QTS Liquidity Trap SMC

🛑 Arrêtez de vous faire stopper ! Commencez à trader AVEC les investisseurs avertis.

QTS Liquidity Trap est un algorithme de trading professionnel SMC (Smart Money Concepts) conçu pour détecter les chasses de liquidité et les fausses cassures.

Les traders particuliers placent leurs ordres Stop Loss sur les plus hauts et les plus bas évidents. Les institutions poussent le prix vers ces niveaux pour « capturer de la liquidité » avant de s'inverser. Ce robot de trading identifie ces moments précis et exploite le retournement.

🔥 Fonctionnement :

Réservoirs de liquidité : Identification automatique des principaux plus hauts et plus bas (fractales) où se trouve la liquidité.

L'incitation : Attente d'une cassure agressive du niveau par le prix pour piéger les traders particuliers.

La confirmation : Entrée en position uniquement si la bougie clôture à l'intérieur de la fourchette (rejet). Ceci confirme qu'il s'agissait d'une chasse au stop et non d'une cassure.

✅ Fonctionnalités clés :

Gestion automatique des risques : Calcul automatique de la taille des lots en fonction de votre pourcentage de risque par transaction.

Entrées Sniper : Entrées précises à la clôture de la bougie de rejet.

Filtre de session : Négociez uniquement pendant les périodes de forte volatilité de Londres/New York pour éviter les fluctuations dues à une faible liquidité.

Ratio risque/rendement : Logique de ratio risque/rendement intégrée (ex. : 1:2 ou 1:3) pour des perspectives positives.

⚙️ Paramètres d'entrée :

InpRiskPercent : Pourcentage de risque par transaction (ex. : 1,0 = 1 % de risque).

InpRR_Ratio : Ratio risque/rendement (ex. : 2 signifie que l'objectif est égal à 2 fois le stop loss).

InpStartHour / InpEndHour : Heure de début/fin de la session de trading (heure du serveur).

Ne soyez pas un simple fournisseur de liquidités. Soyez un investisseur avisé.

Courriel : bennyhid0313@gmail.com

