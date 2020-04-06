StrikeZone X Pro

StrikeZone X Pro - Automatisiertes Handelssystem mit hohem Risiko und hoher Rendite

StrikeZone X Pro ist ein Algorithmus mit hohem Risiko und hoher Rendite, der für aggressive Trader entwickelt wurde, die eine starke Performance und ein dynamisches Marktengagement anstreben.
Er nutzt eine volatilitätsadaptive Breakout-Engine in Kombination mit mehrschichtigen Filtern, um explosive Preisbewegungen zu identifizieren und mit Präzision zu nutzen.

Hauptmerkmale

  • High-Risk / High-Return Strategie, optimiert für schnelle Marktbewegungen

  • Volatilitätsbasiertes Einstiegssystem (ATR adaptiv)

  • Blitzschnelle Ausbruchslogik für starke Momentum-Bedingungen

  • Dynamischer Stop Loss & Trailing Stop zum Schutz der Gewinne

  • Optimiert für NASDAQ / US100 / Indizes

  • Vollständig automatisiert - Plug-and-Play-Betrieb

Empfohlen für

  • Händler, die hohe Volatilität, starkes Momentum und explosive Erträge bevorzugen

  • Professionelle Algo-Nutzer, die das Risiko verstehen

  • Konten, die schnelles Wachstum in trendigen Märkten anstreben

Wichtige Hinweise

Dieser EA verwendet eine aggressive Methodik mit großen Schwankungen und größeren Drawdowns.
Er ist nur für Benutzer gedacht, die sich mit risikoreichem Handel auskennen.

Verwenden Sie angemessene Losgrößen und testen Sie sorgfältig, bevor Sie live gehen.


