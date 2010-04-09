Kerzenanalyse Conan



Candle Analysis Conan PRO™ ist ein

hochpräzises System zur Trenderkennung und Visualisierung von Marktstrukturen, das auf

dynamischer fraktaler Logik und einer adaptiven Swing-Validierungs-Engine basiert.

Das System unterscheidet nahtlos zwischen HH (Hochs), LL (Tiefs) und größeren strukturellen Veränderungen, so dass

den "wesentlichen Rhythmus" des Marktes mit Klarheit auf institutioneller Ebene entschlüsseln kann.

Es integriert ZigZag-Genauigkeit, Fraktal-Validierung und Volumenerkennungslogik und ist so konzipiert, dass es für

SMC (Smart Money Concept), Marktstrukturanalyse und

hochpräzise Swing-Analyse optimiert ist.

1. fraktale ZigZag-Erkennung

Erweiterte Fraktalerkennung mit anpassbarer Fraktal_Periode

Adaptive ZigZag, um Rauschen zu reduzieren und strukturelle Wendepunkte zuverlässig zu erfassen

Min_Deviation für präzises Management von Minimalschwankungen

Trendbestätigungsfilter

Filter für den gleitenden Durchschnitt (MA), der auf den aktuellen Markttrend abgestimmt ist

Methoden kompatibel mit SMA / EMA / SMMA / LWMA

Kombiniert Volumenbeurteilung zur Verbesserung der Zuverlässigkeit mit hoher Genauigkeit auch in volatilen Perioden.

Volumenanzeige in Echtzeit

Echtzeit-Tick-Volumen oberhalb und unterhalb der Kerzenzone.

Feinabstimmung durch PriceOffsetPoints und UpdateMilliseconds

Trägt zur Überprüfung des Swing-Momentums und zur frühzeitigen Erkennung von Ausstiegen (Stalls) bei

Abbildung von Marktstrukturen (HH, HL, LH, LL)

SMC/Liquiditätszonen-Analyse

Richtungsbestätigung von Swing/Scalping

Verbesserte Timing-Genauigkeit für die Erkennung von Wendepunkten/Exhausts

Mehrschichtige Fraktalvalidierung zur Identifizierung von Trendanfangs- und -endpunkten

Adaptiver ZigZag mit Echtzeit-Nachjustierung

Volumensensitive Logik zur Extraktion von Schwankungen mit hoher Wahrscheinlichkeit

Farbkodiertes visuelles Rendering

Technische Zusammenfassung



Parameter

Funktion

Fraktale Periode (ungerade erforderlich)

Bestimmt die Empfindlichkeit der Schwankungserkennung

Mindestanzahl der Punkte, die für die Zertifizierung des ZigZag-Trends erforderlich sind

Mindeststruktur zur Bildung eines effektiven Trends

Erforderliche Mindestabweichung (Punkte) zur Bildung eines ZigZag-Trends

Mindestschwingbreite für die Unterdrückung von Rauschen

MA-Periode / MA-Methode (z. B. SMA/EMA)

Filter für die Konsistenz der Trendrichtung

Aktivieren der Volumenbestätigung

Intelligente Validierung der Trendstärke

Offset der Volumenanzeige (Punkte)

Anpassung der Etikettenposition

Aktualisierungsintervall (Millisekunden)

Einstellung der Glätte der Zeichnungsaktualisierung







Integration der Hybrid-Engine (zusätzliche Funktionen ) Hybrid-RSI-ATR-Engine

Synchronisiert RSI-Momentum und ATR-Volatilität und erzeugt adaptive Crossover-Signale mit geringem

Rauschen.

Erkennt verborgene Anomalien in Preis, Volumen und Momentum und benachrichtigt frühzeitig über "frühe Anzeichen" einer Umkehr oder eines Fake-outs.



Analysiert konsistentes Momentum und Strukturen über alle Zeitrahmen hinweg, vom schnellen Scalping auf M1 bis zu Swing-Strukturen auf D1.



Kaufsignal : RSI bricht über die ATR-Spur aus → bullische Momentumverschiebung

Verkaufssignal : RSI bricht unter die ATR-Spur → bärisches Momentum beschleunigt sich

Erkennung von Anomalien : RSI überkauft/überverkauft + geringes Volumen oder enge Spanne → Frühwarnung vor falschem Ausbruch/Stillstand

OB/OS-Levels können dynamisch angepasst werden, wobei 50 der Momentum-Gleichgewichtspunkt ist

Skalpieren (M1-M15)

Ideal für die schnelle Erkennung von Anomalien und den frühen Einstieg in Umkehrbewegungen.

Schwanken (H1-D1)

Äußerst zuverlässiges Signal, das mit dem Trend übereinstimmt.

Strukturelle Konfluenz.

Präziser Einstieg in Kombination mit strukturellen Instrumenten wie der ZigZag Fractal Candle.

Risikomanagement

Die frühzeitige Erkennung von Fake-Bewegungen und Umkehrungen mit geringem Volumen trägt zu defensiven Positionsanpassungen bei.

Nicht wiederholende Struktur

Effiziente Multi-Buffer-Verarbeitung

Ultraschnelle Erkennung mit sekündlicher Aktualisierung der Anomalien

Vollständig anpassbare Schwellenwerte für RSI / ATR / Wave Style / Anomalien, etc.

Leichtes Panel zur Visualisierung von Momentum, Volumen und Volatilität

Fractal Accuracy x Structural Intelligence Fusion'

'Kerze für Kerze den Rhythmus des Marktes entschlüsseln'.

Adaptive Swing-Logik für den modernen Trader



