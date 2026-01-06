QTS Liquidity Trap SMC

🛑 Smetti di farti fermare! Inizia a fare trading CON Smart Money.

Il QTS Liquidity Trap è un algoritmo di trading professionale SMC (Smart Money Concepts) progettato per rilevare Liquidity Sweep e False Breakout.

I trader al dettaglio posizionano i loro Stop Loss su massimi e minimi evidenti. Gli istituti spingono il prezzo a questi livelli per "catturare liquidità" prima di invertire la tendenza. Questo EA identifica questi momenti esatti e negozia l'inversione.

🔥 Meccaniche logiche:

Liquidity Pool: identifica automaticamente i massimi/minimi swing chiave (frattali) in cui risiede la liquidità.

The Sweep (Incentivo): attende che il prezzo rompa aggressivamente il livello per intrappolare i trader al dettaglio.

The Trap (Conferma): entra solo se la candela chiude nuovamente all'interno del range (rifiuto). Questo conferma che si è trattato di una Stop Hunt, non di un breakout.

✅ Caratteristiche principali:

Gestione automatica del rischio: calcola automaticamente la dimensione del lotto in base alla percentuale di rischio per operazione.

Ingressi Sniper: entra esattamente alla chiusura della candela di rifiuto.

Filtro sessione: fai trading solo durante le kill zone di Londra/New York per evitare rumore di liquidità.

Rapporto rischio/rendimento: logica RR integrata (ad esempio 1:2 o 1:3) per aspettative positive.

⚙️ Parametri di input:

InpRiskPercent: percentuale di rischio per operazione (ad esempio, 1,0 = 1% di rischio).

InpRR_Ratio: rapporto rischio/rendimento (ad esempio, 2 significa che il target è 2x StopLoss).

InpStartHour / InpEndHour: finestra della sessione di trading (ora del server).

Non essere la liquidità. Sii il denaro intelligente.

E-mail: bennyhid0313@gmail.com

