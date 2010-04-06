WPR with Alerts mq

Indicador Crypto_Forex "WPR com Alertas" para MT4, sem necessidade de repintura.





- O WPR em si é um dos melhores osciladores para scalping.

- Alertas integrados para PC e dispositivos móveis: Entrada em zonas de Sobrevenda/Sobrecompra e Saída de zonas de Sobrevenda/Sobrecompra.

- Com níveis de disparo ajustáveis ​​para ativação de Alertas.

- É ótimo para entradas de Venda em zonas de Sobrecompra forte (acima de -10) e entradas de Compra em zonas de Sobrevenda forte (abaixo de -90).

- O indicador pode ser usado em qualquer período.

- Este indicador também é excelente para combinar com entradas de Ação de Preço em áreas de Sobrevenda/Sobrecompra.





É um produto original oferecido apenas neste site MQL5.