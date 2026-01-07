Bos Choch Signal Scanner

BOS / CHoCH Signale Scanner Indikator (MT5)

Sehen Sie, was das kluge Geld tut - bevor die Bewegung eintritt

Die meisten Trader verlieren, weil sie zu spät einsteigen, gegen die Struktur handeln oder institutionelle Bestätigungen verpassen.



Der BOS / CHoCH Signals Scanner Indicator wurde entwickelt, um genau das zu verhindern.

Dieser professionelle MT5-Indikator liest automatisch die Marktstruktur, erkennt Break of Structure (BOS) und Change of Character (CHoCH) in Echtzeit, scannt dann alle Market Watch-Paare und zeigt Ihnen nur die besten Handelsmöglichkeiten auf einem leistungsstarken Dashboard.



Was BOS & CHoCH wirklich bedeuten (einfache Erläuterung)

Bruch der Struktur (BOS)

Ein BOS tritt auf, wenn der Kurs ein vorheriges Hoch oder Tief in Richtung des Trends durchbricht.

Dies bestätigt in der Regel, dass Smart Money die Bewegung fortsetzt.

➡ BOS = Trendfortsetzungsbestätigung

Änderung des Charakters (CHoCH)



Ein CHoCH tritt auf, wenn der Kurs den Trend nicht fortsetzt und die Struktur in die entgegengesetzte Richtung durchbricht.

Dies ist häufig ein Zeichen dafür, dass die Institutionen die Richtung wechseln.

➡ CHoCH = Frühes Trendumkehrsignal



Dieser Indikator erkennt beides automatisch, so dass Sie die Strukturlinien nicht manuell einzeichnen müssen.

Wie der BOS / CHoCH Scanner funktioniert

Der Indikator scannt ALLE Market Watch-Währungspaare

Er analysiert die Preisstruktur über mehrere Zeitrahmen hinweg

Er erkennt gültige BOS- oder CHoCH-Ereignisse

Jedes Signal wird berechnet und je nach Stärke eingestuft

Nur die 5 stärksten Signale werden auf dem Dashboard angezeigt.

Schwache oder verrauschte Setups werden herausgefiltert

Sie handeln nur Gelegenheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit

Smart Dashboard erklärt



Das Dashboard ist auf Schnelligkeit und Übersichtlichkeit ausgelegt.

Für jedes Signal sehen Sie:

Symbol (Währungspaar)

Zeitrahmen

Signalart (BOS oder CHoCH)

Handelsrichtung (Kaufen/Verkaufen)

Einstiegskurs

Stop Verlust (SL)

Gewinnmitnahme (TP)

Signalstärke (%)

Zeitpunkt der Signalentstehung



Logik der Signalstärke

Die Stärke wird in Prozent (%) angezeigt

Die besten Trades beginnen bei 70% und darüber

Je höher der Prozentsatz, desto stärker ist die Strukturbestätigung.

Dies hilft Ihnen, schwache Setups zu vermeiden und sich nur auf Einstiegssignale von institutioneller Qualität zu konzentrieren.



Ein-Klick "SCAN ALL" Taste

Anstatt : Charts zu wechseln

Die Marktrichtung zu erraten

Verpassen von Trades



Sie klicken einfach : SCAN ALL

Warten Sie ein paar Sekunden

Wählen Sie aus den Top 5 der stärksten Signale

Dies ist besonders leistungsstark für vielbeschäftigte Trader.



Was macht diesen Indikator anders?

Er scannt, nicht nur Signale

Er ordnet die Signale nach ihrer Stärke

Er verwendet echte Marktstruktur-Logik

Er beseitigt emotionales Handeln

Er eignet sich für Scalping, Daytrading und Swingtrading

Speziell für die MT5-Leistung entwickelt

Wer sollte diesen Indikator verwenden?

Smart Money Concept (SMC)-Händler

ICT-basierte Trader

Scalper , die eine Strukturbestätigung suchen

Daytrader , die präzise Einstiege suchen

Swing Trader, die frühe Umkehrungen erkennen wollen

Einsteiger , die eine klare Anleitung wünschen

Fortgeschrittene Trader, die Bestätigung suchen

Typischer Handelsablauf

MT5 öffnen

BOS / CHoCH Signalscanner anhängen

SCAN ALL anklicken

Wählen Sie ein 70%+ Signal

Handel unter Verwendung von Entry, SL & TP eingeben

Verwalten Sie den Handel mit Vertrauen

Keine Verwirrung. Keine Über-Analyse.



Wichtigste Vorteile

Spart Zeit

Verringert die Ermüdung des Charts

Verbessert das Einstiegs-Timing

Erhöht das Vertrauen in den Handel

Hilft Ihnen , mit dem intelligenten Geld zu handeln, nicht gegen es



Plattform

MetaTrader 5 (MT5)



Letzte Worte

Der Markt hinterlässt immer Fußabdrücke.



Dieser Indikator hilft Ihnen, sie deutlich zu sehen.

Wenn Sie mit Strukturen handeln wollen, nicht mit Indikatoren,

Wenn Sie Klarheit statt Verwirrung wollen,

Wenn Sie Qualität statt Quantität wollen...

