QTS Liquidity Trap SMC

🛑 Хватит терпеть срабатывание стоп-лосса! Начните торговать С «умными деньгами».

QTS Liquidity Trap — это профессиональный торговый алгоритм SMC (Smart Money Concepts), разработанный для обнаружения скачков ликвидности и ложных пробоев.

Розничные трейдеры устанавливают стоп-лоссы на очевидных максимумах и минимумах. Институциональные инвесторы подталкивают цену к этим уровням, чтобы «захватить ликвидность» перед разворотом. Этот советник точно определяет эти моменты и торгует на развороте.

🔥 Логические механизмы:

Пулы ликвидности: Автоматически определяет ключевые максимумы/минимумы колебаний (фракталы), где сосредоточена ликвидность.

Скачок (стимулирование): Ожидает агрессивного пробоя уровня ценой, чтобы заманить в ловушку розничных трейдеров.

Ловушка (подтверждение): Вход в сделку происходит только в том случае, если свеча закрывается внутри диапазона (отскок). Это подтверждает, что это была охота за стоп-лоссом, а не прорыв.


✅ Ключевые особенности:

Автоматическое управление рисками: Автоматический расчет размера лота на основе процента риска на сделку.

Снайперские входы: Вход осуществляется точно на закрытии свечи отскока.

Фильтр сессии: Торгуйте только в зонах отскока Лондона/Нью-Йорка, чтобы избежать шума низкой ликвидности.

Соотношение риска и прибыли: Встроенная логика соотношения риска и прибыли (например, 1:2 или 1:3) для положительных ожиданий.

⚙️ Входные параметры:

InpRiskPercent: Процент риска на сделку (например, 1.0 = 1% риска).

InpRR_Ratio: Соотношение риска и прибыли (например, 2 означает, что целевая цена равна 2-кратному стоп-лоссу).

InpStartHour / InpEndHour: Окно торговой сессии (время сервера).

Не будьте ликвидностью. Будьте умными деньгами.
Другие продукты этого автора
QTS Gold Guardian AI
Benny Hidayat
Эксперты
QTS Gold Guardian AI Institutional-grade Gold Scalper powered by Neural Network. Features Smart Hedging, Equity Protection, and Volatility Adaptation. No dangerous Martingale. QTS Gold Guardian AI is the ultimate solution for XAUUSD (Gold) scalping, designed to survive volatile market conditions. Unlike traditional scalpers that blow accounts, QTS focuses on Capital Preservation first. Key Features: Neural Network Logic: Uses advanced logic to detect micro-trends on M5/H1 timeframes. Smart
QTS Trinity Ultimate
Benny Hidayat
Эксперты
# QTS vPlus TRINITY Ultimate – Institutional Order Flow & AI Structure QTS vPlus TRINITY Ultimate is a professional-grade Expert Advisor designed for serious traders and Prop Firm challengers (FTMO, FXIFY, The5ers). Unlike standard indicators, TRINITY combines three institutional trading dimensions into one powerful algorithm: Market Structure, RSI Precision Sniper, and Volume Order Flow. This EA has been rigorously stress-tested and optimized to pass strict validation standards, equipped wit
Quantum Super Hybrid Platinum
Benny Hidayat
Индикаторы
Прекратите гадать. Начните торговать с точностью. QTS Super Hybrid Platinum — это не просто индикатор; это полноценная торговая система, разработанная для скальперов и внутридневных трейдеров, которым важны точность и безопасность. Сочетая мощь институционального анализа ценового движения (SNR) с трендовым импульсом (тройная EMA), этот инструмент отфильтровывает рыночный шум, предоставляя вам только высоковероятные торговые возможности. Почему именно QTS Super Hybrid Platinum? Мы создали этот
Queen QTS Rebate Hunter Pro
Benny Hidayat
Эксперты
Queen QTS Rebate Hunter — это не обычный скальпер. Это специализированная утилита для высокочастотной торговли (HFT), разработанная специально для брокеров-посредников (IB), трейдеров, получающих скидки, и фармеров комиссионных. Большинство скальперов терпят неудачу, потому что закрывают сделки слишком быстро, лишая себя возможности получить брокерские скидки. QTS Rebate Hunter решает эту проблему с помощью запатентованного «умного алгоритма выхода по времени». Он гарантирует, что каждая сделк
