en "EXPLORAR AHORA".
3. Asegúrese de que el símbolo coincide con el símbolo de la señal
4. 4. Compruebe que el marco temporal del gráfico coincide con el TF de la señal

Consejos de rendimiento:

1. Reduzca los pares de escaneo si el ordenador va lento
2. 2. Utilice el marco temporal H1 sólo para un escaneo más rápido.
3. Cierre otros indicadores para un mejor rendimiento
4. Reinicie MT5 semanalmente para limpiar la memoria

CONSEJOS AVANZADOS DE TRADING

Trading de Confluencia:

Combine señales con:

1. Niveles de pivote diarios (ya mostrados)
2. Máximo/Mínimo del día anterior
3. Números redondos (1.1000, 1.1100)
4. Niveles de retroceso de Fibonacci

Análisis Multi-Timeframe:

```
Primario: H1 (Timeframe de Señal)
Secundario: H4 (Dirección de la tendencia)
Terciario: D1 (Soporte/Resistencia Mayor)
```

Psicología de las ondas de Elliott:

- Onda 3: Movimiento más fuerte y rápido - Opere agresivamente
- Onda 5: Empuje final - Tome beneficios rápidamente
- Ondas correctivas: Evitar o negociar poco

SECRETOS DEL TRADER PROFESIONAL

1. La regla de oro: Señales de onda 3 durante el solapamiento Londres-NY = Mayor probabilidad
2. Viernes Fade: Cerrar todas las posiciones el viernes por la tarde (recogida de beneficios).
3. 3. Gap del lunes por la mañana: Compruebe los gaps del fin de semana antes de operar.
4. Pico de noticias: Espere 15 minutos después de las noticias antes de entrar
5. 5. Cambio de sesión: Las mejores señales se producen 30 minutos antes del cambio de sesión

TARJETA DE REFERENCIA RÁPIDA

```
TABLERO DE LAS 5 MEJORES SEÑALES:
#1 = Señal de máxima confianza
Onda 3 = Oro = Mejor Operación
Confianza > 80% = Alta Probabilidad
RR > 1.5 = Buen Riesgo/Recompensa

LÍNEAS DEL GRÁFICO:
Verde/Rojo = Entrada
Rojo discontinuo = Stop Loss
Lime Dashed = Take Profit

PLAN DE ACCIÓN:
1. Haga clic en ANALIZAR AHORA
2. Compruebe el % de confianza (80%+)
3. 3. Compruebe el número de onda (3 es la mejor)
4. Espere a que el precio llegue a la línea de entrada
5. 5. Entre con SL/TP como se muestra
6. Gestionar según RR
```

ITINERARIO DE APRENDIZAJE

Semana 1-2: Observación

- Observar las señales sin operar
- Observar qué señales funcionan mejor
- Comprender los patrones de onda

Semana 3-4: Operaciones de demostración

- Opere con una cuenta demo de 10.000$.
- Siga estrictamente todas las reglas
- Llevar un diario de operaciones

Semana 5+: Trading en vivo

- Comience con un mínimo de 1.000 $.
- Arriesgue un 1% por operación al principio
- Aumente gradualmente la rentabilidad

---

Recuerde: Esto es una HERRAMIENTA, no una bola de cristal. Ningún indicador es 100% preciso. Combínelo con una adecuada gestión del riesgo, disciplina y aprendizaje continuo. El indicador le proporciona configuraciones de alta probabilidad, pero USTED controla la ejecución y la gestión del dinero.

Mucha suerte con sus operaciones .



