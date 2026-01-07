🔷 EMA Tendencia MACD EA

Asesor experto profesional de seguimiento de tendencias para MetaTrader 5

📌 Descripción general del producto

EMA Trend MACD EA es un Asesor Experto profesional de seguimiento de tendencias diseñado para MetaTrader 5.

Opera sólo en la dirección de una tendencia confirmada utilizando el sesgo EMA combinado con la confirmación de cruce de línea MACD, ayudando a los operadores a evitar señales falsas y overtrading.

Este EA es adecuado para los traders que prefieren una lógica limpia, un control disciplinado del riesgo y un rendimiento estable.

Ventajas Clave

✔ Opera sólo con la tendencia (no opera contra tendencia)

✔ Utiliza el sesgo EMA (Rápido > Medio > Lento) para confirmar la dirección del mercado

✔ Entrada confirmada por el cruce de la Línea Principal y de Señal MACD

✔ Abre sólo una posición por dirección (Compra / Venta)

✔ Protección incorporada contra spread alto, deslizamiento y margen insuficiente

✔ Gestión flexible del tamaño del lote (Fijo / Automático / % de riesgo)

✔ Cumple totalmente con los estándares del Mercado MQL5

⚙️ Explicación de la Estrategia de Trading (Simple)

Detección de Tendencia (Sesgo EMA) Comprar sólo cuando Fast EMA > Mid EMA > Slow EMA

Vender sólo cuando Fast EMA < Mid EMA < Slow EMA Confirmación de entrada (MACD) Compra cuando el MACD principal cruza por encima de la línea de señal

Vender cuando el MACD principal cruza por debajo de la línea de señal Gestión de operaciones Una operación por dirección a la vez

Sin órdenes duplicadas

Nueva operación sólo después de que la operación anterior alcance el SL o el TP

🛡 Filtros de seguridad incorporados

Filtro de diferencial (puntos)

Filtro de deslizamiento (puntos)

Comprobación de margen libre (evita el error "No hay suficiente dinero")

Protección de ejecución de mercado

📊 Gestión del tamaño del lote

Puede elegir uno de los tres modos de cálculo de lote:

Lote fijo Tamaño de lote fijo manual Lote automático Calcula automáticamente el tamaño del lote.

Ejemplo: $1000 de saldo = 0.01 lote Porcentaje de riesgo Calcula el lote en función de Porcentaje de riesgo × Capital de la cuenta ÷ Stop Loss

🧩 Parámetros de entrada

▶ Ajustes de tendencia y señal

EMA Fast Period - Periodo EMA rápido

EMA Mid Period - Periodo medio de la EMA

EMA Slow Period - Periodo lento de la EMA

MACD Fast Period - EMA rápida de MACD

MACD Periodo Lento - MACD EMA lento

MACDSignal Period - Línea de señal MACD

▶ Ajustes de comercio

Stop Loss (Puntos) - Distancia de Stop loss

Take Profit (Puntos) - Distancia de toma de beneficios.

▶ Ajustes de protección

Diferencial máximo (Puntos) - Diferencial máximo permitido

Deslizamiento máximo(Puntos ) - Deslizamiento máximo permitido.

▶ Gestión de lotes

Modo de lote Lote fijo Lote automático Porcentaje de riesgo

Tamaño de lote fijo

Porcentaje de riesgo (%)

📈 Símbolos y plazos recomendados

Símbolos : Divisas, Oro (XAUUSD), Índices

Plazos : M15, M30, H1

Tipo de broker: ECN / Se recomiendan brokers con poco spread

⚠️ Notas importantes

Sin martingala

No grid

Sin cobertura

No scalping

Las operaciones sólo cuando las condiciones se confirman plenamente

🎯 ¿Para quién es este EA?

✔ Los comerciantes que prefieren estrategias de seguimiento de tendencias

✔ Los comerciantes que quieren una lógica simple con control de riesgo profesional

✔ Los comerciantes que quieren una EA limpia sin gestión de dinero arriesgado



