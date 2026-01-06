QTS Liquidity Trap SMC

🛑 손절매에 당하지 마세요! 스마트 머니와 함께 거래하세요.





QTS 유동성 함정(Liquidity Trap)은 유동성 스윕(Liquidity Sweep)과 거짓 돌파(False Breakout)를 감지하도록 설계된 전문 SMC(Smart Money Concepts) 트레이딩 알고리즘입니다.





개인 투자자들은 손절매(Stop Loss)를 명확한 고점과 저점에 설정합니다. 기관 투자자들은 유동성을 확보하기 위해 가격을 이러한 레벨까지 밀어붙인 후 반전시킵니다. 이 EA는 바로 이러한 순간을 포착하여 반전 시점에 거래합니다.





🔥 로직 메커니즘:





유동성 풀(Liquidity Pools): 유동성이 집중된 주요 스윙 고점/저점(프랙탈)을 자동으로 식별합니다.





스윕(유도): 개인 투자자들을 함정에 빠뜨리기 위해 가격이 해당 레벨을 공격적으로 돌파할 때까지 기다립니다.





함정(확인): 캔들이 해당 범위 내에서 마감될 때만 진입합니다(거부). 이는 돌파가 아닌 손절매 시도였음을 확인시켜 줍니다.





✅ 주요 기능:





자동 위험 관리: 거래당 위험 비율(%)에 따라 로트 크기를 자동으로 계산합니다.





스나이퍼 진입: 거부 캔들의 종가에 정확히 진입합니다.





세션 필터: 유동성이 낮은 시간대를 피하기 위해 런던/뉴욕 킬존에서만 거래합니다.





위험 대비 수익률(RR): 긍정적인 기대치를 위한 내장 RR 로직(예: 1:2 또는 1:3)을 제공합니다.





⚙️ 입력 매개변수:





InpRiskPercent: 거래당 위험 비율(예: 1.0 = 1% 위험).





InpRR_Ratio: 위험 대비 수익률(예: 2는 목표가가 손절매 가격의 2배).





InpStartHour / InpEndHour: 거래 세션 시간(서버 시간).





유동성에 휘둘리지 마세요. 스마트 머니가 되세요.