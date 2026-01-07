Bos Choch Signal Scanner

BOS / CHoCH Señales Indicador Scanner (MT5)

Vea lo que está haciendo el dinero inteligente - Antes de que ocurra el movimiento

La mayoría de los operadores pierden porque entran demasiado tarde, operan en contra de la estructura o se pierden las confirmaciones institucionales.



El indicador BOS / CHoCH Signals Scanner fue construido para resolver exactamente eso.

Este indicador profesional de MT5 lee automáticamente la estructura del mercado, detecta la ruptura de la estructura (BOS) y el cambio de carácter (CHoCH) en tiempo real, luego escanea todos los pares de Market Watch y le muestra sólo las oportunidades de trading más fuertes en un potente panel de control.



Qué significan realmente BOS y CHoCH (explicación sencilla)

Ruptura de Estructura (BOS)

Una BOS se produce cuando el precio rompe un máximo o mínimo anterior en la dirección de la tendencia.

Esto generalmente confirma que el dinero inteligente está continuando el movimiento.

➡ BOS = Confirmación de la continuación de la tendencia

Cambio de carácter (CHoCH)



Un CHoCH se produce cuando el precio no continúa la tendencia y rompe la estructura en la dirección opuesta.

Esto a menudo señala que las instituciones están cambiando de dirección.

➡ CHoCH = Señal temprana de cambio de tendencia



Este indicador identifica ambos automáticamente, por lo que no tiene que dibujar líneas de estructura manualmente.

Cómo funciona el escáner BOS / CHoCH

El indicador escanea TODOS los pares de divisas de Market Watch

Analiza la estructura de precios a través de múltiples marcos de tiempo

Detecta eventos BOS o CHoCH válidos

Cada señal es calculada y calificada en base a su fuerza

Sólo las 5 señales más fuertes se muestran en el panel de control

Se filtran las configuraciones débiles o ruidosas.

Sólo operará con oportunidades de alta probabilidad

Explicación de Smart Dashboard



El panel de control está diseñado para ser rápido y claro.

Para cada señal, verá:

Símbolo (Par de divisas)

Marco temporal

Tipo de señal (BOS o CHoCH)

Dirección de la operación (Compra / Venta)

Precio de Entrada

Stop Loss (SL)

Take Profit (TP)

Intensidad de la señal (%)

Hora en que se formó la señal



Lógica de la intensidad de la señal

La fuerza se muestra en porcentaje (%)

Las mejores operaciones comienzan a partir del 70%

Cuanto mayor sea el porcentaje, más fuerte será la confirmación de la estructura.

Esto le ayuda a evitar configuraciones débiles y centrarse sólo en entradas de grado institucional.



Botón "SCAN ALL" con un solo clic

En lugar de : Cambiar de gráfico

Adivinar la dirección del mercado

Perderse operaciones



Simplemente : Haga clic en SCAN ALL

Espere unos segundos

Elija entre las 5 señales más fuertes

Esto es especialmente poderoso para los operadores ocupados.



¿Qué hace diferente a este indicador?

Escanea , no sólo señales

Clasifica las señales según su fuerza

Utiliza la verdadera lógica de la estructura del mercado

Elimina el trading emocional

Funciona para scalping, day trading y swing trading

Diseñado específicamente para MT5

¿Quién debería utilizar este indicador?

Operadores del Concepto de Dinero Inteligente (SMC)

Operadores basados en TIC

Scalpers en busca de confirmación de la estructura

Operadores diarios que buscan entradas precisas

Swing traders que detectan retrocesos tempranos

Principiantes que buscan una orientación clara

Operadores avanzados que buscan confirmación

Flujo de trabajo típico

Abrir MT5

Conecte el escáner de señales BOS / CHoCH

Haga clic en SCAN ALL

Seleccione una señal 70%+.

Entre en la operación usando la Entrada, SL y TP proporcionados

Gestione la operación con confianza

Sin confusiones. Sin sobre-análisis.



Principales ventajas

Ahorra tiempo

Reduce la fatiga de los gráficos

Mejora el momento de entrada

Aumenta la confianza en las operaciones

Le ayuda a operar con el dinero inteligente, no contra él



Plataforma

MetaTrader 5 (MT5)



Palabras finales

El mercado siempre deja huellas.



Este indicador le ayuda a verlas claramente.

Si quieres operar con estructuras, no con indicadores,

Si quieres claridad en lugar de confusión,

Si quieres señales de calidad en lugar de cantidad...

Indicador BOS / CHoCH Signals Scanner (MT5)



Escanee el mercado. Opere con las mejores configuraciones