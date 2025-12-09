Grid Following Robot MT5

Grid-Trading

Kauf- und Verkaufsoptionen: Sie können das System so einstellen, dass es Kaufaufträge unterhalb des Marktpreises und Verkaufsaufträge oberhalb des Marktpreises erteilt. Dies sichert Gewinne bei Kursbewegungen in beide Richtungen.

Einstellbare Parameter:

Maximale und minimale Preisniveaus: Definieren Sie den Bereich, in dem das Raster arbeitet.

Rasterabstand: Legen Sie den Abstand zwischen den einzelnen Kauf- und Verkaufsaufträgen fest, so dass Sie die Häufigkeit des Handels steuern können.

Volumen (Losgrößen): Passen Sie das Handelsvolumen für jeden Auftrag an, um das Risiko und die potenziellen Erträge zu steuern.

Gleitender Durchschnitt: Wählen Sie den Typ des gleitenden Durchschnitts wie SMA, EMA, WMA und auch den angewandten Preis.

Funktion zum Multiplizieren offener Aufträge: Sie können die Funktion aktivieren oder deaktivieren.

Empfohlene Produkte
Revivalist
Faith Wairimu Kariuki
Experten
Revivalist - Gold Breakout EA Übersicht Revivalist ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der ausschließlich für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Revivalist wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Fokus wünschen, und führt Breakout-basierte Strategien mit fortschrittlicher Risiko- und Positionsmanagement-Logik aus. Wichtige Fakten (MQL5-kompatibel) Vollständig an die MQL5-Marktregeln angepasst - keine Gewinnversprechen oder garantierte Ergebnisse. Warnung vor hohem Risiko:
NTG10xPro
Moein Zohary Binazirfoumany
Experten
Dieser Expert Advisor nutzt die Marktschwankungen anhand mehrerer Kriterien effizient aus. Der anfängliche Einzahlungswert ist ein Kriterium für die endgültige Rendite des EA. Wir empfehlen, mindestens 500 $ einzusetzen. Zusammen mit der Erhöhung der anfänglichen Einlage wird empfohlen, die Handelslotgröße relativ zu erhöhen. Die anderen Eingabeparameter sind für GBPUSD optimiert. Um für andere Paare verwendet zu werden, müssen sie separat optimiert werden.
FractalScalper
Ivan Simonika
Experten
Dieser Bot basiert auf der Analyse von adaptiven gleitenden Durchschnitten. Der Experte zeichnet sich durch stabile Signale aus, die als genaue kurzfristige Signale verwendet werden können. Dies ist ein Semi-Scalping-System, das den Markt mit zuverlässigen Indikatoren analysiert. Ob Scalper ein System ist oder nicht, hängt von den Parametern TakeProfit und StopLoss ab. Mit diesem Berater, müssen Sie verstehen, dass dieser Bot erfordert Optimierung. Der Bot funktioniert sowohl auf Netting-Konten
DoIt Gold Guardian MT5
Diego Arribas Lopez
Experten
[MT4 Version ] DoIt Gold Guardian - Zuversichtliche, stressfreie Automatisierung für Gold (XAUUSD) DoIt Gold Guardian wurde für Händler entwickelt, die mit Vertrauen, Kontrolle und Einfachheit von den explosiven Bewegungen des Goldes profitieren wollen. Der DoIt Gold Guardian ist ausschließlich auf Long-Trades spezialisiert und konzentriert sich darauf, die stärksten Aufwärtsphasen des Goldes zu erwischen - und gleichzeitig Ihr Kapital durch dynamisches, intelligentes Risikomanagement zu s
Adaptative Trend System
Pol Lazaro Porta
Experten
Adaptive Trend System (ATS) - Professionelles Multi-Strategy Averaging System mit Telegrammsteuerung Adaptive Trend System (ATS) ist ein professioneller Expert Advisor, der intelligente Trendsignale mit einem progressiven Mittelwertbildungssystem (Martingale oder Linear) kombiniert. Im Gegensatz zu traditionellen Grids, die schwebende Orders platzieren, eröffnet ATS Positionen dynamisch nur dann, wenn sich der Preis gegen Sie bewegt, so dass Sie Ihren Einstiegspreis bei vollständiger Risikokont
Swag EA
Joshua Didas Taban
