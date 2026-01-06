QTS Liquidity Trap SMC

🛑 ストップロスに悩まされるのはもう終わり！スマートマネーでトレードを始めましょう。

QTS流動性トラップは、流動性スイープとダマシブレイクアウトを検出するために設計された、プロフェッショナルなSMC（スマートマネーコンセプト）取引アルゴリズムです。

個人投資家は、明らかな高値と安値にストップロスを設定します。機関投資家は、反転前に「流動性を確保」するために、価格をこれらのレベルまで押し上げます。このEAは、まさにこれらの瞬間を特定し、反転時に取引を行います。

🔥 ロジックメカニズム：

流動性プール：流動性が存在する主要なスイング高値/安値（フラクタル）を自動的に特定します。

スイープ（誘導）：個人投資家を罠にかけるため、価格がレベルを積極的にブレイクするのを待ちます。

トラップ（確認）：ローソク足がレンジ内で終値を付けた場合（拒否）：のみエントリーします。これは、ブレイクアウトではなく、ストップハントであったことを裏付けます。

✅ 主な機能：

自動リスク管理：取引ごとのリスク率（％）に基づいてロットサイズを自動計算します。

スナイパーエントリー：リジェクトキャンドルの終値で正確にエントリーします。

セッションフィルター：流動性低下によるノイズを回避するため、ロンドン/ニューヨークのキルゾーン期間中のみ取引します。

リスクリワード比率：期待値を高めるためのRRロジック（例：1:2または1:3）を内蔵しています。

⚙️ 入力パラメーター：

InpRiskPercent：取引ごとのリスク率（例：1.0 = リスク1%）。

InpRR_Ratio：リスクリワード比率（例：2はターゲットをストップロスの2倍にすることを意味します）。

InpStartHour / InpEndHour：取引セッション時間（サーバー時間）。

流動性に囚われず、スマートマネーを目指そう。