Otros productos de este autor
Omega One Spike Detector
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
OMEGA ONE SPIKE DETECTOR: Captura Cada Movimiento Explosivo / Picos con Precisión Quirúrgica "Solía ver los picos pasar volando - Ahora los atrapo consistentemente usando niveles de órdenes institucionales". ¿OBSERVANDO EL PICO DE 500 PUNTOS y no sacando provecho? ¿entrando demasiado tarde cuando ya se ha producido el gran movimiento? ¿HACIENDO STOP justo antes de la explosión? ¿Y si pudiera ver los picos ANTES de que se produzcan y saber exactamente dónde entrar? Presentamos el Detector de
Level 3 Power Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
5 (4)
Indicadores
INDICADOR DE POTENCIA NIVEL 3 La obra maestra del cronometraje profesional Deje de adivinar los giros del mercado. Empiece a verlos antes de que ocurran. --- ¿Se está perdiendo los grandes movimientos? ¿Inicia operaciones justo antes de que el mercado se invierta? ¿No está seguro de si una tendencia ha terminado de verdad o simplemente se ha detenido? ¿Le cuesta confiar en sus operaciones? No es el único. La mayoría de los operadores luchan con estos desafíos exactos... hasta que desc
FREE
SEER Spike Detector
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
SEER DETECTOR DE PICOS La última herramienta de pronóstico de reversión de mercado y picos para índices de crash y boom, divisas y mercados sintéticos BONO ESPECIAL (VÁLIDO HASTA JUNIO DE 2026)- NUESTRO EA SCALPER DIARIO para BTCUSD y VIX75 ------------------------------------------------------------------- ･ﾟ: * ･ﾟ: * DAILY SCALPER EA *:･ﾟ *:･ﾟ
ReversalPower Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
REVERSAL POWER PRO El ÚNICO indicador que le muestra dónde se invertirán los mercados - ANTES de que se muevan BIENVENIDO AL SIGUIENTE NIVEL DE PRECISIÓN EN EL TRADING ¿Cansado de adivinar dónde girará el mercado ? ¿Perder entradas porque no sabe dónde está REALMENTE el soporte/resistencia ? ¿Pararse en niveles "falsos" ? ¿Preguntarse si su sesgo es correcto antes de entrar? ¿Y si tuviera : Zonas de oferta/demanda claras como el cristal que los mercados RESPETAN Motor diario de sesgo que le
FREE
Advance Market Analysis Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
INDICADOR AVANZADO DE ANÁLISIS DE MERCADO Visión general del indicador No se trata de un simple indicador, sino de un sistema de predicción multianálisis. Combina: Perfil de Volumen (POC, VAH, VAL) Extensiones de Fibonacci Niveles Pivote (Diario, Semanal, 4H) Determinación de la tendencia (basada en MA) Conceptos de Dinero Inteligente y Detección de Patrones (marcadores de posición básicos para expansión) Motor de Predicción (proyecta el precio a 1 hora) Le proporciona Línea de Precio
FREE
ZPower BuySell Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
1 (1)
Indicadores
ZPOWER INDICADOR DE COMPRA Y VENTA Opere con inteligencia. Opere con confianza. Opere con rentabilidad. ¿Está cansado de dudar de sus operaciones? ¿Entras tarde y sales demasiado pronto, dejando dinero sobre la mesa? Ha llegado el momento de actualizar su estrategia con ZPOWER BUY & SELL INDICATOR, creado con una lógica de nivel institucional que le ayuda a detectar con precisión las configuraciones comerciales de alta probabilidad. Por qué ZPOWER es diferente A diferencia de los indicadore
FREE
Perfect Entry Target Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
EL INDICADOR DE ENTRADA PERFECTA ¡Entra en operaciones como un profesional con el indicador de entrada perfecto! No más conjeturas. Sólo Precisión. Doble-ZigZag + Confirmación Fractal = Sólo las Configuraciones de Compra y Venta más Fuertes. ¿Está cansado de señales falsas, entradas tardías y confusión interminable en los gráficos? El Indicador de Entrada Perfecta fue construido para dar a los operadores puntos de entrada cristalinos sin vacilación. BONO ESPECIAL (VÁLIDO HASTA JUNIO 2026
Daily Bias indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
