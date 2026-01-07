EMA Trend MACD
- Asesores Expertos
- Piyachai Lertjuntuek
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
🔷 EMA Tendencia MACD EA
Asesor experto profesional de seguimiento de tendencias para MetaTrader 5
📌 Descripción general del producto
EMA Trend MACD EA es un Asesor Experto profesional de seguimiento de tendencias diseñado para MetaTrader 5.
Opera sólo en la dirección de una tendencia confirmada utilizando el sesgo EMA combinado con la confirmación de cruce de línea MACD, ayudando a los operadores a evitar señales falsas y overtrading.
Este EA es adecuado para los traders que prefieren una lógica limpia, un control disciplinado del riesgo y un rendimiento estable.
Ventajas Clave
✔ Opera sólo con la tendencia (no opera contra tendencia)
✔ Utiliza el sesgo EMA (Rápido > Medio > Lento) para confirmar la dirección del mercado
✔ Entrada confirmada por el cruce de la Línea Principal y de Señal MACD
✔ Abre sólo una posición por dirección (Compra / Venta)
✔ Protección incorporada contra spread alto, deslizamiento y margen insuficiente
✔ Gestión flexible del tamaño del lote (Fijo / Automático / % de riesgo)
✔ Cumple totalmente con los estándares del Mercado MQL5
⚙️ Explicación de la Estrategia de Trading (Simple)
-
Detección de Tendencia (Sesgo EMA)
-
Comprar sólo cuando Fast EMA > Mid EMA > Slow EMA
-
Vender sólo cuando Fast EMA < Mid EMA < Slow EMA
-
-
Confirmación de entrada (MACD)
-
Compra cuando el MACD principal cruza por encima de la línea de señal
-
Vender cuando el MACD principal cruza por debajo de la línea de señal
-
-
Gestión de operaciones
-
Una operación por dirección a la vez
-
Sin órdenes duplicadas
-
Nueva operación sólo después de que la operación anterior alcance el SL o el TP
-
🛡 Filtros de seguridad incorporados
-
Filtro de diferencial (puntos)
-
Filtro de deslizamiento (puntos)
-
Comprobación de margen libre (evita el error "No hay suficiente dinero")
-
Protección de ejecución de mercado
📊 Gestión del tamaño del lote
Puede elegir uno de los tres modos de cálculo de lote:
-
Lote fijo
-
Tamaño de lote fijo manual
-
-
Lote automático
-
Calcula automáticamente el tamaño del lote.
-
Ejemplo: $1000 de saldo = 0.01 lote
-
-
Porcentaje de riesgo
-
Calcula el lote en función de
Porcentaje de riesgo × Capital de la cuenta ÷ Stop Loss
-
🧩 Parámetros de entrada
▶ Ajustes de tendencia y señal
-
EMAFast Period - Periodo EMA rápido
-
EMA Mid Period - Periodo medio de la EMA
-
EMA Slow Period - Periodo lento de la EMA
-
MACDFast Period - EMA rápida de MACD
-
MACDPeriodo Lento - MACD EMA lento
-
MACDSignal Period - Línea de señal MACD
▶ Ajustes de comercio
-
Stop Loss (Puntos) - Distancia de Stop loss
-
Take Profit (Puntos) - Distancia de toma de beneficios.
▶ Ajustes de protección
-
Diferencial máximo(Puntos) - Diferencial máximo permitido
-
Deslizamiento máximo(Puntos ) - Deslizamiento máximo permitido.
▶ Gestión de lotes
-
Modo de lote
-
Lote fijo
-
Lote automático
-
Porcentaje de riesgo
-
-
Tamaño de lote fijo
-
Porcentaje de riesgo (%)
📈 Símbolos y plazos recomendados
-
Símbolos: Divisas, Oro (XAUUSD), Índices
-
Plazos: M15, M30, H1
-
Tipo de broker: ECN / Se recomiendan brokers con poco spread
⚠️ Notas importantes
-
Sin martingala
-
No grid
-
Sin cobertura
-
No scalping
-
Las operaciones sólo cuando las condiciones se confirman plenamente
🎯 ¿Para quién es este EA?
✔ Los comerciantes que prefieren estrategias de seguimiento de tendencias
✔ Los comerciantes que quieren una lógica simple con control de riesgo profesional
✔ Los comerciantes que quieren una EA limpia sin gestión de dinero arriesgado