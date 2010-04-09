Candle Analysis Conan

Kerzenanalyse Conan

Candle Analysis Conan PRO™ ist ein
hochpräzises System zur Trenderkennung und Visualisierung von Marktstrukturen, das auf
dynamischer fraktaler Logik und einer adaptiven Swing-Validierungs-Engine basiert.

Das System unterscheidet nahtlos zwischen HH (Hochs), LL (Tiefs) und größeren strukturellen Veränderungen, so dass
den "wesentlichen Rhythmus" des Marktes mit Klarheit auf institutioneller Ebene entschlüsseln kann.

Es integriert ZigZag-Genauigkeit, Fraktal-Validierung und Volumenerkennungslogik und ist so konzipiert, dass es für
SMC (Smart Money Concept), Marktstrukturanalyse und
hochpräzise Swing-Analyse optimiert ist.

Kernmodule der Engine.

1. fraktale ZigZag-Erkennung

  • Erweiterte Fraktalerkennung mit anpassbarer Fraktal_Periode

  • Adaptive ZigZag, um Rauschen zu reduzieren und strukturelle Wendepunkte zuverlässig zu erfassen

  • Min_Deviation für präzises Management von Minimalschwankungen

Trendbestätigungsfilter

  • Filter für den gleitenden Durchschnitt (MA), der auf den aktuellen Markttrend abgestimmt ist

  • Methoden kompatibel mit SMA / EMA / SMMA / LWMA

  • Kombiniert Volumenbeurteilung zur Verbesserung der Zuverlässigkeit mit hoher Genauigkeit auch in volatilen Perioden.

Volumenanzeige in Echtzeit

  • Echtzeit-Tick-Volumen oberhalb und unterhalb der Kerzenzone.

  • Feinabstimmung durch PriceOffsetPoints und UpdateMilliseconds

  • Trägt zur Überprüfung des Swing-Momentums und zur frühzeitigen Erkennung von Ausstiegen (Stalls) bei

Ideale Anwendungsfälle

  • Abbildung von Marktstrukturen (HH, HL, LH, LL)

  • SMC/Liquiditätszonen-Analyse

  • Richtungsbestätigung von Swing/Scalping

  • Verbesserte Timing-Genauigkeit für die Erkennung von Wendepunkten/Exhausts

Höhepunkte

  • Mehrschichtige Fraktalvalidierung zur Identifizierung von Trendanfangs- und -endpunkten

  • Adaptiver ZigZag mit Echtzeit-Nachjustierung

  • Volumensensitive Logik zur Extraktion von Schwankungen mit hoher Wahrscheinlichkeit

  • Farbkodiertes visuelles Rendering

Technische Zusammenfassung
Parameter
 Funktion
Fraktale Periode (ungerade erforderlich)
 Bestimmt die Empfindlichkeit der Schwankungserkennung
Mindestanzahl der Punkte, die für die Zertifizierung des ZigZag-Trends erforderlich sind
Mindeststruktur zur Bildung eines effektiven Trends
Erforderliche Mindestabweichung (Punkte) zur Bildung eines ZigZag-Trends
 Mindestschwingbreite für die Unterdrückung von Rauschen
MA-Periode / MA-Methode (z. B. SMA/EMA)
 Filter für die Konsistenz der Trendrichtung
Aktivieren der Volumenbestätigung
 Intelligente Validierung der Trendstärke
Offset der Volumenanzeige (Punkte)
 Anpassung der Etikettenposition
Aktualisierungsintervall (Millisekunden)
Einstellung der Glätte der Zeichnungsaktualisierung


Integration der Hybrid-Engine (zusätzliche Funktionen ) Hybrid-RSI-ATR-Engine

Synchronisiert RSI-Momentum und ATR-Volatilität und erzeugt adaptive Crossover-Signale mit geringem
Rauschen.

Momentum-Anomalie-Detektor PRO

Erkennt verborgene Anomalien in Preis, Volumen und Momentum und benachrichtigt frühzeitig über "frühe Anzeichen" einer Umkehr oder eines Fake-outs.

Multi-Timeframe-Intelligenz.

Analysiert konsistentes Momentum und Strukturen über alle Zeitrahmen hinweg, vom schnellen Scalping auf M1 bis zu Swing-Strukturen auf D1.

Handelslogik

  • Kaufsignal: RSI bricht über die ATR-Spur aus → bullische Momentumverschiebung

  • Verkaufssignal: RSI bricht unter die ATR-Spur → bärisches Momentum beschleunigt sich

  • Erkennung von Anomalien: RSI überkauft/überverkauft + geringes Volumen oder enge Spanne → Frühwarnung vor falschem Ausbruch/Stillstand

  • OB/OS-Levels können dynamisch angepasst werden, wobei 50 der Momentum-Gleichgewichtspunkt ist

Anwendungen

Skalpieren (M1-M15)

Ideal für die schnelle Erkennung von Anomalien und den frühen Einstieg in Umkehrbewegungen.

Schwanken (H1-D1)

Äußerst zuverlässiges Signal, das mit dem Trend übereinstimmt.

Strukturelle Konfluenz.

Präziser Einstieg in Kombination mit strukturellen Instrumenten wie der ZigZag Fractal Candle.

Risikomanagement

Die frühzeitige Erkennung von Fake-Bewegungen und Umkehrungen mit geringem Volumen trägt zu defensiven Positionsanpassungen bei.

🛠 Technischer Aufbau.

  • Nicht wiederholende Struktur

  • Effiziente Multi-Buffer-Verarbeitung

  • Ultraschnelle Erkennung mit sekündlicher Aktualisierung der Anomalien

  • Vollständig anpassbare Schwellenwerte für RSI / ATR / Wave Style / Anomalien, etc.

  • Leichtes Panel zur Visualisierung von Momentum, Volumen und Volatilität

Schlagwort.

Fractal Accuracy x Structural Intelligence Fusion'
'Kerze für Kerze den Rhythmus des Marktes entschlüsseln'.
Adaptive Swing-Logik für den modernen Trader



