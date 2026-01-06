QTS Liquidity Trap SMC

🛑 Хватит терпеть срабатывание стоп-лосса! Начните торговать С «умными деньгами».





QTS Liquidity Trap — это профессиональный торговый алгоритм SMC (Smart Money Concepts), разработанный для обнаружения скачков ликвидности и ложных пробоев.





Розничные трейдеры устанавливают стоп-лоссы на очевидных максимумах и минимумах. Институциональные инвесторы подталкивают цену к этим уровням, чтобы «захватить ликвидность» перед разворотом. Этот советник точно определяет эти моменты и торгует на развороте.





🔥 Логические механизмы:





Пулы ликвидности: Автоматически определяет ключевые максимумы/минимумы колебаний (фракталы), где сосредоточена ликвидность.





Скачок (стимулирование): Ожидает агрессивного пробоя уровня ценой, чтобы заманить в ловушку розничных трейдеров.





Ловушка (подтверждение): Вход в сделку происходит только в том случае, если свеча закрывается внутри диапазона (отскок). Это подтверждает, что это была охота за стоп-лоссом, а не прорыв.









✅ Ключевые особенности:





Автоматическое управление рисками: Автоматический расчет размера лота на основе процента риска на сделку.





Снайперские входы: Вход осуществляется точно на закрытии свечи отскока.





Фильтр сессии: Торгуйте только в зонах отскока Лондона/Нью-Йорка, чтобы избежать шума низкой ликвидности.





Соотношение риска и прибыли: Встроенная логика соотношения риска и прибыли (например, 1:2 или 1:3) для положительных ожиданий.





⚙️ Входные параметры:





InpRiskPercent: Процент риска на сделку (например, 1.0 = 1% риска).





InpRR_Ratio: Соотношение риска и прибыли (например, 2 означает, что целевая цена равна 2-кратному стоп-лоссу).





InpStartHour / InpEndHour: Окно торговой сессии (время сервера).





Не будьте ликвидностью. Будьте умными деньгами.