PRESENTACIÓN del potente indicador de sesgo diario El Indicador Diario de Sesgo Deje de adivinar. Empiece a operar con confianza. Cansado de mirar tus gráficos y no saber si hoy es un día de compra o de venta? El Indicador de Sesgo Diario hace el trabajo pesado por usted. Escanea el mercado utilizando 7 poderosas herramientas (tendencia EMA, RSI, MACD, ADX, Volumen, Puntos Pivote y Acción del Precio). Le dice en un lenguaje sencillo: "HOY: SOLO COMPRA" "HOY: SÓLO VENDER" O "SIN
FREE
Professional Double Top and Bottom Scanner MT5
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
ESCÁNER PROFESIONAL DE PATRONES DE DOBLE TECHO/FONDO El mejor sistema de inversión para operadores de divisas y criptomonedas TRANSFORME SUS OPERACIONES CON EL RECONOCIMIENTO INSTANTÁNEO DE PATRONES ¿Está cansado de perder rentables configuraciones de inversión? ¿Cansado de mirar gráficos durante horas, tratando de detectar dobles máximos y mínimos? ¿Frustrado con falsas rupturas y entradas perdidas? ¿Y si le dijera que existe una herramienta profesional que: ESCANEA TODOS LOS SÍMBOLOS AUTO
Advance Price Predictor Guru Edition
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
EL PRONOSTICADOR ANTICIPADO DE PRECIOS - EDICIÓN GURÚ ¿Cansado de hacer conjeturas? Conozca el "Todopoderoso Pronosticador", potenciado por la IA, que señala objetivos de alta probabilidad antes del movimiento, con precisión quirúrgica. Deje de perseguir puntos. Empiece a atraerlos. Nuestro algoritmo patentado fusiona Análisis Multi-Tiempo + Conceptos de Dinero Inteligente + Puntuación de Confluencia en Tiempo Real para ofrecerle una ventaja clara y calculada en cada operación. ¿Se pregunt
FREE
Price Predictor Pro
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
Pronosticador de Precios Pro ¡Convierta los patrones del mercado en ganancias predecibles! Está cansado de adivinar dónde irá el mercado a continuación? Con Price Predictor Pro , operará con confianza detectando potentes patrones gráficos y recibiendo proyecciones de precios precisas, directamente en su gráfico MT5. Qué hace Price Predictor Pro: ️ Detecta patrones gráficos de alta probabilidad como Doble Techo, Doble Fondo, Cabeza y Hombros, Banderas, Banderines y más . ️ Proyecta instant
FREE
Premium PBKS indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
LOS 4 GUARDIANES DE PROFIT BANKER 1 . INDICADOR DE PODER DE NIVEL 3 (El General) - Identifica los principales puntos de inflexión del mercado - Filtra el ruido y las fluctuaciones menores - Sólo actúa en puntos altos/bajos significativos 2 . ZIGZAG FRACTALS (El Confirmer) - Valida las señales de Nivel 3 - Garantiza la autenticidad de los puntos de giro - Añade confirmación de segunda capa 3 . BOLLINGER BANDS (Los Límites) - Identifica niveles de precios sobreextendidos - Proporciona zona
Eternal Spike Detector
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
Eternal Spike Detector Pro - Sistema de Maestría M5 CÓMO OPERAR CON ESTE SISTEMA REGLAS DE NEGOCIACIÓN Para CRASH 500/900/1000: VENDER SETUP: - Espere a que aparezca la FLECHA ROJA ABAJO - Entrar en VENTA al cierre de la vela M5 donde aparece la flecha - Stop Loss: 1.5x ATR por encima del máximo de entrada - Take Profit: 2-3x ATR por debajo de la entrada - Opere un máximo de 7 señales al día Para BOOM 500/900/1000: CONFIGURACIÓN DE COMPRA: - Espere a que aparezca la FLECHA VERDE ARRIBA
Smart SD Arrow indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
SMART SD ARROW INDICATOR Comercie más inteligentemente, no más duro: El Indicador de Flecha SD Inteligente que pinta claras señales de compra y venta ¡justo en su gráfico! Por fin, una herramienta todo en uno de oferta y demanda que no se limita a dibujar zonas, sino que le proporciona flechas de entrada precisas y procesables. Deje de Analizar, Comience a Ejecutar. Estimado Trader, Seamos sinceros. Ha probado indicadores que dibujan zonas complicadas por todo el gráfico. Parecen inteligen
HolyGrail MostWanted Scanner Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
HolyGrail Edición más buscada Descripción general ¡ATENCIÓN A TODOS LOS COMERCIANTES! POR FIN DESVELADO: El Indicador "HolyGrail MostWanted" - Su Tablero Institucional Todo-en-Uno para MetaTrader 5 BONO ESPECIAL (VÁLIDO HASTA JUNIO 2026)- NUESTRO EA DIARIO SCALPER para BTCUSD y VIX75 -------------------------------------------------------------------
Sniper Eye Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
