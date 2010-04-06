WPR with Alerts mq
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 2.1
- Aktivierungen: 10
Crypto_Forex-Indikator „WPR mit Alarmen“ für MT4, ohne Repainting.
– WPR selbst ist einer der besten Oszillatoren für Scalping.
– Integrierte Alarme für PC und Mobilgeräte für den Einstieg in überverkaufte/überkaufte Zonen und den Ausstieg aus überverkauften/überkauften Zonen.
– Mit einstellbaren Trigger-Levels für die Alarmaktivierung.
– Ideal für Verkaufseinträge aus stark überkauften Zonen (über -10) und Kaufeinträge aus stark überverkauften Zonen (unter -90).
– Der Indikator ist in jedem Zeitrahmen einsetzbar.
– Dieser Indikator lässt sich auch hervorragend mit Price-Action-Einträgen aus überverkauften/überkauften Bereichen kombinieren.
Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.