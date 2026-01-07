Bos Choch Signal Scanner

BOS / CHoCH Señales Indicador Scanner (MT5)
Vea lo que está haciendo el dinero inteligente - Antes de que ocurra el movimiento
La mayoría de los operadores pierden porque entran demasiado tarde, operan en contra de la estructura o se pierden las confirmaciones institucionales.
El indicador BOS / CHoCH Signals Scanner fue construido para resolver exactamente eso.
Este indicador profesional de MT5 lee automáticamente la estructura del mercado, detecta la ruptura de la estructura (BOS) y el cambio de carácter (CHoCH) en tiempo real, luego escanea todos los pares de Market Watch y le muestra sólo las oportunidades de trading más fuertes en un potente panel de control.
Qué significan realmente BOS y CHoCH (explicación sencilla)
Ruptura de Estructura (BOS)
Una BOS se produce cuando el precio rompe un máximo o mínimo anterior en la dirección de la tendencia.
Esto generalmente confirma que el dinero inteligente está continuando el movimiento.
➡ BOS = Confirmación de la continuación de la tendencia
Cambio de carácter (CHoCH)
Un CHoCH se produce cuando el precio no continúa la tendencia y rompe la estructura en la dirección opuesta.
Esto a menudo señala que las instituciones están cambiando de dirección.
➡ CHoCH = Señal temprana de cambio de tendencia
Este indicador identifica ambos automáticamente, por lo que no tiene que dibujar líneas de estructura manualmente.
Cómo funciona el escáner BOS / CHoCH
El indicador escanea TODOS los pares de divisas de Market Watch
Analiza la estructura de precios a través de múltiples marcos de tiempo
Detecta eventos BOS o CHoCH válidos
Cada señal es calculada y calificada en base a su fuerza
Sólo las 5 señales más fuertes se muestran en el panel de control
Se filtran las configuraciones débiles o ruidosas.
Sólo operará con oportunidades de alta probabilidad
Explicación de Smart Dashboard
El panel de control está diseñado para ser rápido y claro.
Para cada señal, verá:
Símbolo (Par de divisas)
Marco temporal
Tipo de señal (BOS o CHoCH)
Dirección de la operación (Compra / Venta)
Precio de Entrada
Stop Loss (SL)
Take Profit (TP)
Intensidad de la señal (%)
Hora en que se formó la señal
Lógica de la intensidad de la señal
La fuerza se muestra en porcentaje (%)
Las mejores operaciones comienzan a partir del 70%
Cuanto mayor sea el porcentaje, más fuerte será la confirmación de la estructura.
Esto le ayuda a evitar configuraciones débiles y centrarse sólo en entradas de grado institucional.
Botón "SCAN ALL" con un solo clic
En lugar de: Cambiar de gráfico
Adivinar la dirección del mercado
Simplemente: Haga clic en SCAN ALL
Espere unos segundos
Elija entre las 5 señales más fuertes
Esto es especialmente poderoso para los operadores ocupados.
¿Qué hace diferente a este indicador?
Escanea , no sólo señales
Clasifica las señales según su fuerza
Utiliza la verdadera lógica de la estructura del mercado
Elimina el trading emocional
Funciona para scalping, day trading y swing trading
Diseñado específicamente para MT5
¿Quién debería utilizar este indicador?
Operadores del Concepto de Dinero Inteligente (SMC)
Operadores basados en TIC
Scalpers en busca de confirmación de la estructura
Operadores diarios que buscan entradas precisas
Swing traders que detectan retrocesos tempranos
Principiantes que buscan una orientación clara
Operadores avanzados que buscan confirmación
Flujo de trabajo típico
Abrir MT5
Conecte el escáner de señales BOS / CHoCH
Haga clic en SCAN ALL
Seleccione una señal 70%+.
Entre en la operación usando la Entrada, SL y TP proporcionados
Gestione la operación con confianza
Sin confusiones. Sin sobre-análisis.
Principales ventajas
Ahorra tiempo
Reduce la fatiga de los gráficos
Mejora el momento de entrada
Aumenta la confianza en las operaciones
Le ayuda a operar con el dinero inteligente, no contra él
Plataforma
Palabras finales
El mercado siempre deja huellas.
Este indicador le ayuda a verlas claramente.
Si quieres operar con estructuras, no con indicadores,
Si quieres claridad en lugar de confusión,
Si quieres señales de calidad en lugar de cantidad...
Indicador BOS / CHoCH Signals Scanner (MT5)
Escanee el mercado. Opere con las mejores configuraciones