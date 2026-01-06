QTS Liquidity Trap SMC
🛑 Smetti di farti fermare! Inizia a fare trading CON Smart Money.
Il QTS Liquidity Trap è un algoritmo di trading professionale SMC (Smart Money Concepts) progettato per rilevare Liquidity Sweep e False Breakout.
I trader al dettaglio posizionano i loro Stop Loss su massimi e minimi evidenti. Gli istituti spingono il prezzo a questi livelli per "catturare liquidità" prima di invertire la tendenza. Questo EA identifica questi momenti esatti e negozia l'inversione.
🔥 Meccaniche logiche:
Liquidity Pool: identifica automaticamente i massimi/minimi swing chiave (frattali) in cui risiede la liquidità.
The Sweep (Incentivo): attende che il prezzo rompa aggressivamente il livello per intrappolare i trader al dettaglio.
The Trap (Conferma): entra solo se la candela chiude nuovamente all'interno del range (rifiuto). Questo conferma che si è trattato di una Stop Hunt, non di un breakout.
✅ Caratteristiche principali:
Gestione automatica del rischio: calcola automaticamente la dimensione del lotto in base alla percentuale di rischio per operazione.
Ingressi Sniper: entra esattamente alla chiusura della candela di rifiuto.
Filtro sessione: fai trading solo durante le kill zone di Londra/New York per evitare rumore di liquidità.
Rapporto rischio/rendimento: logica RR integrata (ad esempio 1:2 o 1:3) per aspettative positive.
⚙️ Parametri di input:
InpRiskPercent: percentuale di rischio per operazione (ad esempio, 1,0 = 1% di rischio).
InpRR_Ratio: rapporto rischio/rendimento (ad esempio, 2 significa che il target è 2x StopLoss).
InpStartHour / InpEndHour: finestra della sessione di trading (ora del server).
Non essere la liquidità. Sii il denaro intelligente.
