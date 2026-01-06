QTS Liquidity Trap SMC

🛑 Stop loss'larınızın tetiklenmesine son verin! Akıllı Para ile işlem yapmaya başlayın.





QTS Likidite Tuzağı, Likidite Süpürmelerini ve Yanlış Kırılmaları tespit etmek için tasarlanmış profesyonel bir SMC (Akıllı Para Kavramları) işlem algoritmasıdır.





Bireysel yatırımcılar Stop Loss emirlerini belirgin Yüksek ve Düşük seviyelere yerleştirirler. Kurumlar, tersine dönmeden önce "likiditeyi ele geçirmek" için fiyatı bu seviyelere doğru iterler. Bu EA, bu anları tam olarak belirler ve tersine dönüşü işler.





🔥 Mantık Mekaniği:





Likidite Havuzları: Likiditenin bulunduğu önemli Salınım Yüksek/Düşük seviyelerini (Fraktallar) otomatik olarak belirler.





Süpürme (Teşvik): Bireysel yatırımcıları tuzağa düşürmek için fiyatın seviyeyi agresif bir şekilde kırmasını bekler.





Tuzak (Onay): Mum çubuğu aralığın içine geri kapanırsa (reddedilme) işleme girer. Bu, bir Stop Hunt'ın bir kırılma değil, bir Stop Hunt olduğunu doğrular.





✅ Temel Özellikler:





Otomatik Risk Yönetimi: İşlem başına risk yüzdesine göre lot büyüklüğünü otomatik olarak hesaplar.





Keskin Nişancı Girişleri: Reddedilen mumun kapanışında tam olarak işleme girer.





Oturum Filtresi: Düşük likidite gürültüsünden kaçınmak için yalnızca Londra/New York kilit bölgelerinde işlem yapın.





Risk:Ödül Oranı: Olumlu beklentiler için yerleşik RR mantığı (örneğin 1:2 veya 1:3).





⚙️ Giriş Parametreleri:





InpRiskPercent: İşlem başına risk yüzdesi (örneğin, 1.0 = %1 risk).





InpRR_Ratio: Risk/Ödül oranı (örneğin, 2, Hedefin 2x StopLoss olduğu anlamına gelir).





InpStartHour / InpEndHour: İşlem oturumu penceresi (Sunucu Saati).





Likidite olmayın. Akıllı Para olun.





