QTS Liquidity Trap SMC
- 专家
- Benny Hidayat
- 版本: 1.6
- 激活: 5
🛑 别再被止损出局！开始与聪明资金一起交易。
QTS 流动性陷阱是一款专业的 SMC（聪明资金概念）交易算法，旨在检测流动性扫荡和虚假突破。
散户交易者通常会将止损位设置在明显的高点和低点。机构会将价格推至这些水平，以便在反转前“抢占流动性”。这款 EA 能够精准识别这些时刻，并进行反转交易。
🔥 逻辑机制：
流动性池：自动识别流动性集中的关键波动高点/低点（分形）。
扫荡（诱导）：等待价格强势突破目标水平，诱使散户交易者入场。
陷阱（确认）：仅当K线收盘价回到区间内（回调）时才入场。这确认了这是一次止损单触发，而非真正的突破。
✅ 主要功能：
自动风险管理：根据您每笔交易的风险百分比自动计算手数。
狙击入场：精准在反转K线收盘时入场。
交易时段过滤：仅在伦敦/纽约交易时段的低流动性区域进行交易，以避免低流动性带来的干扰。
风险回报比：内置风险回报比逻辑（例如 1:2 或 1:3），以实现正预期收益。
⚙️ 输入参数：
InpRiskPercent：每笔交易的风险百分比（例如，1.0 = 1% 的风险）。
InpRR_Ratio：风险回报比（例如，2 表示目标价位是止损价位的 2 倍）。
InpStartHour / InpEndHour：交易时段窗口（服务器时间）。
不要做流动性提供者，要做聪明的资金。