SNIPER SALES COPY ¿Cansado de rociar y rezar? Obtenga la ventaja del francotirador con el indicador del ojo del francotirador. De Trader a Táctico: Ejecute operaciones con la precisión de un francotirador. El mercado es un campo de batalla. La mayoría de los operadores son como la infantería: disparan a lo loco con la esperanza de acertar. Están plagados de ruido, señales falsas y decisiones emocionales que diezman sus cuentas. Es hora de cambiar de papel. Es hora de convertirse en francotir
Advanced Pattern Recognizer Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
Descubra el plan oculto del mercado con el reconocedor avanzado de patrones ¿Cansado de mirar los gráficos, luchando por detectar oportunidades de trading de alta probabilidad? ¿Y si tuviera un analista profesional escaneando los mercados 24 horas al día, 7 días a la semana, dibujando líneas de tendencia perfectas y calculando objetivos de beneficios precisos para usted? Presentamos Advanced Pattern Recognizer para MetaTrader 5: su centro neurálgico de análisis técnico automatizado. Esto no es s
Bollinger Flipper indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
Presentamos el indicador Bollinger Flipper - ¡Su ventaja definitiva ! ¿Está cansado de cuestionar sus entradas y salidas? El Indicador Bollinger Flipper está aquí para voltear el juego a su favor. Construido con el poder de las Bandas de Bollinger + Sistema de Poder de Nivel 3 + Fractales ZigZag, esta herramienta avanzada está diseñada para detectar señales de compra y venta de alta probabilidad con precisión. BONO ESPECIAL (VÁLIDO HASTA JUNIO DE 2026)- NUESTRO EA DIARIO SCALPER para BTCUSD
Perfect Day Scalper Pro Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
Perfect Day Scalper Pro Su Rutina Diaria de 5 Puntos para un Ingreso de 5 Cifras. Precio: $150 USD (Deje de Perseguir, Empiece a Cobrar) --- Una Operación. Un objetivo. Una vuelta de la victoria. Su día está hecho. (Olvídese de los sueños de más de 1000 pips que se convierten en pérdidas de más de 100 pips. La verdadera riqueza se basa en la consistencia, no en la complejidad. ¿Qué pasaría si todo su día de operaciones terminara en 15 minutos, con una sola operación de alta probabilidad qu
Daily Decider BuySell Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
RESUMEN DEL INDICADOR BUYSELL PRO DAILY DECIDER Descubra el secreto diario del mercado: ¡El indicador Daily Decider BuySell ya está aquí! ¿Cansado de la parálisis por análisis? ¿Luchando con señales falsas y mercados ruidosos? ¿Y si pudiera conocer la intención principal del mercado en las primeras horas del día y operar con una confianza inquebrantable? Presentamos el indicador Daily Decider BuySell para MetaTrader 5. Consejo profesional: Nunca se pierda la primera señal del día No se trata
Spartan Arrow Spike Detector
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
DESATA EL DETECTOR DE PICOS DE FLECHA ESPARTANA El arma definitiva para operar en el boom y el crash que nunca duerme --- ️ ESTO NO ES SÓLO UN INDICADOR - ES SU EJÉRCITO PERSONAL DE 300 ESPARTANOS BONO ESPECIAL (VÁLIDO HASTA JUNIO 2026)- NUESTRO EA DIARIO SCALPER para BTCUSD y VIX75 -------------------------------------------------------------------
HolyGrail MotherBar Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
El Santo Grial Indicador MotherBar : Su camino definitivo hacia ganancias consistentes en el trading El problema con todos los demás indicadores que ha probado Déjame adivinar - has gastado incontables horas y cientos (tal vez miles) de dólares en indicadores que prometen el mundo pero entregan resultados mediocres. Lo ha intentado: - Indicadores rezagados que le dicen lo que ya ha pasado - Sistemas sobre-optimizados que funcionan en backtests pero fallan en mercados reales - Configuraciones
DayTrader Premium Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
DAY TRADER PLUS: El Sistema de Flujo de Órdenes Institucional Vea por fin dónde colocan los bancos sus órdenes - y benefíciese con ellas ¿ESTÁ HARTO DE ESTO? "Entré en la operación en lo que parecía el momento perfecto... sólo para ver cómo el precio se invertía inmediatamente y alcanzaba mi stop loss". "Tomé beneficios demasiado pronto, y luego vi cómo el mercado corría otros 100 pips sin mí". "No tengo ni idea de dónde colocar mi stop loss o take profit - es como adivinar". ¿Y si pudie
