QTS Liquidity Trap SMC

🛑 Schluss mit Stop-Loss-Orders! Handeln Sie jetzt mit den Profis!

Die QTS Liquidity Trap ist ein professioneller SMC-Handelsalgorithmus (Smart Money Concepts), der Liquiditäts-Sweeps und Fehlausbrüche erkennt.

Privatanleger platzieren ihre Stop-Loss-Orders an offensichtlichen Hochs und Tiefs. Institutionelle Anleger treiben den Kurs bis zu diesen Niveaus, um Liquidität zu sichern, bevor sie umkehren. Dieser Expert Advisor (EA) identifiziert genau diese Momente und handelt die Umkehr.

🔥 Funktionsweise:

Liquiditätspools: Identifiziert automatisch wichtige Swing-Hochs/Tiefs (Fraktale), an denen sich Liquidität konzentriert.

Der Sweep (Auslöser): Wartet, bis der Kurs das Niveau aggressiv durchbricht, um Privatanleger in die Falle zu locken.

Die Falle (Bestätigung): Steigt nur ein, wenn die Kerze wieder innerhalb der Range schließt (Ablehnung). Dies bestätigt, dass es sich um eine Stop-Loss-Jagd und nicht um einen Ausbruch handelte.

✅ Hauptmerkmale:

Automatisches Risikomanagement: Berechnet die Positionsgröße automatisch basierend auf Ihrem Risikoprozentsatz pro Trade.

Sniper-Einstiege: Exakter Einstieg zum Schlusskurs der Ablehnungskerze.

Sitzungsfilter: Handel nur während der Liquiditätsengpässe in London/New York, um Störungen durch geringe Liquidität zu vermeiden.

Risiko-Rendite-Verhältnis: Integrierte RR-Logik (z. B. 1:2 oder 1:3) für positive Erwartungen.

⚙️ Eingabeparameter:

Risikoprozentsatz: Risiko pro Trade (z. B. 1,0 = 1 % Risiko).

Risiko-Rendite-Verhältnis: Verhältnis von Risiko zu Rendite (z. B. 2 bedeutet, dass das Kursziel dem Doppelten des Stop-Loss entspricht).

Startzeit/Endzeit der Handelssitzung (Serverzeit).

Seien Sie nicht nur Liquidität. Seien Sie clever.
