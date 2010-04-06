NY Session Open Level mg
Indicador Crypto_Forex "Nivel de Apertura de la Sesión de Nueva York" para MT4.
- El indicador "Nivel de Apertura de la Sesión de Nueva York" es un indicador auxiliar muy útil para el trading intradía.
- El nivel de precio de apertura de la sesión es fundamental, ya que el precio suele volver a esa zona durante el día.
- El indicador muestra el nivel de precio de apertura de la sesión de Nueva York diariamente.
- También muestra el nivel de apertura semanal los lunes.
- Es útil para los traders intradía para establecer objetivos o usarlo como zona de soporte/resistencia.
