NY Session Open Level mg
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.5
- Aktivierungen: 7
Crypto_Forex-Indikator „New Yorker Eröffnungskurs“ für MT4.
– Der Indikator „New Yorker Eröffnungskurs“ ist ein sehr nützlicher Zusatzindikator für den Intraday-Handel.
– Der Eröffnungskurs der New Yorker Sitzung ist so wichtig, da der Kurs im Tagesverlauf sehr oft in diesen Bereich zurückkehrt.
– Der Indikator zeigt den Eröffnungskurs der New Yorker Sitzung täglich für jeden Tag an.
– Außerdem zeigt der Indikator montags den Eröffnungskurs der Woche an.
– Er ist für Intraday-Händler nützlich, um Ziele festzulegen oder als Unterstützungs-/Widerstandsbereiche zu nutzen.
Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.