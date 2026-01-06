QTS Liquidity Trap SMC
🛑 Pare de ser stopado! Comece a operar COM o dinheiro inteligente.
O QTS Liquidity Trap é um algoritmo de negociação profissional SMC (Smart Money Concepts) projetado para detectar varreduras de liquidez e falsos rompimentos.
Os traders de varejo posicionam seus Stop Losses em máximas e mínimas óbvias. As instituições impulsionam o preço até esses níveis para "capturar liquidez" antes de reverter. Este EA identifica esses momentos exatos e opera a reversão.
🔥 Mecânica da Lógica:
Pools de Liquidez: Identifica automaticamente as principais máximas/mínimas de oscilação (fractais) onde a liquidez reside.
A Varredura (Indução): Aguarda o preço romper agressivamente o nível para capturar os traders de varejo.
A Armadilha (Confirmação): Entra somente se o candle fechar dentro da faixa (rejeição). Isso confirma que foi uma caçada ao Stop Loss, e não um rompimento.
✅ Principais Recursos:
Gestão Automática de Risco: Calcula o tamanho do lote automaticamente com base na sua porcentagem de risco por operação.
Entradas Precisas: Entra precisamente no fechamento da vela de rejeição.
Filtro de Sessão: Negocie somente durante as zonas de baixa liquidez de Londres/Nova York para evitar ruídos causados por baixa liquidez.
Relação Risco/Recompensa: Lógica de RR integrada (ex.: 1:2 ou 1:3) para expectativas positivas.
⚙️ Parâmetros de Entrada:
InpRiskPercent: Porcentagem de risco por operação (ex.: 1,0 = 1% de risco).
InpRR_Ratio: Relação risco/recompensa (ex.: 2 significa que o alvo é 2x o Stop Loss).
InpStartHour / InpEndHour: Janela da sessão de negociação (Horário do Servidor).
Não seja a liquidez. Seja o dinheiro inteligente.