Experten
Überblick Swag Expert Advisor Pro ist ein fortschrittliches Handelsinstrument, das Ihnen hilft, fundierte Kauf- und Verkaufsentscheidungen auf dem Devisenmarkt zu treffen. Dieser Expert Advisor analysiert die Kursbewegungen in Relation zu den Exponential Moving Averages (EMAs), um optimale Einstiegspunkte zu identifizieren und sicherzustellen, dass Sie den Markttrends voraus sind. Wichtigste Merkmale EMA-Analyse: Führt Kaufaufträge aus, wenn der Kurs über dem 200er EMA liegt und wenn die 25er,
StrikeZone X Pro
Park Geonwoo
Experten
StrikeZone X Pro - Automatisiertes Handelssystem mit hohem Risiko und hoher Rendite StrikeZone X Pro ist ein Algorithmus mit hohem Risiko und hoher Rendite, der für aggressive Trader entwickelt wurde, die eine starke Performance und ein dynamisches Marktengagement anstreben. Er nutzt eine volatilitätsadaptive Breakout-Engine in Kombination mit mehrschichtigen Filtern, um explosive Preisbewegungen zu identifizieren und mit Präzision zu nutzen. Hauptmerkmale High-Risk / High-Return Strategie , opt
Aether Algo
Phinnustda Warrarungruengskul
Experten
Aether Algo: Der intelligente Scalper für EURUSD H1 Aether Algo ist ein intelligentes automatisiertes Handelssystem, das sorgfältig für den EURUSD H1 Chart entwickelt wurde. Dieser Expert Advisor (EA) wurde entwickelt, um aus Marktmomentum und Volatilität Kapital zu schlagen. Er nutzt eine ausgeklügelte Kombination aus mehreren Indikatoren, um Einstiegs- und Ausstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Hauptmerkmale Fortgeschrittene Multi-Indikator-Strategie: Aether Algo ver
Synergy EA MT5
Jamal El Alama
Experten
Synergy EA MT5 verwendet eine Kombination aus drei Schlüsselindikatoren, um optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte für den Handel zu bestimmen. Diese Indikatoren sind der Relative Strength Index ( RSI ), die Bollinger Bänder und der gleitende 200-Perioden-Durchschnitt . Im Folgenden wird erläutert, wie jeder Indikator zum Entscheidungsprozess beiträgt: Relative Strength Index ( RSI ) : Der RSI ist ein Momentum-Oszillator, der die Geschwindigkeit und Veränderung von Kursbewegungen misst. Er h
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
2.94 (18)
Experten
Scalp Unscalp ist ein kurzfristiges, bidirektionales Scalping-System, das versucht, durch sehr präzise Einstiege schnell Gewinne zu erzielen. Scalp Unscalp Live-Signal kommt bald! Der aktuelle Preis wird erhöht. Begrenzter Aktionspreis 199 USD Kein Grid, kein Martingale. Jeder Trade wird einzeln ausgeführt Fester Stoploss verfügbar, mit virtuellem dynamischen Trailing-Stop-System Interaktives Handels-Panel und präzise Lotgrößeneinstellungen Empfohlen Chart: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zeitra
EA Smart Golden Wolf Scalper MT5
Ruslan Pishun
4.5 (2)
Experten
Der Scalper EA verwendet Strategien, die auf dem Intra-Bar-Handel in den Zeitrahmen H1 und H2 basieren. Außerdem werden viele Filter verwendet, um die richtigen Signale zum Eröffnen einer Order zu finden. Der EA verwendet schwebende Aufträge BuyStop und SellStop. Der EA handelt mit zwei Paaren: EURUSD, USDJPY und zwei Zeitrahmen H1, H2. Der Berater kann auch auf andere Währungen installiert werden, indem Sie die Anweisungen verwenden: https: //www.mql5.com/ru/blogs/post/750726 Der EA platziert e
Infinite Storm EA MT5
Radek Reznicek
4 (1)
Experten
Infinite Storm EA ist ein sicherer und vollautomatischer Expert Advisor, der Markttrends und Preisbewegungen analysiert und dadurch eine hohe Gewinnrate erzielt. Jede Order hat einen StopLoss (entweder real oder virtuell) und der EA hat fortschrittliche Filterfunktionen zusammen mit Spread- und Slippage-Schutz implementiert. Dieser EA verwendet KEINE der gefährlichen Strategien wie Martingale, Grid oder Arbitrage. Dieser EA ist vom Benutzer vollständig anpassbar. Dieser EA ist nicht auf ein Han
