WPR with Alerts mq

- WPR сам по себе является одним из лучших осцилляторов для скальпинга.

- Встроенные оповещения для ПК и мобильных устройств: при входе в зоны перепроданности/перекупленности и выходе из них.

- Настраиваемые уровни срабатывания оповещений.

- Отлично подходит для открытия позиций на продажу в зонах сильной перекупленности (выше -10) и на покупку в зонах сильной перепроданности (ниже -90).

- Индикатор можно использовать на любом таймфрейме.

- Этот индикатор также отлично сочетается с входами Price Action в зонах перепроданности/перекупленности.





