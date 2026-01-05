Quantum Super Hybrid Platinum

Schluss mit dem Rätselraten. Handeln Sie präzise.

QTS Super Hybrid Platinum ist mehr als nur ein Indikator; es ist ein komplettes Handelssystem für Scalper und Daytrader, die Wert auf Präzision und Sicherheit legen. Durch die Kombination von institutioneller Price Action (SNR) und Trend Momentum (Triple EMA) filtert dieses Tool Marktrauschen heraus und liefert Ihnen ausschließlich Setups mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit.

Warum QTS Super Hybrid Platinum? Wir haben dieses Tool entwickelt, um die drei größten Probleme von Tradern zu lösen: Fehlsignale, übermäßiges Trading und verpasste Chancen.

💎 PLATINUM-FUNKTIONEN:

🚀 Automatische Trend- und SNR-Logik: Identifiziert automatisch den Trend der wichtigsten Marktteilnehmer (HTF-Bias) und zeichnet wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus für Sie ein.

📱 Mobile Push-Benachrichtigungen: Verpassen Sie nie wieder einen Trade! Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen auf Ihr Smartphone („Ting!“), sobald ein gültiges Signal erscheint. Ideal für das Trading unterwegs.

🎯 Ghost Target System (Automatische Gewinnmitnahme/Stop-Loss-Order): Sie wissen nicht, wo Sie aussteigen sollen? Der Indikator zeichnet automatisch „Ghost Lines“ für Gewinnmitnahme und Stop-Loss basierend auf der Volatilität (ATR).

🛡️ Intelligente Filter (Anti-Fallen):

RSI-Filter: Verhindert Käufe an Hochpunkten oder Verkäufe an Tiefpunkten.

Volatilitätsanzeige: Warnt Sie, wenn der Markt seitwärts tendiert oder explodiert.

⏳ Kerzentimer: Vermeiden Sie Fehlausbrüche mit einem präzisen Countdown-Timer.

⚙️ So handeln Sie:

Kaufen: Warten Sie auf den blauen Pfeil. Stellen Sie sicher, dass der HTF-Bias bullish und die Volatilität normal/hoch ist.

Verkaufen: Warten Sie auf den roten Pfeil. Stellen Sie sicher, dass der HTF-Bias bärish und die Volatilität normal/hoch ist.

Ausstieg: Folgen Sie den automatischen Ghost Lines (Gewinnmitnahme/Stop-Loss) oder steigen Sie bei einem gegenteiligen Signal aus.

Eingabeparameter:

Vollständige Anpassungsmöglichkeiten für RSI-Perioden, EMA-Einstellungen und Benachrichtigungsoptionen.

[Empfohlener Zeitrahmen: M15, M30, H1] [Empfohlene Währungspaare: XAUUSD (Gold), GBPUSD, EURUSD, US30]
