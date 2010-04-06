WPR with Alerts mq

Indicateur Crypto_Forex « WPR avec alertes » pour MT4, sans refonte.





- WPR est l'un des meilleurs oscillateurs pour le scalping.

- Alertes PC et mobile intégrées : entrée et sortie des zones de survente/surachat.

- Niveaux de déclenchement des alertes réglables.

- Idéal pour les entrées de vente en zone de surachat importante (supérieure à -10) et les entrées d'achat en zone de survente importante (inférieure à -90).

- Utilisable sur n'importe quelle période.

- Cet indicateur est également idéal pour combiner les entrées Price Action en zone de survente/surachat.