HolyGrail Premium System Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
Sistema HolyGrail Premium: La Solución Definitiva para Operar con la Oferta y la Demanda Descubra por fin la "ventaja injusta" que los operadores profesionales llevan años utilizando "Pasé de adivinar inconsistentemente a operar con precisión con un 83% de exactitud una vez que empecé a combinar la confirmación en múltiples marcos temporales con zonas de flujo de órdenes institucionales" Nota: Después de la compra, póngase en contacto conmigo para obtener el Manual de trading y la receta sec
DayTrader Premium System Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
Indicador DayTrader Premium System: Dominio completo del trading El indicador DayTrader Premium System representa la culminación de la metodología de negociación institucional puesta al alcance de los operadores minoristas. Al combinar el análisis de bloques de órdenes, la identificación de zonas de oferta/demanda y la confirmación multifactorial, proporciona un marco completo para una rentabilidad constante. No se trata de un indicador más, sino de un sistema de negociación completo que tiend
Premium Breakouts Scanner Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
Indicador Premium Breakout Scanner: Su sistema de negociación de rupturas de grado institucional DESCUBRA LAS RUPTURAS DE ALTA PROBABILIDAD ANTES DE QUE OCURRAN ESTA ES UNA ESTRATEGIA/SISTEMA DE RUPTURA DE CUATRO VELAS CON UN 70%+ DE PRECISIÓN . BONO ESPECIAL (VÁLIDO HASTA JUNIO 2026)- NUESTRO EA SCALPER DIARIO para BTCUSD y VIX75 -------------------------------------------------------------------
Pattern 123 Pro Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
PATTERN 123 PRO - INDICADOR REVOLUCIONARIO DE SEÑALES DE TRADING POR QUÉ EL 98% DE LOS OPERADORES FRACASAN - Y CÓMO LO SOLUCIONAMOS Los operadores pierden dinero no porque no sepan leer los gráficos, sino porque no saben filtrar el RUIDO de las OPORTUNIDADES REALES. Ven patrones por todas partes, pero ¿cuáles funcionan realmente? ¿Qué señales siguen siendo válidas cuando las detectan? BONO ESPECIAL (VÁLIDO HASTA JUNIO 2026)- NUESTRO EA DIARIO SCALPER para BTCUSD y VIX75 --------------------
Inside Bar Dominator Indicator and Scanner
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
desbloquee el secreto de las 4 velas: opere como un profesional con "inside bar dominator". ¡ ATENCIÓN A TODOS LOS TRADERS! ¿Está cansado de: - ¿Perder operaciones por falsas rupturas? - ¿Perder entradas porque está atascado analizando gráficos? - ¿Indicadores complejos que dan señales contradictorias? - ¿Luchando por encontrar niveles claros de stop loss y take profit? ¿Y si le dijera que hay UN patrón que utilizan las instituciones... que aparece TODOS LOS DÍAS en TODOS los plazos... y qu
Professional PinBar Reversal Scanner MT5
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
PIN BAR POWER REVERSAL SCANNER MT5 DESCUBRA EL SECRETO DEL TRADING INSTITUCIONAL SIN EL PRESUPUESTO DE UN HEDGE FUND ¿Y si le dijera que hay una forma de detectar las inversiones ANTES de que se produzcan? Los operadores profesionales lo saben: Las barras en niveles clave son donde se hacen las fortunas. Las instituciones las utilizan. El dinero inteligente las sigue. Y ahora, USTED puede operarlas con precisión quirúrgica. ---BONO ESPECIAL (VÁLIDO HASTA JUNIO 2026)- NUESTRO EA SCALPER DIAR
Reversal Entry Pro Indicator and Scanner
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
INDICADOR REVERSAL ENTRY PRO El arma secreta del dinero inteligente para localizar las zonas de inversión extremas INTRODUCCIÓN: EL DILEMA DEL OPERADOR Todo operador conoce la frustración: Ve un mercado que alcanza extremos, pero ¿cuándo entra? ¿Cómo distingue entre un retroceso menor y un cambio de tendencia importante? ¿Dónde colocar un stop loss que no sea ni demasiado ajustado ni demasiado amplio? BONO ESPECIAL (VÁLIDO HASTA JUNIO 2026)- NUESTRO EA DIARIO SCALPER para BTCUSD y VIX75 -
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario