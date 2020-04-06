StrikeZone X Pro ist ein Algorithmus mit hohem Risiko und hoher Rendite, der für aggressive Trader entwickelt wurde, die eine starke Performance und ein dynamisches Marktengagement anstreben.

Er nutzt eine volatilitätsadaptive Breakout-Engine in Kombination mit mehrschichtigen Filtern, um explosive Preisbewegungen zu identifizieren und mit Präzision zu nutzen.

Hauptmerkmale

High-Risk / High-Return Strategie , optimiert für schnelle Marktbewegungen

Volatilitätsbasiertes Einstiegssystem (ATR adaptiv)

Blitzschnelle Ausbruchslogik für starke Momentum-Bedingungen

Dynamischer Stop Loss & Trailing Stop zum Schutz der Gewinne

Optimiert für NASDAQ / US100 / Indizes

Vollständig automatisiert - Plug-and-Play-Betrieb

Empfohlen für

Händler, die hohe Volatilität, starkes Momentum und explosive Erträge bevorzugen

Professionelle Algo-Nutzer, die das Risiko verstehen

Konten, die schnelles Wachstum in trendigen Märkten anstreben

Wichtige Hinweise

Dieser EA verwendet eine aggressive Methodik mit großen Schwankungen und größeren Drawdowns.

Er ist nur für Benutzer gedacht, die sich mit risikoreichem Handel auskennen.