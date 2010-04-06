NY Session Open Level mg

Indicador Crypto_Forex "Nível de Abertura da Sessão de Nova York" para MT4.





- O indicador "Nível de Abertura da Sessão de Nova York" é um indicador auxiliar muito útil para negociações intradiárias.

- O nível de preço de abertura da sessão é muito importante porque frequentemente o preço retorna a essa área durante o dia.

- O indicador mostra o nível de preço de abertura da sessão de Nova York diariamente, para cada dia.

- O indicador também mostra o nível de abertura semanal às segundas-feiras.

- É útil para traders intradiários definirem metas ou usá-lo como área de suporte/resistência.





Este é um produto original, oferecido apenas neste site MQL5.