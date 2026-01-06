QTS Liquidity Trap SMC

🛑 손절매에 당하지 마세요! 스마트 머니와 함께 거래하세요.

QTS 유동성 함정(Liquidity Trap)은 유동성 스윕(Liquidity Sweep)과 거짓 돌파(False Breakout)를 감지하도록 설계된 전문 SMC(Smart Money Concepts) 트레이딩 알고리즘입니다.

개인 투자자들은 손절매(Stop Loss)를 명확한 고점과 저점에 설정합니다. 기관 투자자들은 유동성을 확보하기 위해 가격을 이러한 레벨까지 밀어붙인 후 반전시킵니다. 이 EA는 바로 이러한 순간을 포착하여 반전 시점에 거래합니다.

🔥 로직 메커니즘:

유동성 풀(Liquidity Pools): 유동성이 집중된 주요 스윙 고점/저점(프랙탈)을 자동으로 식별합니다.

스윕(유도): 개인 투자자들을 함정에 빠뜨리기 위해 가격이 해당 레벨을 공격적으로 돌파할 때까지 기다립니다.

함정(확인): 캔들이 해당 범위 내에서 마감될 때만 진입합니다(거부). 이는 돌파가 아닌 손절매 시도였음을 확인시켜 줍니다.

✅ 주요 기능:

자동 위험 관리: 거래당 위험 비율(%)에 따라 로트 크기를 자동으로 계산합니다.

스나이퍼 진입: 거부 캔들의 종가에 정확히 진입합니다.

세션 필터: 유동성이 낮은 시간대를 피하기 위해 런던/뉴욕 킬존에서만 거래합니다.

위험 대비 수익률(RR): 긍정적인 기대치를 위한 내장 RR 로직(예: 1:2 또는 1:3)을 제공합니다.

⚙️ 입력 매개변수:

InpRiskPercent: 거래당 위험 비율(예: 1.0 = 1% 위험).

InpRR_Ratio: 위험 대비 수익률(예: 2는 목표가가 손절매 가격의 2배).

InpStartHour / InpEndHour: 거래 세션 시간(서버 시간).

유동성에 휘둘리지 마세요. 스마트 머니가 되세요.
제작자의 제품 더 보기
QTS Gold Guardian AI
Benny Hidayat
Experts
QTS Gold Guardian AI Institutional-grade Gold Scalper powered by Neural Network. Features Smart Hedging, Equity Protection, and Volatility Adaptation. No dangerous Martingale. QTS Gold Guardian AI is the ultimate solution for XAUUSD (Gold) scalping, designed to survive volatile market conditions. Unlike traditional scalpers that blow accounts, QTS focuses on Capital Preservation first. Key Features: Neural Network Logic: Uses advanced logic to detect micro-trends on M5/H1 timeframes. Smart
QTS Trinity Ultimate
Benny Hidayat
Experts
# QTS vPlus TRINITY Ultimate – Institutional Order Flow & AI Structure QTS vPlus TRINITY Ultimate is a professional-grade Expert Advisor designed for serious traders and Prop Firm challengers (FTMO, FXIFY, The5ers). Unlike standard indicators, TRINITY combines three institutional trading dimensions into one powerful algorithm: Market Structure, RSI Precision Sniper, and Volume Order Flow. This EA has been rigorously stress-tested and optimized to pass strict validation standards, equipped wit
Quantum Super Hybrid Platinum
Benny Hidayat
지표
추측은 이제 그만. 정확한 트레이딩을 시작하세요. QTS 슈퍼 하이브리드 플래티넘은 단순한 지표가 아닙니다. 정확성과 안전성을 중시하는 스캘퍼와 데이 트레이더를 위해 설계된 완벽한 트레이딩 시스템입니다. 기관 투자자의 가격 움직임(SNR)과 추세 모멘텀(트리플 EMA)의 강력한 기능을 결합하여 시장의 노이즈를 걸러내고 높은 확률의 매매 기회만을 제공합니다. QTS 슈퍼 하이브리드 플래티넘을 선택해야 하는 이유? 이 도구는 트레이더들이 직면하는 세 가지 주요 문제, 즉 잘못된 신호, 과도한 거래, 그리고 기회 상실을 해결하기 위해 개발되었습니다. 플래티넘 기능: 자동 추세 및 SNR 로직: 주요 투자자의 추세(장기적인 추세 편향)를 자동으로 식별하고 핵심 지지/저항 수준을 표시해 줍니다. 모바일 푸시 알림: 다시는 거래 기회를 놓치지 마세요! 유효한 신호가 발생하면 휴대폰으로 즉시 알림을 받으세요. 이동 중에도 편리하게 거래할 수 있습니다. 고스트 타
Queen QTS Rebate Hunter Pro
Benny Hidayat
Experts
Queen QTS Rebate Hunter는 일반적인 스캘핑 도구가 아닙니다. IB(Introducing Broker), 리베이트 트레이더, 커미션 파머를 위해 특별히 설계된 고빈도 거래(HFT) 유틸리티입니다. 대부분의 스캘퍼는 거래를 너무 빨리 청산하여 브로커 리베이트를 받지 못하는 경우가 많습니다. QTS Rebate Hunter는 자체 개발한 "스마트 시간 종료 알고리즘"으로 이 문제를 해결합니다. 모든 거래는 최소 거래 시간(예: 60초 또는 2분) 동안 유지되어 리베이트 자격을 보장하는 동시에 시장에서 소액의 수익도 확보할 수 있도록 합니다. 주요 기능: ️ 스마트 거래 시간 필터(리베이트 검증): 이 EA는 브로커의 "최소 거래 시간" 요건을 충족하도록 포지션을 지능적으로 관리합니다. 리베이트 자격 시간(사용자 지정: 예: 60초, 120초)이 경과한 후에만 수익을 확정합니다. ️ 스프레드 및 슬리피지 보호: 엄격한 변동성 필터가 내장되어 있습니다.
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변