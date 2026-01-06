QTS Liquidity Trap SMC

🛑 别再被止损出局！开始与聪明资金一起交易。

QTS 流动性陷阱是一款专业的 SMC（聪明资金概念）交易算法，旨在检测流动性扫荡和虚假突破。

散户交易者通常会将止损位设置在明显的高点和低点。机构会将价格推至这些水平，以便在反转前“抢占流动性”。这款 EA 能够精准识别这些时刻，并进行反转交易。

🔥 逻辑机制：

流动性池：自动识别流动性集中的关键波动高点/低点（分形）。

扫荡（诱导）：等待价格强势突破目标水平，诱使散户交易者入场。

陷阱（确认）：仅当K线收盘价回到区间内（回调）时才入场。这确认了这是一次止损单触发，而非真正的突破。

✅ 主要功能：

自动风险管理：根据您每笔交易的风险百分比自动计算手数。

狙击入场：精准在反转K线收盘时入场。

交易时段过滤：仅在伦敦/纽约交易时段的低流动性区域进行交易，以避免低流动性带来的干扰。

风险回报比：内置风险回报比逻辑（例如 1:2 或 1:3），以实现正预期收益。

⚙️ 输入参数：

InpRiskPercent：每笔交易的风险百分比（例如，1.0 = 1% 的风险）。

InpRR_Ratio：风险回报比（例如，2 表示目标价位是止损价位的 2 倍）。

InpStartHour / InpEndHour：交易时段窗口（服务器时间）。

不要做流动性提供者，要做聪明的资金。

作者的更多信息
QTS Gold Guardian AI
Benny Hidayat
专家
QTS Gold Guardian AI Institutional-grade Gold Scalper powered by Neural Network. Features Smart Hedging, Equity Protection, and Volatility Adaptation. No dangerous Martingale. QTS Gold Guardian AI is the ultimate solution for XAUUSD (Gold) scalping, designed to survive volatile market conditions. Unlike traditional scalpers that blow accounts, QTS focuses on Capital Preservation first. Key Features: Neural Network Logic: Uses advanced logic to detect micro-trends on M5/H1 timeframes. Smart
QTS Trinity Ultimate
Benny Hidayat
专家
# QTS vPlus TRINITY Ultimate – Institutional Order Flow & AI Structure QTS vPlus TRINITY Ultimate is a professional-grade Expert Advisor designed for serious traders and Prop Firm challengers (FTMO, FXIFY, The5ers). Unlike standard indicators, TRINITY combines three institutional trading dimensions into one powerful algorithm: Market Structure, RSI Precision Sniper, and Volume Order Flow. This EA has been rigorously stress-tested and optimized to pass strict validation standards, equipped wit
Quantum Super Hybrid Platinum
Benny Hidayat
指标
停止猜测，开始精准交易。 QTS Super Hybrid Platinum 不仅仅是一个指标，它更是一套完整的交易系统，专为追求精准和安全的短线交易者和日内交易者而设计。该工具结合了机构价格行为 (SNR) 和趋势动量 (三重 EMA) 的强大功能，过滤掉市场噪音，只为您提供高概率的交易机会。 为什么选择 QTS Super Hybrid Platinum？我们开发这款工具旨在解决交易者面临的三大难题：虚假信号、过度交易和错失良机。 白金版功能： 自动趋势和 SNR 逻辑：自动识别“大玩家”趋势（高时间框架偏好），并为您绘制关键支撑/阻力位。 移动推送通知：再也不会错过任何交易机会！当出现有效信号时，您的手机将立即收到提醒（“叮！”）。随时随地，轻松交易。 幽灵目标系统（自动止盈/止损）：不知道在哪里退出？该指标会根据波动率（ATR）自动绘制“幽灵线”来设置止盈和止损点。 ️ 智能过滤器（防陷阱）： RSI 过滤器：防止在顶部买入或在底部卖出。 波动率计：在市场横盘整理或剧烈波动时发出警告。 K 线计时器：使用精准的倒计时器避免假
Queen QTS Rebate Hunter Pro
Benny Hidayat
专家
Queen QTS Rebate Hunter 并非普通的短线交易工具。它是一款专为介绍经纪商 (IB)、返利交易者和佣金农户设计的高频交易 (HFT) 工具。 大多数短线交易工具失败的原因在于平仓过快，导致无法获得经纪商返利。QTS Rebate Hunter 通过其独有的“智能时间退出算法”解决了这个问题。该算法确保每笔交易都持有至少所需的最低时长（例如 60 秒或 2 分钟），从而保证返利有效，同时还能从市场中获取微薄利润。 主要功能： ️ 智能时长筛选（返利验证）：该 EA 会智能管理仓位，以满足经纪商的“最低交易时长”要求。只有在返利资格时间（用户自定义：例如 60 秒、120 秒）过后，才会锁定利润。 ️ 点差和滑点保护：内置严格的波动率过滤器。如果点差超过您设定的限值，EA 将立即暂停交易，保护您免受高昂的市场风险。 超短线交易逻辑：采用轻量级的“跟随趋势”价格行为，在 M1 图表上快速进出场。无需繁重的指标，无延迟。纯粹的执行速度。 风险管理保护：内置每日止损限值和每日止盈目标。一旦达到目标，EA 将停止交易，保护您的收益。
筛选:
无评论
回复评论