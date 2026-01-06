QTS Liquidity Trap SMC

🛑 Pare de ser stopado! Comece a operar COM o dinheiro inteligente.





O QTS Liquidity Trap é um algoritmo de negociação profissional SMC (Smart Money Concepts) projetado para detectar varreduras de liquidez e falsos rompimentos.





Os traders de varejo posicionam seus Stop Losses em máximas e mínimas óbvias. As instituições impulsionam o preço até esses níveis para "capturar liquidez" antes de reverter. Este EA identifica esses momentos exatos e opera a reversão.





🔥 Mecânica da Lógica:





Pools de Liquidez: Identifica automaticamente as principais máximas/mínimas de oscilação (fractais) onde a liquidez reside.





A Varredura (Indução): Aguarda o preço romper agressivamente o nível para capturar os traders de varejo.





A Armadilha (Confirmação): Entra somente se o candle fechar dentro da faixa (rejeição). Isso confirma que foi uma caçada ao Stop Loss, e não um rompimento.





✅ Principais Recursos:





Gestão Automática de Risco: Calcula o tamanho do lote automaticamente com base na sua porcentagem de risco por operação.





Entradas Precisas: Entra precisamente no fechamento da vela de rejeição.





Filtro de Sessão: Negocie somente durante as zonas de baixa liquidez de Londres/Nova York para evitar ruídos causados ​​por baixa liquidez.





Relação Risco/Recompensa: Lógica de RR integrada (ex.: 1:2 ou 1:3) para expectativas positivas.





⚙️ Parâmetros de Entrada:





InpRiskPercent: Porcentagem de risco por operação (ex.: 1,0 = 1% de risco).





InpRR_Ratio: Relação risco/recompensa (ex.: 2 significa que o alvo é 2x o Stop Loss).





InpStartHour / InpEndHour: Janela da sessão de negociação (Horário do Servidor).





Não seja a liquidez. Seja o dinheiro inteligente.





