NY Session Open Level mg
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 1.5
- Активации: 7
Индикатор Crypto_Forex "Уровень открытия Нью-Йоркской сессии" для MT4.
- Индикатор "Уровень открытия Нью-Йоркской сессии" — очень полезный вспомогательный индикатор для внутридневной торговли.
- Уровень цены открытия сессии очень важен, поскольку цена часто возвращается к этой области в течение дня.
- Индикатор ежедневно показывает уровень цены открытия Нью-Йоркской сессии.
- Также индикатор показывает уровень открытия недели по понедельникам.
- Он полезен внутридневным трейдерам для установки целей или использования в качестве областей поддержки/сопротивления.
Это оригинальный продукт, предлагаемый только на этом сайте MQL5.