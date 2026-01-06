QTS Liquidity Trap SMC

Queen QTS Rebate Hunter 并非普通的短线交易工具。它是一款专为介绍经纪商 (IB)、返利交易者和佣金农户设计的高频交易 (HFT) 工具。 大多数短线交易工具失败的原因在于平仓过快，导致无法获得经纪商返利。QTS Rebate Hunter 通过其独有的“智能时间退出算法”解决了这个问题。该算法确保每笔交易都持有至少所需的最低时长（例如 60 秒或 2 分钟），从而保证返利有效，同时还能从市场中获取微薄利润。 主要功能： ️ 智能时长筛选（返利验证）：该 EA 会智能管理仓位，以满足经纪商的“最低交易时长”要求。只有在返利资格时间（用户自定义：例如 60 秒、120 秒）过后，才会锁定利润。 ️ 点差和滑点保护：内置严格的波动率过滤器。如果点差超过您设定的限值，EA 将立即暂停交易，保护您免受高昂的市场风险。 超短线交易逻辑：采用轻量级的“跟随趋势”价格行为，在 M1 图表上快速进出场。无需繁重的指标，无延迟。纯粹的执行速度。 风险管理保护：内置每日止损限值和每日止盈目标。一旦达到目标，EA 将停止交易，保护您的收益。