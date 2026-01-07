Bos Choch Signal Scanner

BOS / CHoCH Signale Scanner Indikator (MT5)
Sehen Sie, was das kluge Geld tut - bevor die Bewegung eintritt
Die meisten Trader verlieren, weil sie zu spät einsteigen, gegen die Struktur handeln oder institutionelle Bestätigungen verpassen.
Der BOS / CHoCH Signals Scanner Indicator wurde entwickelt, um genau das zu verhindern.
Dieser professionelle MT5-Indikator liest automatisch die Marktstruktur, erkennt Break of Structure (BOS) und Change of Character (CHoCH) in Echtzeit, scannt dann alle Market Watch-Paare und zeigt Ihnen nur die besten Handelsmöglichkeiten auf einem leistungsstarken Dashboard.
Was BOS & CHoCH wirklich bedeuten (einfache Erläuterung)
Bruch der Struktur (BOS)
Ein BOS tritt auf, wenn der Kurs ein vorheriges Hoch oder Tief in Richtung des Trends durchbricht.
Dies bestätigt in der Regel, dass Smart Money die Bewegung fortsetzt.
➡ BOS = Trendfortsetzungsbestätigung
Änderung des Charakters (CHoCH)
Ein CHoCH tritt auf, wenn der Kurs den Trend nicht fortsetzt und die Struktur in die entgegengesetzte Richtung durchbricht.
Dies ist häufig ein Zeichen dafür, dass die Institutionen die Richtung wechseln.
➡ CHoCH = Frühes Trendumkehrsignal
Dieser Indikator erkennt beides automatisch, so dass Sie die Strukturlinien nicht manuell einzeichnen müssen.
Wie der BOS / CHoCH Scanner funktioniert
Der Indikator scannt ALLE Market Watch-Währungspaare
Er analysiert die Preisstruktur über mehrere Zeitrahmen hinweg
Er erkennt gültige BOS- oder CHoCH-Ereignisse
Jedes Signal wird berechnet und je nach Stärke eingestuft
Nur die 5 stärksten Signale werden auf dem Dashboard angezeigt.
Schwache oder verrauschte Setups werden herausgefiltert
Sie handeln nur Gelegenheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit
Das Dashboard ist auf Schnelligkeit und Übersichtlichkeit ausgelegt.
Für jedes Signal sehen Sie:
Symbol (Währungspaar)
Zeitrahmen
Signalart (BOS oder CHoCH)
Handelsrichtung (Kaufen/Verkaufen)
Einstiegskurs
Stop Verlust (SL)
Gewinnmitnahme (TP)
Signalstärke (%)
Zeitpunkt der Signalentstehung
Logik der Signalstärke
Die Stärke wird in Prozent (%) angezeigt
Die besten Trades beginnen bei 70% und darüber
Je höher der Prozentsatz, desto stärker ist die Strukturbestätigung.
Dies hilft Ihnen, schwache Setups zu vermeiden und sich nur auf Einstiegssignale von institutioneller Qualität zu konzentrieren.
Ein-Klick "SCAN ALL" Taste
Anstatt: Charts zu wechseln
Die Marktrichtung zu erraten
Sie klicken einfach: SCAN ALL
Warten Sie ein paar Sekunden
Wählen Sie aus den Top 5 der stärksten Signale
Dies ist besonders leistungsstark für vielbeschäftigte Trader.
Was macht diesen Indikator anders?
Er scannt, nicht nur Signale
Er ordnet die Signale nach ihrer Stärke
Er verwendet echte Marktstruktur-Logik
Er beseitigt emotionales Handeln
Er eignet sich für Scalping, Daytrading und Swingtrading
Speziell für die MT5-Leistung entwickelt
Wer sollte diesen Indikator verwenden?
Smart Money Concept (SMC)-Händler
ICT-basierte Trader
Scalper , die eine Strukturbestätigung suchen
Daytrader , die präzise Einstiege suchen
Swing Trader, die frühe Umkehrungen erkennen wollen
Einsteiger , die eine klare Anleitung wünschen
Fortgeschrittene Trader, die Bestätigung suchen
Typischer Handelsablauf
MT5 öffnen
BOS / CHoCH Signalscanner anhängen
SCAN ALL anklicken
Wählen Sie ein 70%+ Signal
Handel unter Verwendung von Entry, SL & TP eingeben
Verwalten Sie den Handel mit Vertrauen
Keine Verwirrung. Keine Über-Analyse.
Wichtigste Vorteile
Spart Zeit
Verringert die Ermüdung des Charts
Verbessert das Einstiegs-Timing
Erhöht das Vertrauen in den Handel
Hilft Ihnen , mit dem intelligenten Geld zu handeln, nicht gegen es
Plattform
Letzte Worte
Der Markt hinterlässt immer Fußabdrücke.
Dieser Indikator hilft Ihnen, sie deutlich zu sehen.
Wenn Sie mit Strukturen handeln wollen, nicht mit Indikatoren,
Wenn Sie Klarheit statt Verwirrung wollen,
Wenn Sie Qualität statt Quantität wollen...
BOS / CHoCH Signals Scanner Indikator (MT5)
Scannen Sie den Markt. Handeln Sie die stärksten Setups