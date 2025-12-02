Backtest Setup: Kontaktieren Sie mich, um die Datei und Anleitungen zu erhalten.

Bis jetzt wurden nur 1 Kopien verkauft. Der Preis wird nach jeder 10 Kopie steigen. Verpassen Sie es nicht. Nächster Preis: 119

Testversion verfügbar auf Anfrage (kontaktieren Sie mich).





Myniq wurde entwickelt, um konsistente Ausführung zu bieten, ohne Sie mit unnötigen Parametern zu überwältigen. Es entfernt die Verwirrung, die oft in überkomplizierten Systemen zu finden ist.





Maximaler Drawdown-Limit: Sie können eine Drawdown-Schwelle definieren, die, sobald sie erreicht ist, alle Trades schließt und den EA pausiert.

Nachrichtenfilter: Optionaler Nachrichtenfilter mit Details, um riskante Trades zu vermeiden.

Wichtige Schutzfunktionen:Ausführung Einfachheit:

Keine komplexen Überlagerungen oder Dutzende von Bedingungen. Befestigen Sie den EA einfach an XAUUSD im Zeitrahmen M15, und er erledigt den Rest. Ein Chart ist alles, was Sie benötigen, um alle Positionen intern zu verwalten.

So handelt es:

Momentum-basierter Einstieg: Trades werden nur ausgeführt, wenn die kurzfristige Richtung klar durch die Preisbeschleunigung unterstützt und durch Volatilitätsmaße gefiltert wird. Kein Scalp-Trading, kein Grid, keine Überexponierung.