Allgain100
Nissar Ahmed
Experten
Wesentliche Merkmale Kern der Strategie EMA-Crossover-System : Fast EMA (Standard: 20) und Slow EMA (Standard: 50) Erzeugt Kaufsignale , wenn der Fast EMA über den Slow EMA kreuzt. Generiert Verkaufssignale , wenn der Fast EMA unter dem Slow EMA kreuzt. Fibonacci-Filter : Berechnet Fibonacci-Retrenchment-Levels (23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 %, 78,6 %) auf der Grundlage der jüngsten Kursschwankungen. Der Kurs muss sich in der Nähe eines Fibonacci-Levels befinden (konfigurierbarer Schwellenwert), u
MADAX40 Scalper
Muhammad Ma'dum
Experten
MADDAX Scalper EA - Präzises Scalping für DAX40 und darüber hinaus Nutzen Sie die Möglichkeiten des hochpräzisen automatisierten Handels mit dem MADDAX Scalper EA , einem speziell auf den DAX40 (DE40) zugeschnittenen Expert Advisor. Mit seinen fortschrittlichen sitzungsbasierten Scalping-Strategien und seinem robusten Risikomanagement ist dieser EA darauf ausgelegt, konsistente Gewinne zu erzielen und sich gleichzeitig an verschiedene Marktbedingungen anzupassen. Obwohl er für den DAX40 optimie
Grid MA Robot MT5
Songkiet Manoharn
Experten
Grid-Trading Kauf- und Verkaufsoptionen: Sie können das System so einstellen, dass es Kaufaufträge unterhalb des Marktpreises und Verkaufsaufträge oberhalb des Marktpreises erteilt. Dies sichert Gewinne bei Kursbewegungen in beide Richtungen. Einstellbare Parameter : Maximale und minimale Preisniveaus: Definieren Sie den Bereich, in dem das Netz arbeitet. Rasterabstand: Legen Sie den Abstand zwischen den einzelnen Kauf- und Verkaufsaufträgen fest, so dass Sie die Häufigkeit des Handels steuern k
Custom Range Breakout EA
Alex Merino I Bello
Experten
Custom Range Breakout EA (CRB) ist ein hochgradig konfigurierbares Breakout-Handelssystem, mit dem Sie eine beliebige Preisspanne definieren und Trades auf der Grundlage Ihrer Strategie automatisieren können. Ganz gleich, ob Sie die Londoner Eröffnung, die New Yorker Sitzung oder ein benutzerdefiniertes Intraday-Niveau anpeilen, CRB gibt Ihnen die vollständige Kontrolle darüber, wie und wann Sie in den Handel einsteigen, mit fortschrittlichen Risikotools und präzisen Timing-Filtern. Der EA umfa
Equity Compounder
Mohammadaarif Maqbulh Mansuri
Experten
Equity Compounder ist ein intelligenter, vollautomatischer Expert Advisor. Dieser EA ist so aufgebaut, dass er die Wichtigkeitsebenen in Kombination mit der Preisaktion nutzt, ohne dabei auf Indikatoren zurückzugreifen. Die Strategie, die dahinter steckt, basiert auf den Lehren eines professionellen Händlers und ehemaligen Händlers. Der EA findet ungeprüfte Niveaus, von denen bekannt ist, dass sie für Institutionen von Interesse sind, in der von Ihnen festgelegten Anzahl von Kerzen und wird auf
Trend variance spectrum robot
Ekaterina Saltykova
Experten
In der Welt des Handels, wo jeder Tick der Beginn einer neuen Geschichte sein kann, ist es entscheidend, einen verlässlichen Verbündeten zu haben. TrendVarianceSpectrum ist nicht nur ein Trading-Roboter; es ist Ihr Leitfaden in den volatilen Märkten. Mit jahrelanger Erfahrung entwickelt und auf über 25 Jahre Daten trainiert, vereint es die Eleganz der Mathematik mit der Kraft moderner Technologie. Hauptvorteile von TrendVarianceSpectrum: Minimale Drawdowns:   TrendVarianceSpectrum arbeitet mit d
Three Bulls and Three Bears
Irvan Trias Putra
Experten
3 Bulls and 3 Bears EA ist ein Expert Advisor, der Candlestick-Muster und den EMA-Indikator verwendet, um den Forex- und Kryptomarkt mit einem Rastersystem zu handeln. Die Handelsstrategie dieses Expert Advisors basiert auf der folgenden Logik: Dieser Experte kauft oder verkauft, wenn eine bestimmte Anzahl von Bären- und Bullenkerzen mit einem bestimmten Körper gebildet werden. Der Expert Advisor verwendet auch ein Grid-System, um die Rentabilität zu erhöhen und das Risiko jedes Handels zu redu
