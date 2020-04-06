StrikeZone X Pro
- Experten
- Park Geonwoo
- Version: 1.3
- Aktivierungen: 5
StrikeZone X Pro ist ein Algorithmus mit hohem Risiko und hoher Rendite, der für aggressive Trader entwickelt wurde, die eine starke Performance und ein dynamisches Marktengagement anstreben.
Er nutzt eine volatilitätsadaptive Breakout-Engine in Kombination mit mehrschichtigen Filtern, um explosive Preisbewegungen zu identifizieren und mit Präzision zu nutzen.
Hauptmerkmale
High-Risk / High-Return Strategie, optimiert für schnelle Marktbewegungen
Volatilitätsbasiertes Einstiegssystem (ATR adaptiv)
Blitzschnelle Ausbruchslogik für starke Momentum-Bedingungen
Dynamischer Stop Loss & Trailing Stop zum Schutz der Gewinne
-
Optimiert für NASDAQ / US100 / Indizes
Vollständig automatisiert - Plug-and-Play-Betrieb
Empfohlen für
Händler, die hohe Volatilität, starkes Momentum und explosive Erträge bevorzugen
Professionelle Algo-Nutzer, die das Risiko verstehen
Konten, die schnelles Wachstum in trendigen Märkten anstreben
Wichtige Hinweise
Dieser EA verwendet eine aggressive Methodik mit großen Schwankungen und größeren Drawdowns.
Er ist nur für Benutzer gedacht, die sich mit risikoreichem Handel auskennen.
Verwenden Sie angemessene Losgrößen und testen Sie sorgfältig, bevor Sie live gehen.