Bobot Scalper Gold
Richard Tolentino
Experten
BoBot Scalper - Die neue Ära des Trend Scalping ist da. Wenn Sie mit XAUUSD, Indizes oder sich schnell bewegenden Paaren handeln, ist dieser EA für Sie gemacht. BoBot Scalper verwendet eine verfeinerte MACD/LWMA-Engine, um echte Trendfortsetzungs-Einträge vor der Masse zu erkennen. Er reagiert schnell, verwaltet das Risiko sauber und sichert den Gewinn mit einem stufenbasierten Währungs-Trailing-System - einem der intelligentesten Trailing-Stile, die Sie in einem Scalping-EA finden. Er verwendet
Moving Average Crossover With ATR
Jason Smith
Experten
Gleitende Durchschnitte Bot mit ATR - Ein umfassendes Trading Tool . Very RARE POWERFUL AND UNIQUE moving averages BOT that incorporates ATR with Stop Loss, Take Profit Multiplier. Mehrere Time Frames und vieles mehr. Dieser Bot ist ein beeindruckendes automatisiertes Handelssystem, das die Einfachheit der gleitenden Durchschnitte mit der dynamischen Anpassungsfähigkeit der Average True Range (ATR) kombiniert. Entwickelt, um Handelsstrategien durch eine ausgewogene Mischung aus Trendfolgetechn
Restea
Ivanvielle Bonifacio Dupaya
Experten
Restea - Volatilitätsadaptiver RSI Expert Advisor Restea ist ein automatisiertes Handelssystem, das die Indikatoren MA für den Trend, Price Action für die Marktstruktur und RSI für die Trenddynamik kombiniert. Trade-Levels werden automatisch auf Basis der ATR-basierten Volatilität berechnet. Es handelt für Sie und gibt Ihnen dennoch die volle Kontrolle, indem Sie die Einstellungen verändern. Ich hoffe, Sie haben ein tolles und positives Feedback bei der Verwendung von Restea. Wenn Ihnen Restea
AI SpectraCore Genesis EA MT5
Dolores Martin Munoz
4.5 (4)
Experten
SpectraCore Genesis Entwickelt für Gold. Präzise bis ins Detail. Handelt, wenn andere zögern. SpectraCore Genesis ist kein gewöhnlicher Expert Advisor. Es handelt sich um ein professionelles Handelssystem, das ausschließlich für XAU/USD (Gold) konzipiert wurde. Keine universellen Vorlagen, keine Kompromisse – nur strukturierte Logik, Risikokontrolle und algorithmische Präzision. Dieser EA springt nicht impulsiv in den Markt. Er wartet. Und er schlägt zu, wenn der Moment wirklich zählt. Ein Live-
Azurean Expert
Ruengrit Loondecha
Experten
--------------------------------------------------------- Azurean Expert MT5 Optimale Leistung: Entwickelt , um am besten mit GOLD auf dem M15-Zeitrahmen zu arbeiten. Kapitalanforderungen: Minimales Startkapital von $200-$500 für eine 0,01 Lotgröße (AutoLot-Funktion eingeschlossen). --------------------------------------------------------- This is a Single EA, less orders but might more Accuracy. Powerful Portfolio EA Launched NOW with   QuantLynk Engine Series. More information Click here . In
Eldoria Expert MT5
Ruengrit Loondecha
Experten
--------------------------------------------------------- Eldoria Expert MT5 Optimale Leistung: Entwickelt , um am besten mit GOLD auf dem M30-Zeitrahmen zu arbeiten. Kapitalanforderungen: Minimales Startkapital von $300-$500 für eine 0,01 Lotgröße (AutoLot-Funktion eingeschlossen). --------------------------------------------------------- This is a Single EA, less orders but might more Accuracy. Powerful Portfolio EA Launched NOW with   QuantLynk Engine Series. More information Click here . In
Emberhaven Expert MT5
Ruengrit Loondecha
Experten
--------------------------------------------------------- Emberhaven Expert MT5 Optimale Leistung: Entwickelt , um am besten mit GOLD auf dem H1-Zeitrahmen zu arbeiten. Kapitalanforderungen: Minimales Startkapital von $100-$300 für eine 0,01 Lotgröße (AutoLot-Funktion eingeschlossen). --------------------------------------------------------- This is a Single EA, less orders but might more Accuracy. Powerful Portfolio EA Launched NOW with   QuantLynk Engine Series. More information Click here .
Ethereal Expert MT5
Ruengrit Loondecha
Experten
--------------------------------------------------------- Unbefleckter Experte MT5 Optimale Leistung: Entwickelt , um am besten mit GOLD auf dem H1-Zeitrahmen zu arbeiten. Kapitalbedarf: Minimales Startkapital von $100-$300 für eine 0,01 Lotgröße (AutoLot-Funktion eingeschlossen). --------------------------------------------------------- This is a Single EA, less orders but might more Accuracy. Powerful Portfolio EA Launched NOW with   QuantLynk Engine Series. More information Click here . Indi
Immaculate Expert MT5
Ruengrit Loondecha
Experten
--------------------------------------------------------- Unbefleckter Experte MT5 Optimale Performance: Entwickelt , um am besten mit GOLD auf dem H1-Zeitrahmen zu arbeiten. Kapitalanforderungen: Minimales Startkapital von $100-$200 für eine 0,01 Lotgröße (AutoLot-Funktion eingeschlossen). --------------------------------------------------------- This is a Single EA, less orders but might more Accuracy. Powerful Portfolio EA Launched NOW with   QuantLynk Engine Series. More information Click h
Mauve Expert MT5
Ruengrit Loondecha
Experten
--------------------------------------------------------- Mauve Expert MT5 Optimale Leistung: Entwickelt , um am besten mit GOLD auf dem M5-Zeitrahmen zu arbeiten. Kapitalanforderungen: Minimales Startkapital von $100-$300 für eine 0,01 Lotgröße (AutoLot-Funktion eingeschlossen). --------------------------------------------------------- This is a Single EA, less orders but might more Accuracy. Powerful Portfolio EA Launched NOW with   QuantLynk Engine Series. More information Click here . Indik
Stygian Expert MT5
Ruengrit Loondecha
Experten
--------------------------------------------------------- Stygian Expert MT5 Optimale Leistung: Entwickelt, um am besten mit GOLD auf dem H1-Zeitrahmen zu arbeiten. Kapitalanforderungen: Minimales Startkapital von $100-$200 für eine 0,01 Lotgröße (AutoLot-Funktion eingeschlossen). --------------------------------------------------------- This is a Single EA, less orders but might more Accuracy. Powerful Portfolio EA Launched NOW with   QuantLynk Engine Series. More information Click here . Ind
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Weitere Produkte dieses Autors
Grid Robot MT5
Songkiet Manoharn
Experten
Grid-Trading Kauf- und Verkaufsoptionen: Sie können das System so einstellen, dass es Kaufaufträge unterhalb des Marktpreises und Verkaufsaufträge oberhalb des Marktpreises platziert. Dies sichert Gewinne bei Kursbewegungen in beide Richtungen. Einstellbare Parameter: Maximale und minimale Preisniveaus: Definieren Sie den Bereich, innerhalb dessen das Raster arbeitet. Rasterabstand: Legen Sie den Abstand zwischen den einzelnen Kauf- und Verkaufsaufträgen fest, so dass Sie die Häufigkeit des Han
Grid MA Robot MT5
Songkiet Manoharn
Experten
Grid-Trading Kauf- und Verkaufsoptionen: Sie können das System so einstellen, dass es Kaufaufträge unterhalb des Marktpreises und Verkaufsaufträge oberhalb des Marktpreises erteilt. Dies sichert Gewinne bei Kursbewegungen in beide Richtungen. Einstellbare Parameter : Maximale und minimale Preisniveaus: Definieren Sie den Bereich, in dem das Netz arbeitet. Rasterabstand: Legen Sie den Abstand zwischen den einzelnen Kauf- und Verkaufsaufträgen fest, so dass Sie die Häufigkeit des Handels steuern k
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension